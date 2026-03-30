مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في فلسطين: على إسرائيل أن تلغي قانون عقوبة الإعدام التمييزي

دعا مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية إسرائيل إلى التراجع الفوري عن قانون عقوبة الإعدام الذي وصفه بالتمييزي، مؤكدا أن هذا القانون يعزز... 30.03.2026, سبوتنيك عربي

2026-03-30T20:30+0000

وأشار المكتب إلى أن القانون يمثل أيضا انتهاكا للمعايير الدولية التي تحظر العقوبات القاسية والمهينة.وأكدت الرئاسة الفلسطينية، في بيان لها، أن القانون يتعارض مع أحكام اتفاقية جنيف الرابعة، لما تنص عليه من حماية للأشخاص وضمانات للمحاكمة العادلة، إضافة إلى مخالفته لـلعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية - وفا.وشددت الرئاسة على أن مثل هذه القوانين لن تنجح في كسر إرادة الشعب الفلسطيني أو النيل من صموده، مؤكدة استمرار ما وصفته بـ"الكفاح المشروع" لنيل الحرية والاستقلال، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.وفي السياق ذاته، ثمّنت الرئاسة مواقف عدد من الدول الأوروبية التي دعت إسرائيل إلى التراجع عن مشروع القانون، معتبرةً أن هذه المواقف تنسجم مع مبادئ القانون الدولي.كما حذرت من التداعيات الخطيرة لمثل هذه القوانين، معتبرةً أنها ستؤدي إلى مزيد من التوتر والتصعيد، وتهدد فرص تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.وجددت الرئاسة الفلسطينية تأكيدها أن قضية الأسرى ستبقى في صلب أولوياتها، مع استمرار الجهود على المستويات الدولية لضمان حمايتهم والعمل على الإفراج عنهم.وبحسب ما نقلته وسائل إعلام عبرية، فإن "مشروع القانون يستهدف الأسرى الفلسطينيين المدانين بتنفيذ عمليات ضد إسرائيليين، حيث يتيح للمحاكم إصدار أحكام بالإعدام في ظروف محددة".وكان مدير عام هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية في الخليل جنوبي الضفة الغربية، منقذ أبو عطوان، قال لوكالة "سبوتنيك": "قانون الإعدام الإسرائيلي هو قانون ثأري، للانتقام من الأسرى الفلسطينيين، الذين يمارسون الكفاح والنضال من أجل نيل الحرية والاستقلال".وبين أبو عطوان، أن هذا المشروع الإسرائيلي "سبب صدمة وغضب عارمين في الأوساط الفلسطينية الرسمية والشعبية، ووصف مسؤولون فلسطينيون القانون بأنه "جريمة حرب " وتوسيع لسياسات الإبادة الجماعية الممنهجة من قطاع غزة إلى الضفة الغربية".وأضاف: "حكومة الاحتلال تمارس عقوبة الإعدام على أرض الواقع، ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، استشهد ما يقارب من 85أسيرا فلسطينيا داخل السجون، وهناك أعداد كبيرة غير موثقة من الأسرى تم قتلها داخل السجون، من أسرى قطاع غزة، ونخشى أن تكون الأعداد بالآلاف، الذين تم بحقهم القتل داخل الأسر، بعدما اعتقلوا من قطاع غزة، وتمت عمليات قتلهم ودفنهم حتى بدون توثيق أو إخبار عائلاتهم".

