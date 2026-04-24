ترامب يقرر إلغاء رحلة ويتكوف وكوشنر إلى باكستان - عاجل
إيطاليا تكشف حقيقة مشاركتها في كأس العالم بدلا عن إيران
ونقلت وسائل إعلام غربية، مساء الخميس، عن أبودي رفض بلاده المشاركة بدلا من إيران، وهو الموقف الذي جاء ردا على الطرح الذي تقدم به مبعوث الرئيس الأمريكي الخاص باولو زامبولي، الذي دعا إلى منح إيطاليا فرصة استثنائية للمشاركة في البطولة.ويشار إلى أن المنتخب الإيطالي قد فشل في بلوغ نهائيات كأس العالم بعد خسارتها في الملحق الأوروبي أمام البوسنة والهرسك.وقال أندريا أبودي، إن "فكرة استبدال منتخب إيران بإيطاليا غير مناسبة وغير قابلة للتنفيذ، وبطاقات التأهل يجب أن تُحسم داخل الملعب فقط، بعيدا عن أي اعتبارات أخرى".وشدد وزير الرياضة الإيطالي على أن إعادة إحياء آمال إيطاليا في التأهل عبر قرارات استثنائية أمر مرفوض، مؤكدا أن العدالة الرياضية تظل الأساس في مثل هذه البطولات الكبرى.وكان باولو زامبولي، المبعوث الأمريكي الخاص للشراكة العالمية، قد اقترح استبدال إيران بإيطاليا في بطولة كأس العالم المقبلة، وذلك وسط توترات بين واشنطن وطهران.وقال زامبولي لصحيفة بريطانية: "أؤكد أنني اقترحت على (الرئيس الأمريكي دونالد) ترامب و(رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم 'فيفا' جياني) إنفانتينو أن تحل إيطاليا محل إيران في كأس العالم".وأشار التقرير إلى أن ترامب ينتهج "دبلوماسية كرة القدم" لاستعادة العلاقات مع أحد حلفائه الرئيسيين في حلف شمال الأطلسي "الناتو"، وذلك في أعقاب صراع حول القواعد العسكرية وانتقادات ترامب لبابا الفاتيكان.وصرح وزير الرياضة الإيراني، أحمد دنيامالي، يوم 21 نيسان/أبريل، أنه لم يتم اتخاذ أي قرار بعد بشأن مشاركة المنتخب الوطني في كأس العالم.وتعقد النسخة الثالثة والعشرون من بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 في الفترة ما بين 11 يونيو/ حزيران و19 يوليو/ تموز 2026، في حدث استثنائي يجمع بين ثلاث دول من قارة أمريكا الشمالية وهي: الولايات المتحدة، كندا، والمكسيك.وتعد هذه النسخة هي الأولى في التاريخ التي تشهد مشاركة 48 منتخباً، حيث ستتوزع المباريات على 16 مدينة مستضيفة، مما يجعلها البطولة الأكبر والأكثر شمولاً في تاريخ الساحرة المستديرة.
06:51 GMT 24.04.2026
© AP Photo / Laurence Griffithsالمنتخب الإيطالي يفوز بكأس بطولة أمم أوروبا "يورو 2020" في ملعب ويمبلي، لندن، إنجلترا 11 يوليو 2021
أعلن وزير الرياضة الإيطالي، أندريا أبودي، حقيقة مشاركة منتخب بلاده في كأس العالم 2026 المقامة في كندا والمكسيك والولايات المتحدة بدلا عن منتخب إيران.
ونقلت وسائل إعلام غربية، مساء الخميس، عن أبودي رفض بلاده المشاركة بدلا من إيران، وهو الموقف الذي جاء ردا على الطرح الذي تقدم به مبعوث الرئيس الأمريكي الخاص باولو زامبولي، الذي دعا إلى منح إيطاليا فرصة استثنائية للمشاركة في البطولة.
ويشار إلى أن المنتخب الإيطالي قد فشل في بلوغ نهائيات كأس العالم بعد خسارتها في الملحق الأوروبي أمام البوسنة والهرسك.
وقال أندريا أبودي، إن "فكرة استبدال منتخب إيران بإيطاليا غير مناسبة وغير قابلة للتنفيذ، وبطاقات التأهل يجب أن تُحسم داخل الملعب فقط، بعيدا عن أي اعتبارات أخرى".
وشدد وزير الرياضة الإيطالي على أن إعادة إحياء آمال إيطاليا في التأهل عبر قرارات استثنائية أمر مرفوض، مؤكدا أن العدالة الرياضية تظل الأساس في مثل هذه البطولات الكبرى.
وكان باولو زامبولي، المبعوث الأمريكي الخاص للشراكة العالمية، قد اقترح استبدال إيران بإيطاليا في بطولة كأس العالم المقبلة، وذلك وسط توترات بين واشنطن وطهران.
وقال زامبولي لصحيفة بريطانية: "أؤكد أنني اقترحت على (الرئيس الأمريكي دونالد) ترامب و(رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم 'فيفا' جياني) إنفانتينو أن تحل إيطاليا محل إيران في كأس العالم".
وأشار التقرير إلى أن ترامب ينتهج "دبلوماسية كرة القدم" لاستعادة العلاقات مع أحد حلفائه الرئيسيين في حلف شمال الأطلسي "الناتو"، وذلك في أعقاب صراع حول القواعد العسكرية وانتقادات ترامب لبابا الفاتيكان.
وصرح وزير الرياضة الإيراني، أحمد دنيامالي، يوم 21 نيسان/أبريل، أنه لم يتم اتخاذ أي قرار بعد بشأن مشاركة المنتخب الوطني في كأس العالم.
وتعقد النسخة الثالثة والعشرون من بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 في الفترة ما بين 11 يونيو/ حزيران و19 يوليو/ تموز 2026، في حدث استثنائي يجمع بين ثلاث دول من قارة أمريكا الشمالية وهي: الولايات المتحدة، كندا، والمكسيك.
وتعد هذه النسخة هي الأولى في التاريخ التي تشهد مشاركة 48 منتخباً، حيث ستتوزع المباريات على 16 مدينة مستضيفة، مما يجعلها البطولة الأكبر والأكثر شمولاً في تاريخ الساحرة المستديرة.
