تدمير خنادق أوكرانية بضربات مدفعية دقيقة في زابوروجيه- الدفاع الروسية
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، بأن مدفعية قوات مجموعة "الشرق" الروسية، دمّرت خنادق تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة زابوروجيه، مستخدمةً في... 25.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-25T05:46+0000
03:20 GMT 25.04.2026 (تم التحديث: 05:46 GMT 25.04.2026)
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، بأن مدفعية قوات مجموعة "الشرق" الروسية، دمّرت خنادق تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة زابوروجيه، مستخدمةً في ذلك وسائل اتصال وتحكم محلية الصنع.
وأوضحت الوزارة، في بيان، أن طائرات استطلاع مسيّرة تابعة للمجموعة رصدت خنادق مموّهة داخل أحزمة غابات في المقاطعة، حيث أقام الطرف الأوكراني مواقع مخفية وملاجئ محّصنة لوضع الأفراد على خط التماس.
وأضافت الدفاع الروسية أن إحداثيات الأهداف المكتشفة تم نقلها إلى وحدات المدفعية.
وجاء في البيان: "نفّذت أطقم المدفعية من مدافع ذاتية الحركة عيار 122 ملم من طراز"2S1 غفوزديكا" ضربات دقيقة على مواقع العدو من مواقع إطلاق مغلقة، وتمت عملية تصحيح النيران ومراقبة إصابة الأهداف بواسطة طائرات مسيّرة في الوقت الفعلي".
وأكدت وزارة الدفاع الروسية أن التحصينات الدائمة والخنادق والعناصر الموجودة بداخلها التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، تم تدميرها بالكامل نتيجة الضربات.
كما أشارت إلى أن وحدات الطائرات المسيّرة والمدفعية الروسية استخدمت أنظمة اتصال وتحكم محلية الصنع، ما أسهم في تحقيق دقة عالية في الاستهداف ومراقبة نتائج الضربات.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.