الصحة العالمية: حرب الشرق الأوسط بلغت "مرحلة خطيرة"

حذرت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأحد، من أن حرب الشرق الأوسط دخلت مرحلة خطيرة في ظل الضربات عند مواقع نووية في إيران وإسرائيل، داعية إلى الامتناع عن التصعيد...

2026-03-22T16:12+0000

وكتب المدير العام للمنظمة، تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، على منصة "إكس": "بلغت الحرب في الشرق الأوسط مرحلة خطيرة، حيث وردت أنباء عن هجمات استهدفت مجمع نطنز للتخصيب في إيران، ومدينة ديمونا الإسرائيلية، حيث يقع مرفق نووي".وأضاف: "أدعو جميع الأطراف بشكل عاجل على ممارسة أقصى درجات الامتناع عن التصعيد العسكري وتجنب أي تحركات من شأنها أن تتسبب بحوادث نووية. يجب على القادة إعطاء الأولوية لخفض التصعيد وحماية المدنيين".ولفت تيدروس إلى أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تبحث تداعيات الضربات و"لم تسجل أي مؤشرات على مستويات إشعاع غير عادية وإضافية خارج الموقعين".وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، وتوعدت بـ"رد غير مسبوق".من جهتها، أدانت وزارة الخارجية الروسية الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، ودعت إلى خفض التصعيد الفوري ووقف الأعمال العدائية.بزشكيان: مضيق هرمز مفتوح للجميع إلا من ينتهك أرضناقرقاش: "عدوان إيران" يجعل الخطر الإيراني محورا رئيسا في الفكر الاستراتيجي الخليجي

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

