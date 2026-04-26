إعلام: المشتبه به في إطلاق النار بحفل مراسلي البيت الأبيض يعترف باستهداف مسؤولي إدارة ترامب

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مرايا العلوم
نظام إسرائيلي يتجسس على نصف مليار شخص عبر الإعلانات
08:30 GMT
29 د
من الملعب
"الفيل يترنح" في الدوري الإنجليزي.. ومن يقود هجوم برشلونة في الموسم الجديد.. ألفاريز أم مرموش؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
09:33 GMT
7 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
09:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
10:03 GMT
16 د
روسيا والعالم
كيف تصيغ الجامعات الروسية مستقبل الطلاب العرب؟
10:19 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
10:49 GMT
11 د
خطوط التماس
التحولات الجيوسياسية في سورية خلال الخمسينيات
11:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
11:48 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نحمي حقوق المبدع في زمن القرصنة الرقمية؟
12:03 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
مساجد موسكو.. جواهر معمارية تروي تاريخ التعايش في روسيا
12:21 GMT
29 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
12:50 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: تحالف السعودية ومصر وتركيا وباكستان يؤكد فشل الرهان على القوى الكبرى في ضمان الأمن الإقليمي
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
موسيقى الـ"راب" العربية.. هل يحافظ "فن الشارع" على وفائه لجذوره؟
16:34 GMT
25 د
عالم سبوتنيك
عراقجي يبدأ جولة خارجية تشمل إسلام اباد ومسقط وموسكو، "الإطار التنسيقي" يحسم اختيار مرشحه للحكومة العراقية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
اتفاق الدمج بين دمشق وقسد.. ما الذي تم تنفيذه؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
تدمر ...ليست مدينة، بل "طبعة أولى" من كتاب تعايش الحضارات
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
الساعة بين التقديم والتأخير صيفا وشتاء.. الإيجابيات والسلبيات
08:30 GMT
29 د
صدى الحياة
تدمر ...ليست مدينة، بل "طبعة أولى" من كتاب تعايش الحضارات
09:03 GMT
30 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
09:33 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
تزايد وتيرة انقراض الأنواع حتى قبل اكتشافها في غابات الأمازون
10:03 GMT
8 د
خطوط التماس
التحولات الجيوسياسية في سورية خلال الخمسينيات
10:12 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الفن السابع لغة عالمية بلا حدود
11:03 GMT
21 د
مساحة حرة
في زمن الأزمات… هل ما زال هناك مكان للسعادة في العالم العربي؟
11:24 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل نجحت القوانين في إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع؟
12:03 GMT
21 د
مرايا العلوم
محرك كمومي يطلق ثورة في صناعة الادوية، ونظارة ميتا الذكية بخاصية التعرف التلقائي على الوجوه، وابتكار يستخلص المياه من الهواء الجاف
12:24 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
12:54 GMT
6 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
اتفاق الدمج بين دمشق وقسد.. ما الذي تم تنفيذه؟
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون عن طريق الأنف
16:33 GMT
15 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
16:48 GMT
12 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260426/إعلام-المشتبه-به-في-إطلاق-النار-بحفل-مراسلي-البيت-الأبيض-يعترف-باستهداف-مسؤولي-إدارة-ترامب-1112887049.html
إعلام: المشتبه به في إطلاق النار بحفل مراسلي البيت الأبيض يعترف باستهداف مسؤولي إدارة ترامب
إعلام: المشتبه به في إطلاق النار بحفل مراسلي البيت الأبيض يعترف باستهداف مسؤولي إدارة ترامب
سبوتنيك عربي
أفاد مصدران لوسائل إعلام أمريكية، اليوم الأحد، أن كول ألين، المشتبه به في حادثة إطلاق النار خارج حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض في العاصمة واشنطن، صرّح لجهات... 26.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-26T06:14+0000
2026-04-26T06:14+0000
دونالد ترامب
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
أخبار العالم الآن
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/04/1a/1112886869_0:0:1616:909_1920x0_80_0_0_7ef12e4beb91aea2f169fee4ce9f8208.jpg
وأفاد مصدر آخر في جهات إنفاذ القانون لوسائل إعلام أمريكية، أن "المشتبه به لم يذكر صراحة أنه استهدف ترامب، بل اكتفى بالقول إنه استهدف مسؤولين في الإدارة".وفي وقت سابق من فجر اليوم الاحد، أُخرج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من حفل عشاء جمعية مراسلي البيت الأبيض في العاصمة واشنطن، "بعد سماع ضجيج غريب في القاعة"، وفق ما أظهره البث المباشر للفعالية.وقُطعت الفعالية بشكل عاجل، وطُلب من الجميع المغادرة بعد سماع الضوضاء.وصعد عملاء الخدمة السرية وهم يحملون أسلحتهم إلى المنصة، التي كان يجلس عليها ترامب، حيث جرى إجلاء الرئيس الأمريكي بشكل فوري.
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/04/1a/1112886869_177:0:1616:1079_1920x0_80_0_0_97d0fa17fd5335cdf89c8811660127dd.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

إعلام: المشتبه به في إطلاق النار بحفل مراسلي البيت الأبيض يعترف باستهداف مسؤولي إدارة ترامب

06:14 GMT 26.04.2026
© REUTERS Jonathan Ernst
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وزوجته، ميلانيا ترامب، في حفل العشاء السنوي لرابطة مراسلي البيت الأبيض في واشنطن العاصمة، الولايات المتحدة الأمريكية، 25 نيسان/ أبريل 2026
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وزوجته، ميلانيا ترامب، في حفل العشاء السنوي لرابطة مراسلي البيت الأبيض في واشنطن العاصمة، الولايات المتحدة الأمريكية، 25 نيسان/ أبريل 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.04.2026
© REUTERS Jonathan Ernst
تابعنا عبر
أفاد مصدران لوسائل إعلام أمريكية، اليوم الأحد، أن كول ألين، المشتبه به في حادثة إطلاق النار خارج حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض في العاصمة واشنطن، صرّح لجهات إنفاذ القانون، عقب اعتقاله بأنه "كان ينوي إطلاق النار على مسؤولين في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب"، على حد قولهما.
وأفاد مصدر آخر في جهات إنفاذ القانون لوسائل إعلام أمريكية، أن "المشتبه به لم يذكر صراحة أنه استهدف ترامب، بل اكتفى بالقول إنه استهدف مسؤولين في الإدارة".
وفي وقت سابق من فجر اليوم الاحد، أُخرج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من حفل عشاء جمعية مراسلي البيت الأبيض في العاصمة واشنطن، "بعد سماع ضجيج غريب في القاعة"، وفق ما أظهره البث المباشر للفعالية.
وقُطعت الفعالية بشكل عاجل، وطُلب من الجميع المغادرة بعد سماع الضوضاء.
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
ترامب: حادث إطلاق النار لم يكن له علاقة بإيران.. فيديو
04:06 GMT
وصعد عملاء الخدمة السرية وهم يحملون أسلحتهم إلى المنصة، التي كان يجلس عليها ترامب، حيث جرى إجلاء الرئيس الأمريكي بشكل فوري.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала