إنقاذ 404 مهاجرين قبالة سواحل مدينة طبرق الليبية.. صور

مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
08:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
البرهان يزور السعودية وعمان لبحث أزمة السودان وأمن المنطقة
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:48 GMT
12 د
من الملعب
"الفيل يترنح" في الدوري الإنجليزي.. ومن يقود هجوم برشلونة في الموسم الجديد.. ألفاريز أم مرموش؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
On air
10:33 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:53 GMT
7 د
خطوط التماس
التحولات الجيوسياسية في سورية خلال الخمسينيات
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
12:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
تدمر ...ليست مدينة، بل "طبعة أولى" من كتاب تعايش الحضارات
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل العمل الليلي يربك الجهاز الهضمي ويسبب القولون العصبي؟
16:33 GMT
13 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
16:47 GMT
13 د
عالم سبوتنيك
ترامب يأمر ببدء تطهير مضيق هرمز واستهداف زوارق زرع الألغام، إيران تقول إنها تتلقى رسوم لمرور السفن عبر مضيق هرمز
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: تحالف السعودية ومصر وتركيا وباكستان يؤكد فشل الرهان على القوى الكبرى في ضمان الأمن الإقليمي
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
الساعة بين التقديم والتأخير صيفا وشتاء.. الإيجابيات والسلبيات
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مرايا العلوم
نظام إسرائيلي يتجسس على نصف مليار شخص عبر الإعلانات
08:30 GMT
29 د
من الملعب
"الفيل يترنح" في الدوري الإنجليزي.. ومن يقود هجوم برشلونة في الموسم الجديد.. ألفاريز أم مرموش؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
09:33 GMT
7 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
09:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
10:03 GMT
16 د
روسيا والعالم
كيف تصيغ الجامعات الروسية مستقبل الطلاب العرب؟
10:19 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
10:49 GMT
11 د
خطوط التماس
التحولات الجيوسياسية في سورية خلال الخمسينيات
11:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
11:48 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نحمي حقوق المبدع في زمن القرصنة الرقمية؟
12:03 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
مساجد موسكو.. جواهر معمارية تروي تاريخ التعايش في روسيا
12:21 GMT
29 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
12:50 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: تحالف السعودية ومصر وتركيا وباكستان يؤكد فشل الرهان على القوى الكبرى في ضمان الأمن الإقليمي
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
موسيقى الـ"راب" العربية.. هل يحافظ "فن الشارع" على وفائه لجذوره؟
16:34 GMT
25 د
عالم سبوتنيك
عراقجي يبدأ جولة خارجية تشمل إسلام اباد ومسقط وموسكو، "الإطار التنسيقي" يحسم اختيار مرشحه للحكومة العراقية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
اتفاق الدمج بين دمشق وقسد.. ما الذي تم تنفيذه؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
تدمر ...ليست مدينة، بل "طبعة أولى" من كتاب تعايش الحضارات
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
إنقاذ 404 مهاجرين قبالة سواحل مدينة طبرق الليبية.. صور
سبوتنيك عربي
شاركت فرق الهلال الأحمر الليبي فرع مدينة طبرق، في استجابة واسعة عقب تلقي بلاغ من جهاز حرس السواحل يفيد بإنقاذ 10 مراكب تقل 404 مهاجرين غير نظاميين من جنسيات... 24.04.2026, سبوتنيك عربي
أخبار ليبيا اليوم
وفور ورود البلاغ، تحركت الفرق إلى نقاط الإنزال في مدينة طبرق، حيث قدمت الإسعافات الأولية والرعاية الإنسانية اللازمة للمهاجرين، في إطار الجهود المستمرة لحماية الأرواح والتخفيف من معاناة العالقين. وتأتي هذه العملية ضمن أنشطة الشراكة مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، التي تهدف إلى دعم الاستجابة الإنسانية للمهاجرين واللاجئين في ليبيا، وفقا لبيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه. وأضاف البيان: "كما تمكن فريق انتشال الجثث التابع للهلال الأحمر فرع مدينة صبراتة من انتشال جثة مجهولة الهوية تم نقلها إلى مستشفى صبراتة التعليمي، لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك بالتنسيق ومرافقة مركز شرطة صبراتة".
18:25 GMT 24.04.2026
© Photo / Libyan Red Crescentإنقاذ 404 مهاجرين قبالة سواحل مدينة طبرق الليبية والهلال الأحمر يقدم الإسعافات الأولية والدعم الإنساني، 24 نيسان/ أبريل 2026
شاركت فرق الهلال الأحمر الليبي فرع مدينة طبرق، في استجابة واسعة عقب تلقي بلاغ من جهاز حرس السواحل يفيد بإنقاذ 10 مراكب تقل 404 مهاجرين غير نظاميين من جنسيات مختلفة، بعد تعرضهم لظروف قاسية في عرض البحر.
وفور ورود البلاغ، تحركت الفرق إلى نقاط الإنزال في مدينة طبرق، حيث قدمت الإسعافات الأولية والرعاية الإنسانية اللازمة للمهاجرين، في إطار الجهود المستمرة لحماية الأرواح والتخفيف من معاناة العالقين.
وتأتي هذه العملية ضمن أنشطة الشراكة مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، التي تهدف إلى دعم الاستجابة الإنسانية للمهاجرين واللاجئين في ليبيا، وفقا لبيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه.
وأضاف البيان: "كما تمكن فريق انتشال الجثث التابع للهلال الأحمر فرع مدينة صبراتة من انتشال جثة مجهولة الهوية تم نقلها إلى مستشفى صبراتة التعليمي، لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك بالتنسيق ومرافقة مركز شرطة صبراتة".
