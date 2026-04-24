إنقاذ 404 مهاجرين قبالة سواحل مدينة طبرق الليبية.. صور
© Photo / Libyan Red Crescentإنقاذ 404 مهاجرين قبالة سواحل مدينة طبرق الليبية والهلال الأحمر يقدم الإسعافات الأولية والدعم الإنساني، 24 نيسان/ أبريل 2026
شاركت فرق الهلال الأحمر الليبي فرع مدينة طبرق، في استجابة واسعة عقب تلقي بلاغ من جهاز حرس السواحل يفيد بإنقاذ 10 مراكب تقل 404 مهاجرين غير نظاميين من جنسيات مختلفة، بعد تعرضهم لظروف قاسية في عرض البحر.
وفور ورود البلاغ، تحركت الفرق إلى نقاط الإنزال في مدينة طبرق، حيث قدمت الإسعافات الأولية والرعاية الإنسانية اللازمة للمهاجرين، في إطار الجهود المستمرة لحماية الأرواح والتخفيف من معاناة العالقين.
وتأتي هذه العملية ضمن أنشطة الشراكة مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، التي تهدف إلى دعم الاستجابة الإنسانية للمهاجرين واللاجئين في ليبيا، وفقا لبيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه.
وأضاف البيان: "كما تمكن فريق انتشال الجثث التابع للهلال الأحمر فرع مدينة صبراتة من انتشال جثة مجهولة الهوية تم نقلها إلى مستشفى صبراتة التعليمي، لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك بالتنسيق ومرافقة مركز شرطة صبراتة".