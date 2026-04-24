https://sarabic.ae/20260424/تركيا-تصريحات-رئيسة-المفوضية-الأوروبية-بشأن-أنقرة-مؤسفة-1112857881.html
تركيا: تصريحات رئيسة المفوضية الأوروبية بشأن أنقرة "مؤسفة"
سبوتنيك عربي
رد وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، اليوم الجمعة، على التصريحات الأخيرة لرئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين. 24.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-24T19:30+0000
أخبار تركيا اليوم
أخبار الاتحاد الأوروبي
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/1c/1112031781_0:0:1500:844_1920x0_80_0_0_fd2b969d834cf31819696d2b918f7739.jpg
وكانت فون دير لاين أشارت في مدينة هامبورغ الألمانية، بمناسبة ذكرى تأسيس صحيفة "دي تسايت"، إلى "ضرورة استكمال القارة الأوروبية، بما لا يجعلها عرضة لتأثير روسيا أو تركيا أو الصين". ووصف فيدان التصريحات بـ"المؤسفة"، مؤكدا أن أنقرة تعاملت مع الأمر عبر القنوات الدبلوماسية، وفقا لوكالة أنباء "الأناضول" التركية. وأوضح فيدان، خلال كلمة ألقاها في جامعة أكسفورد، "لقد أجرينا الاتصالات اللازمة، لذا أعتقد أننا عالجنا الأمر وصحّحناه".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/1c/1112031781_242:0:1442:900_1920x0_80_0_0_2ca803ce6ede6120fe88f3570d58fb7b.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
