السوداني يتوعد بملاحقة منفذي هجوم المسيرتين على مواقع حدودية شمالي الكويت
سبوتنيك عربي
وجّه رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، الجهات المختصة بفتح تحقيق عاجل لكشف المتورطين في حادث الاعتداء الذي استهدف الأراضي الكويتية. 25.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-25T14:01+0000
وأكد السوداني ضرورة ملاحقة المتورطين، وتقديمهم إلى العدالة، وفق بيان لوزارة الداخلية العراقية. وفي السياق ذاته، أعلنت الوزارة أن وزير الداخلية العراقي، عبد الأمير الشمري، أجرى اتصالا هاتفيا بنظيره الكويتي فهد اليوسف الصباح، جرى خلاله بحث ملابسات الهجوم الذي وقع، صباح أمس الجمعة، باستخدام طائرتين مسيّرتين استهدفتا أحد المخافر الحدودية داخل الكويت. وأدان الشمري الهجوم بشدة، معتبرًا أنه عمل تخريبي يسيء إلى العلاقات الأخوية بين البلدين، فيما شدد الجانبان على أهمية تعزيز التنسيق والتعاون الأمني لمنع تكرار مثل هذه الحوادث، في وقت لم تسجل فيه خسائر بشرية، بينما لا تزال الجهات المختصة تقيم حجم الأضرار.
