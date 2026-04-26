ترامب: حادث إطلاق النار لم يكن له علاقة بإيران.. فيديو
سبوتنيك عربي
أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، عن اعتقاده بأن حادث إطلاق النار الذي وقع خلال حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض بالعاصمة واشنطن، لم يكن علاقة... 26.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-26T04:06+0000
أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، عن اعتقاده بأن حادث إطلاق النار الذي وقع خلال حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض بالعاصمة واشنطن، لم يكن علاقة بإيران، مشيرًا إلى أن السلطات سوف تحقق في الهجوم.
وقال ترامب خلال مؤتمر صحافي بالبيت الأبيض: "لا أعتقد أن الحادث مرتبط بتطورات الحرب مع إيران".
وأضاف: "سوف نحقق في الهجوم"، مشيرًا إلى أن المشتبه به من كاليفورنيا
وأن السلطات الأمنية تداهم منزله، معربًا عن اعتقاده بأنه (ترامب) كان الشخص المستهدف من وراء إطلاق النار.
وأكد مسؤول في مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي، أن المشتبه به أطلق النار على أحد أفراد جهاز الخدمة السرية، مشيرًا إلى أنه لم يصب بأذى.
ولفت المسؤول إلى أن "شخص مسلح حاول اختراق الأمن في حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض".