https://sarabic.ae/20260330/القوات-المسلحة-الأوكرانية-تكثف-ضرباتها-على-الأراضي-المجاورة-لمحطة-زابوروجيه-1112093099.html
القوات المسلحة الأوكرانية تكثف ضرباتها على الأراضي المجاورة لمحطة زابوروجيه
أفادت مديرة الاتصالات لمحطة زابوروجيه للطاقة النووية، يفغينيا ياشينا، بأن القوات المسلحة الأوكرانية كثفت، في الآونة الأخيرة، ضربات المدفعية وهجمات المسيرات على... 30.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-30T09:43+0000
أخبار أوكرانيا
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/03/09/1059664441_0:138:3151:1910_1920x0_80_0_0_2209cfccb2d37df52b3ddcda174fffe3.jpg
وقالت ياشينا: "أصبحت ضربات المدفعية وهجمات المسيرات على إنرغودار والأراضي المجاورة لمحطة زابوروجيه للطاقة النووية شديدة للغاية أخيرًا".ووفقا لها، لحسن الحظ، لم يتم تسجيل الإصابات في الجانب الصناعي للمحطة.وتقع محطة زابوروجيه للطاقة النووية على الضفة اليسرى لنهر دنيبر، وهي أكبر محطة نووية في أوروبا من حيث عدد الوحدات وقدراتها، حيث تحتوي على 6 وحدات للطاقة تبلغ سعة كل واحدة منها 1 غيغاواط. وأصبحت المحطة ملك روسيا الاتحادية في أكتوبر/ تشرين الأول عام 2022.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/03/09/1059664441_210:0:2941:2048_1920x0_80_0_0_392fe5dcf462734a28c9e9007486709a.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أفادت مديرة الاتصالات لمحطة زابوروجيه للطاقة النووية، يفغينيا ياشينا، بأن القوات المسلحة الأوكرانية كثفت، في الآونة الأخيرة، ضربات المدفعية وهجمات المسيرات على مدينة إنرغودار والأراضي المجاورة للمحطة.
وقالت ياشينا: "أصبحت ضربات المدفعية وهجمات المسيرات على إنرغودار والأراضي المجاورة لمحطة زابوروجيه للطاقة النووية شديدة للغاية أخيرًا".
ووفقا لها، لحسن الحظ، لم يتم تسجيل الإصابات في الجانب الصناعي للمحطة.
وأضافت: "على أي حال، تضطر المدينة (إنرغودار) إلى معالجة الآثار الناجمة عن الهجمات، وتتركز كل جهود المؤسسات المتخصصة على هذه المهمة".
وتقع محطة زابوروجيه للطاقة النووية على الضفة اليسرى لنهر دنيبر، وهي أكبر محطة نووية في أوروبا من حيث عدد الوحدات وقدراتها، حيث تحتوي على 6 وحدات للطاقة تبلغ سعة كل واحدة منها 1 غيغاواط. وأصبحت المحطة ملك روسيا الاتحادية في أكتوبر/ تشرين الأول عام 2022.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.