وزيرة التنمية الاجتماعية في الحكومة الفلسطينية: الدعم الروسي استراتيجي لتعزيز صمود الأسر الفلسطينية

وزيرة التنمية الاجتماعية في الحكومة الفلسطينية: الدعم الروسي استراتيجي لتعزيز صمود الأسر الفلسطينية

وقالت حمد، في حديث لإذاعة "سبوتنيك": "كل ما يجري يمنع المجتمعات الفلسطينية من استعادة عافيتها، في ظل حصار مالي مستمر منذ قرابة أربع سنوات، ما يجعل الأسرة الفلسطينية المتضرر الأول، خاصة في ظل وصول أعداد النازحين في مناطق الضفة الغربية لما يقارب 9 آلاف أسرة، أي أكثر من 50 ألف مواطن".وحول الانعقاد المرتقب للاجتماع الأول لمجلس السلام، رحبت حمد بـ "أي مبادرة وأي جهد دولي، شرط أن يتم اتخاذ إجراءات عملية ميدانية، وفي مقدمتها وقف العدوان على غزة والاعتداءات في الضفة الغربية، سعيًا الى تحسين الأوضاع الاقتصادية، وإيجاد حلول حقيقية لشعب عانى وما زال يعاني".وحول الدور الروسي في مساندة القضية الفلسطينية، أكدت حمد أن "الدعم الروسي تاريخي ومساند للقضية الفلسطينية، وداعم لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير"، مشددةً على أن "تدخل روسيا الاتحادية يعد استراتيجيا لتعزيز صمود الأسر في ظل الضغوط التي تتعرض لها".وأوضحت أن "هذا الدعم مستمر، إلى جانب المشاريع التي جرى تنقيحها برعاية الرئيس الفلسطيني محمود عباس والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وتوقيع الاتفاقيات مؤخرا في المجالين الاقتصادي والاجتماعي، والتي سيتم البناء عليها لدعم النسيج الاجتماعي الفلسطيني عبر تقديم دعم نقدي مباشر للأسر من خلال برامج الحماية الاجتماعية، يليها الدعم العيني والغذائي والصحي، إضافة إلى دعم مراكز الحماية الخاصة بالأيتام والنساء المعنفات وذوي الإعاقة وكبار السن".وختمت حمد بالقول: "إرادة الاستمرار لدى الشعب الفلسطيني ما زالت قائمة، وتتطلب دعما من المجتمع الدولي والدول الشقيقة، ولا سيما روسيا، التي سيكون لها دور كبير في دعم استمرار جهود الحكومة الفلسطينية والمجتمع المدني والمؤسسات المجتمعية والقطاع الخاص".

