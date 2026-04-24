Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
لافروف: التهديد الرئيسي للسلم والأمن الدوليين يتمثل بسياسة دول "الغرب الجماعي"
سبوتنيك عربي
أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الجمعة، أن سياسات دول "الغرب الجماعي" تشكل التهديد الرئيسي للمجتمع والأمن الدوليين.
وقال لافروف خلال اجتماع مع قادة منظمات روسية غير ربحية: "إن التهديد الرئيسي للسلم والأمن الدوليين، كما نرى اليوم، يتمثل بسياسات دول "الغرب الجماعي، وما زلنا نطلق عليه "الجماعي"، على الرغم من ظهور خلافات داخله".وأكمل: "القول بأن العدوان الأمريكي والإسرائيلي غير المبرر على إيران قد زعزع استقرار الوضع في الشرق الأوسط بشكل خطير هو تقييم قاصر. فالوضع العالمي يتسم حاليا بعدم الاستقرار، حيث يعيد الجميع تقييم آفاق التنمية الاقتصادية ومصادر الطاقة وغيرها. واستمرار الصراع سيؤدي إلى عواقب وخيمة على المجتمع الدولي بأسره، وعلى الوضع الاقتصادي لمعظم البشرية، وعلى الأمن العالمي". وفي السياق ذاته، أكد لافروف أن الدول الغربية أعلنت الحرب على روسيا وتستخدم نظام كييف والدولة الأوكرانية كأداة ضغط جيوسياسية.وقال: "في مرحلة ما من تاريخنا، بعد إنشاء الأمم المتحدة ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، وبعد انهيار الاتحاد السوفييتي، بدت لنا آفاق التعايش، بل والتعاون، مع الغرب واقعية للغاية، ولكن كل ذلك تبدد فجأة، لقد أعلنت حرب مفتوحة ضدنا، ولتحقيق ذلك، يستخدم نظام كييف كرأس حربة".وأضاف: "لتبرير سياساتهم، يحاول الغرب، ولا سيما بروكسل الدولية (الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي - اللذان يندمجان بطريقة ما في كيان واحد)، بالإضافة إلى برلين وباريس ولندن بالطبع، تشويه صورة كل ما هو روسي والتحدث علنًا عن الاستعداد للحرب معنا في المستقبل القريب". وقالت زاخاروفا في تصريحات لـ"سبوتنيك": "لقد شعرنا على الفور برد فعل همجي واستياء مخزٍ من الخارج"، مشيرةً إلى أن الاتهامات تلاحق روسيا بقوة متجددة حول تزييف التاريخ، مؤكدة: "نحن الذين فقدنا 27 مليون شخص في الحرب العالمية الثانية، أكثر من نصفهم من المدنيين".
https://sarabic.ae/20260423/لافروف-تسعى-لاعتراف-المجتمع-الدولي-بجرائم-النازيين-ضد-الشعوب-السوفييتية-كإبادة-جماعية-1112810154.html
https://sarabic.ae/20260418/موسكو-رد-فعل-الغرب-على-يوم-ذكرى-ضحايا-الإبادة-الجماعية-للشعب-السوفيتي-همجي-1112657944.html
لافروف: التهديد الرئيسي للسلم والأمن الدوليين يتمثل بسياسة دول "الغرب الجماعي"

15:46 GMT 24.04.2026 (تم التحديث: 16:12 GMT 24.04.2026)
أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الجمعة، أن سياسات دول "الغرب الجماعي" تشكل التهديد الرئيسي للمجتمع والأمن الدوليين.
وقال لافروف خلال اجتماع مع قادة منظمات روسية غير ربحية: "إن التهديد الرئيسي للسلم والأمن الدوليين، كما نرى اليوم، يتمثل بسياسات دول "الغرب الجماعي، وما زلنا نطلق عليه "الجماعي"، على الرغم من ظهور خلافات داخله".

وأضاف: "الهدف الاستراتيجي، بلا شك، يبقى كما هو، الهيمنة، الهيمنة، الهيمنة بكل الوسائل الممكنة، والحفاظ على هيمنته لأطول فترة ممكنة، وكبح جماح تطور مراكز عالمية جديدة، منافسة لتلك الموجودة في دول الأغلبية العالمية، في آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية".

وأكمل: "القول بأن العدوان الأمريكي والإسرائيلي غير المبرر على إيران قد زعزع استقرار الوضع في الشرق الأوسط بشكل خطير هو تقييم قاصر. فالوضع العالمي يتسم حاليا بعدم الاستقرار، حيث يعيد الجميع تقييم آفاق التنمية الاقتصادية ومصادر الطاقة وغيرها. واستمرار الصراع سيؤدي إلى عواقب وخيمة على المجتمع الدولي بأسره، وعلى الوضع الاقتصادي لمعظم البشرية، وعلى الأمن العالمي".
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف - سبوتنيك عربي, 1920, 23.04.2026
لافروف: نسعى لاعتراف المجتمع الدولي بجرائم النازيين ضد الشعوب السوفييتية كإبادة جماعية
أمس, 14:06 GMT
وفي السياق ذاته، أكد لافروف أن الدول الغربية أعلنت الحرب على روسيا وتستخدم نظام كييف والدولة الأوكرانية كأداة ضغط جيوسياسية.
وقال: "في مرحلة ما من تاريخنا، بعد إنشاء الأمم المتحدة ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، وبعد انهيار الاتحاد السوفييتي، بدت لنا آفاق التعايش، بل والتعاون، مع الغرب واقعية للغاية، ولكن كل ذلك تبدد فجأة، لقد أعلنت حرب مفتوحة ضدنا، ولتحقيق ذلك، يستخدم نظام كييف كرأس حربة".

وأكمل: "يستخدم نظام كييف والدولة الأوكرانية علنا كأداة ضغط جيوسياسية، وقد صرّح بعض الأفراد، وأعتقد أنهم من هيئة الأركان العامة البلجيكية، علنا بأنهم يستعدون للحرب مع روسيا، وأن أوكرانيا تساعدهم على كسب الوقت. وكما يقال، لا يمكن أن يكون هناك تصريح أكثر صراحة من هذا".

زاخاروفا - سبوتنيك عربي, 1920, 18.04.2026
موسكو: رد فعل الغرب على يوم ذكرى ضحايا الإبادة الجماعية للشعب السوفييتي "همجي"
18 أبريل, 02:46 GMT
وأضاف: "لتبرير سياساتهم، يحاول الغرب، ولا سيما بروكسل الدولية (الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي - اللذان يندمجان بطريقة ما في كيان واحد)، بالإضافة إلى برلين وباريس ولندن بالطبع، تشويه صورة كل ما هو روسي والتحدث علنًا عن الاستعداد للحرب معنا في المستقبل القريب".

وفي وقت سابق، صرحت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، بأن رد فعل الغرب على يوم ذكرى ضحايا الإبادة الجماعية للشعب السوفييتي هو رد فعل "همجي".

وقالت زاخاروفا في تصريحات لـ"سبوتنيك": "لقد شعرنا على الفور برد فعل همجي واستياء مخزٍ من الخارج"، مشيرةً إلى أن الاتهامات تلاحق روسيا بقوة متجددة حول تزييف التاريخ، مؤكدة: "نحن الذين فقدنا 27 مليون شخص في الحرب العالمية الثانية، أكثر من نصفهم من المدنيين".
