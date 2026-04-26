https://sarabic.ae/20260426/إعلام-المشتبه-به-في-إطلاق-النار-بحفل-مراسلي-البيت-الأبيض-يعترف-باستهداف-مسؤولي-إدارة-ترامب-1112887049.html
إعلام: المشتبه به في إطلاق النار بحفل مراسلي البيت الأبيض يعترف باستهداف مسؤولي إدارة ترامب
سبوتنيك عربي
أفاد مصدران لوسائل إعلام أمريكية، اليوم الأحد، أن كول ألين، المشتبه به في حادثة إطلاق النار خارج حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض في العاصمة واشنطن، صرّح لجهات...
2026-04-26T06:14+0000
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/04/1a/1112886869_0:0:1616:909_1920x0_80_0_0_7ef12e4beb91aea2f169fee4ce9f8208.jpg
https://sarabic.ae/20260426/ترامب-حادث-إطلاق-النار-لم-يكن-له-علاقة-بإيران-فيديو-1112885744.html
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/04/1a/1112886869_177:0:1616:1079_1920x0_80_0_0_97d0fa17fd5335cdf89c8811660127dd.jpg
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أفاد مصدران لوسائل إعلام أمريكية، اليوم الأحد، أن كول ألين، المشتبه به في حادثة إطلاق النار خارج حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض في العاصمة واشنطن، صرّح لجهات إنفاذ القانون، عقب اعتقاله بأنه "كان ينوي إطلاق النار على مسؤولين في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب"، على حد قولهما.
وأفاد مصدر آخر في جهات إنفاذ القانون لوسائل إعلام أمريكية، أن "المشتبه به لم يذكر صراحة أنه استهدف ترامب، بل اكتفى بالقول إنه استهدف مسؤولين في الإدارة".
وفي وقت سابق من فجر اليوم الاحد، أُخرج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من حفل عشاء جمعية مراسلي البيت الأبيض في العاصمة واشنطن، "بعد سماع ضجيج غريب في القاعة"، وفق ما أظهره البث المباشر للفعالية.
وقُطعت الفعالية بشكل عاجل، وطُلب من الجميع المغادرة بعد سماع الضوضاء.
وصعد عملاء الخدمة السرية وهم يحملون أسلحتهم إلى المنصة، التي كان يجلس عليها ترامب
، حيث جرى إجلاء الرئيس الأمريكي بشكل فوري.