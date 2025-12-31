https://sarabic.ae/20251231/الدفاع-العام-في-إسرائيل-أسرى-فلسطينيون-منعوا-من-الشرب-لساعات-طويلة-خلال-الحرب-كـعقاب-جماعي-1108778647.html

الدفاع العام في إسرائيل: أسرى فلسطينيون منعوا من الشرب لساعات طويلة خلال الحرب كـ"عقاب جماعي"

ذكرت هيئة الدفاع العام في إسرائيل، اليوم الأربعاء، أن أسرى فلسطينيين منعوا من مياه الشرب لساعات طويلة خلال الحرب على قطاع غزة كجزء من "العقاب الجماعي". 31.12.2025, سبوتنيك عربي

ونقلت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء عن هيئة الدفاع العام في إسرائيل، أن مصلحة السجون الإسرائيلية تحجب مياه الشرب عن الأسرى الفلسطينيين كعقاب جماعي.وأوضحت الصحيفة أنه "خلال الحرب على قطاع غزة، كان حصول الأسرى على مياه الشرب يُقيّد أحيانا لساعات أو حتى لنصف يوم كامل وحتى الآن، تعارض الدولة نشر التقرير".وأشارت الصحيفة على موقعها الإلكتروني إلى أن مصلحة السجون الإسرائيلية تنفي هذه التقارير، في وقت أكدت هيئة الدفاع العام في إسرائيل أن تقريرها أو نتائجها تعود إلى كونها قد زارت بعض السجون الإسرائيلية خلال العام 2024.واندلعت الحرب في قطاع غزة، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بعدما أعلنت حركة حماس بدء عملية "طوفان الأقصى"، وردت إسرائيل بإعلان حالة الحرب، وبدأت حملة عسكرية واسعة النطاق شملت قصفاً مكثفاً ثم عمليات برية داخل القطاع.ومع تصاعد العمليات العسكرية واتّساع الكارثة الإنسانية في غزة، نشطت الوساطات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها مصر وقطر، بدعم من الولايات المتحدة، للوصول إلى تفاهمات تُمهِّد لوقف إطلاق النار.وأسفرت هذه الجهود عن التوصل إلى اتفاق هدنة إنسانية، دخلت مرحلته الأولى حيّز التنفيذ في 10 أكتوبر الماضي، وتضمن وقفًا مؤقتًا للعمليات القتالية وإطلاق دفعات من المحتجزين من الجانبين، إضافة إلى إدخال مساعدات إنسانية عاجلة إلى القطاع.وتم التوصل إلى هذه الهدنة بعد نحو عامين من الحرب، التي راح ضحيتها أكثر من 70 ألف قتيل من الفلسطينيين ونحو 170 ألف مصاب، بحسب وزارة الصحة في القطاع.

