ترامب يقرر إلغاء رحلة ويتكوف وكوشنر إلى باكستان
مسؤول فلسطيني لـ"سبوتنيك": الانتخابات البلدية تجسيدا للديمقراطية وصفعة لمحاولات طمس السيادة الوطنية
مسؤول فلسطيني لـ"سبوتنيك": الانتخابات البلدية تجسيدا للديمقراطية وصفعة لمحاولات طمس السيادة الوطنية
قال الدكتور واصل أبو يوسف، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية والأمين العام لجبهة التحرير الفلسطينية، إن الانتخابات البلدية والقروية التي تجري،... 25.04.2026, سبوتنيك عربي
وأكد في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن هذه الانتخابات تأتي استحقاقًا دوريًا وفق القانون، وتجسد حرص المواطن على اختيار من يمثله، وتقدم له الخدمات الأساسية، مشيرًا إلى أن العملية الانتخابية تشكل إطارًا سياسيًا يؤكد على أهمية المسار الديمقراطي رغم الظروف الصعبة التي يمر بها الشعب الفلسطيني.وأضاف أبو يوسف أن إجراء هذه الانتخابات يأتي في ظل تصاعد جرائم الاحتلال من قصف وقتل وتدمير وحصار، مبينًا أن استهداف أبناء الشعب الفلسطيني منذ العاشر من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أسفر عن ارتقاء 812 شهيدًا، وإصابة أكثر من 2400 جريح، فضلًا عما تشهده الضفة الغربية من توسع استيطاني واعتداءات مستمرة.وأكد عضو اللجنة التنفيذية أن للانتخابات البلدية انعكاسًا إيجابيًا على صعيدين أساسيين، هما تعزيز الطريق الديمقراطي وتجاوز كافة محاولات الاحتلال لإفشال السيادة الفلسطينية أو فرض أجندات خارجية.وأوضح أن الهدف من هذا المسار هو ترتيب الوضع الداخلي الفلسطيني في إطار الوحدة الوطنية لمواجهة الاحتلال والتصدي لعصابات المستوطنين، مع التأكيد على ضرورة المضي في العملية السياسية على المستويين الإقليمي والدولي لإنهاء الاحتلال والاستعمار.وانطلقت، اليوم السبت، في دير البلح وسط قطاع غزة، والبيرة في الضفة الغربية، أول انتخابات بلدية محلية بعد توقف دام نحو 20 عامًا، حيث توافد آلاف الفلسطينيين إلى مراكز الاقتراع، ويُقدّر عدد من يحق لهم التصويت بنحو 70 ألف ناخب.وحددت لجنة الانتخابات الفلسطينية في دير البلح 12 مركزًا للاقتراع موزعة قرب التجمعات السكنية لتسهيل المشاركة، وسط تنافس أربع قوائم انتخابية تضم كل منها 15 مرشحًا بينهم نساء، وفقًا لوكالة أنباء "وفا" الفلسطينية.وتعدّ هذه الانتخابات الأولى منذ عام 2006، في ظل ظروف معقدة شهدها القطاع، من بينها تدمير مبنى بلدية دير البلح في غارة إسرائيلية نهاية عام 2024، ما أسفر عن مقتل رئيس البلدية وعدد من أعضائها.وتشمل الانتخابات 90 مجلسًا بلديًا تتنافس فيها 321 قائمة تضم 3773 مرشحًا، إلى جانب 93 مجلسًا قرويًا يتنافس على مقاعدها 1358 مرشحًا، وفقًا للوكالة.وتُجرى الانتخابات وفق قانون 2025 بنظامين، التمثيل النسبي للمجالس البلدية، والأغلبية للمجالس القروية، فيما تتم عملية الفرز داخل مراكز الاقتراع بحضور المراقبين ووكلاء القوائم.ومن المقرر أن تعلن لجنة الانتخابات الفلسطينية نسب المشاركة بشكل دوري، على أن تعلن النتائج النهائية غدًا الأحد، مع إتاحة الطعن بها خلال أسبوع من إعلانها.
https://sarabic.ae/20260425/انطلاق-أول-انتخابات-بلدية-في-غزة-والضفة-الغربية-منذ-20-عاما-1112862682.html
https://sarabic.ae/20260424/الاستيطان-يقطع-طريق-طلبة-مدرسة-أم-الخير-جنوبي-الضفة-الغربية-صور-وفيديو-1112843921.html
https://sarabic.ae/20260403/مسؤول-فلسطيني-لـسبوتنيك-نقلة-نوعية-وخطيرة-في-النشاط-الاستيطاني-بالضفة-الغربية-1112267864.html
وائل مجدي
وائل مجدي
مسؤول فلسطيني لـ"سبوتنيك": الانتخابات البلدية تجسيدا للديمقراطية وصفعة لمحاولات طمس السيادة الوطنية

قال الدكتور واصل أبو يوسف، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية والأمين العام لجبهة التحرير الفلسطينية، إن الانتخابات البلدية والقروية التي تجري، اليوم السبت، تمثل محطة مهمة لتقديم الخدمات الحيوية للمواطن الفلسطيني.
وأكد في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن هذه الانتخابات تأتي استحقاقًا دوريًا وفق القانون، وتجسد حرص المواطن على اختيار من يمثله، وتقدم له الخدمات الأساسية، مشيرًا إلى أن العملية الانتخابية تشكل إطارًا سياسيًا يؤكد على أهمية المسار الديمقراطي رغم الظروف الصعبة التي يمر بها الشعب الفلسطيني.
انطلاق أول انتخابات بلدية في غزة والضفة الغربية منذ 20 عاما
وأضاف أبو يوسف أن إجراء هذه الانتخابات يأتي في ظل تصاعد جرائم الاحتلال من قصف وقتل وتدمير وحصار، مبينًا أن استهداف أبناء الشعب الفلسطيني منذ العاشر من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أسفر عن ارتقاء 812 شهيدًا، وإصابة أكثر من 2400 جريح، فضلًا عما تشهده الضفة الغربية من توسع استيطاني واعتداءات مستمرة.

وشدد على أن هذه الإجراءات لن تثني الشعب الفلسطيني عن تجسيد ديمقراطيته، حيث من المقرر أن يتبع هذه الانتخابات عقد مؤتمر حركة فتح في 14 مايو/أيار القادم، ثم انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني في مطلع نوفمبر القادم، لضمان استمرار دوران عجلة الديمقراطية الفلسطينية.

وأكد عضو اللجنة التنفيذية أن للانتخابات البلدية انعكاسًا إيجابيًا على صعيدين أساسيين، هما تعزيز الطريق الديمقراطي وتجاوز كافة محاولات الاحتلال لإفشال السيادة الفلسطينية أو فرض أجندات خارجية.
الاستيطان يقطع طريق طلبة مدرسة أم الخير جنوبي الضفة الغربية.. صور وفيديو - سبوتنيك عربي, 1920, 24.04.2026
الاستيطان يقطع طريق طلبة مدرسة "أم الخير" جنوبي الضفة الغربية... صور وفيديو
أمس, 14:25 GMT
وأوضح أن الهدف من هذا المسار هو ترتيب الوضع الداخلي الفلسطيني في إطار الوحدة الوطنية لمواجهة الاحتلال والتصدي لعصابات المستوطنين، مع التأكيد على ضرورة المضي في العملية السياسية على المستويين الإقليمي والدولي لإنهاء الاحتلال والاستعمار.
ويرى أبو يوسف في ختام حديثه أن ما يتحقق اليوم في الانتخابات البلدية سيبنى عليه في سياق وحدة الشعب الفلسطيني وقرار الناخب في اختيار ممثليه، وصولًا إلى تحقيق الحرية والاستقلال الوطني.
وانطلقت، اليوم السبت، في دير البلح وسط قطاع غزة، والبيرة في الضفة الغربية، أول انتخابات بلدية محلية بعد توقف دام نحو 20 عامًا، حيث توافد آلاف الفلسطينيين إلى مراكز الاقتراع، ويُقدّر عدد من يحق لهم التصويت بنحو 70 ألف ناخب.
وحددت لجنة الانتخابات الفلسطينية في دير البلح 12 مركزًا للاقتراع موزعة قرب التجمعات السكنية لتسهيل المشاركة، وسط تنافس أربع قوائم انتخابية تضم كل منها 15 مرشحًا بينهم نساء، وفقًا لوكالة أنباء "وفا" الفلسطينية.
الاستيطان يحرم فلسطيني من الوصول إلى بيته وأرضه في بيت لحم جنوبي الضفة الغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 03.04.2026
مسؤول فلسطيني لـ"سبوتنيك": نقلة نوعية وخطيرة في النشاط الاستيطاني بالضفة الغربية
3 أبريل, 20:53 GMT
وتعدّ هذه الانتخابات الأولى منذ عام 2006، في ظل ظروف معقدة شهدها القطاع، من بينها تدمير مبنى بلدية دير البلح في غارة إسرائيلية نهاية عام 2024، ما أسفر عن مقتل رئيس البلدية وعدد من أعضائها.
وافتتحت مراكز الاقتراع أمام نحو مليون و30 ألف ناخب لاختيار ممثليهم في 183 هيئة محلية، عبر 491 مركزًا تضم 1922 محطة اقتراع، على أن تستمر العملية حتى السابعة مساءً من مساء اليوم السبت.
وتشمل الانتخابات 90 مجلسًا بلديًا تتنافس فيها 321 قائمة تضم 3773 مرشحًا، إلى جانب 93 مجلسًا قرويًا يتنافس على مقاعدها 1358 مرشحًا، وفقًا للوكالة.
وتُجرى الانتخابات وفق قانون 2025 بنظامين، التمثيل النسبي للمجالس البلدية، والأغلبية للمجالس القروية، فيما تتم عملية الفرز داخل مراكز الاقتراع بحضور المراقبين ووكلاء القوائم.
ومن المقرر أن تعلن لجنة الانتخابات الفلسطينية نسب المشاركة بشكل دوري، على أن تعلن النتائج النهائية غدًا الأحد، مع إتاحة الطعن بها خلال أسبوع من إعلانها.
