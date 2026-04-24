دولة عربية تحقق إنجازا صحيا عالميا

عربي
ترامب يقرر إلغاء رحلة ويتكوف وكوشنر إلى باكستان
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
08:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
البرهان يزور السعودية وعمان لبحث أزمة السودان وأمن المنطقة
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:48 GMT
12 د
من الملعب
"الفيل يترنح" في الدوري الإنجليزي.. ومن يقود هجوم برشلونة في الموسم الجديد.. ألفاريز أم مرموش؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
On air
10:33 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:53 GMT
7 د
خطوط التماس
التحولات الجيوسياسية في سورية خلال الخمسينيات
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
12:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
تدمر ...ليست مدينة، بل "طبعة أولى" من كتاب تعايش الحضارات
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل العمل الليلي يربك الجهاز الهضمي ويسبب القولون العصبي؟
16:33 GMT
13 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
16:47 GMT
13 د
عالم سبوتنيك
ترامب يأمر ببدء تطهير مضيق هرمز واستهداف زوارق زرع الألغام، إيران تقول إنها تتلقى رسوم لمرور السفن عبر مضيق هرمز
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: تحالف السعودية ومصر وتركيا وباكستان يؤكد فشل الرهان على القوى الكبرى في ضمان الأمن الإقليمي
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
الساعة بين التقديم والتأخير صيفا وشتاء.. الإيجابيات والسلبيات
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مرايا العلوم
نظام إسرائيلي يتجسس على نصف مليار شخص عبر الإعلانات
08:30 GMT
29 د
من الملعب
"الفيل يترنح" في الدوري الإنجليزي.. ومن يقود هجوم برشلونة في الموسم الجديد.. ألفاريز أم مرموش؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
09:33 GMT
7 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
09:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
10:03 GMT
16 د
روسيا والعالم
كيف تصيغ الجامعات الروسية مستقبل الطلاب العرب؟
10:19 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
10:49 GMT
11 د
خطوط التماس
التحولات الجيوسياسية في سورية خلال الخمسينيات
11:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
11:48 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نحمي حقوق المبدع في زمن القرصنة الرقمية؟
12:03 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
مساجد موسكو.. جواهر معمارية تروي تاريخ التعايش في روسيا
12:21 GMT
29 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
12:50 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: تحالف السعودية ومصر وتركيا وباكستان يؤكد فشل الرهان على القوى الكبرى في ضمان الأمن الإقليمي
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
موسيقى الـ"راب" العربية.. هل يحافظ "فن الشارع" على وفائه لجذوره؟
16:34 GMT
25 د
عالم سبوتنيك
عراقجي يبدأ جولة خارجية تشمل إسلام اباد ومسقط وموسكو، "الإطار التنسيقي" يحسم اختيار مرشحه للحكومة العراقية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
اتفاق الدمج بين دمشق وقسد.. ما الذي تم تنفيذه؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
تدمر ...ليست مدينة، بل "طبعة أولى" من كتاب تعايش الحضارات
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260424/دولة-عربية-تحقق-إنجازا-صحيا-عالميا-1112847471.html
دولة عربية تحقق إنجازا صحيا عالميا
سبوتنيك عربي
أعلنت منظمة الصحة العالمية، عن نجاح الجزائر في القضاء على مرض التراخوما كمشكلة صحية عامة، لتصبح بذلك الدولة العاشرة في إقليم أفريقيا التابع للمنظمة، والـ29... 24.04.2026, سبوتنيك عربي
الجزائر
العالم العربي
منظمة الصحة العالمية
الصحة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/01/0e/1047792280_0:100:3285:1948_1920x0_80_0_0_b96b97ea4959bc2b32aee4b3c23ad434.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/01/0e/1047792280_277:0:3008:2048_1920x0_80_0_0_59710238dd5fddd3576be6ef26ae2d91.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
14:13 GMT 24.04.2026
© AP Photo / Anja Niedringhausعلامة منظمة الصحة العالمية
علامة منظمة الصحة العالمية - سبوتنيك عربي, 1920, 24.04.2026
© AP Photo / Anja Niedringhaus
تابعنا عبر
أعلنت منظمة الصحة العالمية، عن نجاح الجزائر في القضاء على مرض التراخوما كمشكلة صحية عامة، لتصبح بذلك الدولة العاشرة في إقليم أفريقيا التابع للمنظمة، والـ29 عالميا التي تحقق هذا الإنجاز.
ويعد التراخوما، وهو مرض بكتيري يصيب العين، السبب الرئيسي للعمى المعدي في العالم، إذ لا يزال متوطنًا في نحو 30 دولة ويهدد عشرات الملايين، بينما تسبب في إصابة نحو 1.9 مليون شخص بالعمى أو ضعف البصر.
وأكد المدير العام للمنظمة، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، أن هذا الإنجاز يمثل محطة تاريخية تعكس التزاما طويل الأمد وجهودًا متواصلة، مشيرا إلى أن القضاء على الأمراض المدارية المهملة ممكن عبر الإرادة السياسية والقيادة الصحية الفعالة، وفقا لبيان من المنظمة، أمس الخميس.
وتعود جهود الجزائر في مكافحة التراخوما إلى أوائل القرن العشرين، وتعززت بعد الاستقلال من خلال بناء نظام صحي وطني وتقديم خدمات مجانية، إضافة إلى تطبيق استراتيجية “SAFE” التي تشمل الجراحة والعلاج بالمضادات الحيوية وتحسين النظافة وإمدادات المياه.
وشهدت السنوات الأخيرة تكثيفا للجهود، خاصة بين 2013 و2015، مع التركيز على 12 ولاية جنوبية كان المرض لا يزال يشكل فيها تهديدا، قبل أن تؤكد مسوحات عام 2022 تحقيق معايير القضاء على المرض في معظم المناطق، واستكمال التدخلات في المناطق المتبقية.
وفي ديسمبر/ كانون الأول 2025، قدمت وزارة الصحة الجزائرية ملفا رسميا يثبت استيفاء المعايير الدولية، مدعوما بنظام صحي متكامل وخدمات واسعة لرعاية العيون والمياه والصرف الصحي.
من جانبه، أكد المدير الإقليمي للمنظمة في أفريقيا، محمد الجنابي، أن هذا الإنجاز يمثل تحولا مهما في صحة ورفاهية المجتمع، خاصة للفئات الأكثر عُرضة، بينما شدد وزير الصحة الجزائري على أن النجاح جاء نتيجة عقود من العمل والتنسيق بين مختلف القطاعات.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала