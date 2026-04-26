أول تعليق من ترامب بعد حادث إطلاق نار خلال عشاء مراسلي البيت الأبيض في واشنطن

مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مرايا العلوم
نظام إسرائيلي يتجسس على نصف مليار شخص عبر الإعلانات
08:30 GMT
29 د
من الملعب
"الفيل يترنح" في الدوري الإنجليزي.. ومن يقود هجوم برشلونة في الموسم الجديد.. ألفاريز أم مرموش؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
09:33 GMT
7 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
09:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
10:03 GMT
16 د
روسيا والعالم
كيف تصيغ الجامعات الروسية مستقبل الطلاب العرب؟
10:19 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
10:49 GMT
11 د
خطوط التماس
التحولات الجيوسياسية في سورية خلال الخمسينيات
11:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
11:48 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نحمي حقوق المبدع في زمن القرصنة الرقمية؟
12:03 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
مساجد موسكو.. جواهر معمارية تروي تاريخ التعايش في روسيا
12:21 GMT
29 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
12:50 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: تحالف السعودية ومصر وتركيا وباكستان يؤكد فشل الرهان على القوى الكبرى في ضمان الأمن الإقليمي
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
موسيقى الـ"راب" العربية.. هل يحافظ "فن الشارع" على وفائه لجذوره؟
16:34 GMT
25 د
عالم سبوتنيك
عراقجي يبدأ جولة خارجية تشمل إسلام اباد ومسقط وموسكو، "الإطار التنسيقي" يحسم اختيار مرشحه للحكومة العراقية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
اتفاق الدمج بين دمشق وقسد.. ما الذي تم تنفيذه؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
تدمر ...ليست مدينة، بل "طبعة أولى" من كتاب تعايش الحضارات
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
Morning show broadcast
Morning show episode
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
الساعة بين التقديم والتأخير صيفا وشتاء.. الإيجابيات والسلبيات
08:30 GMT
29 د
صدى الحياة
تدمر ...ليست مدينة، بل "طبعة أولى" من كتاب تعايش الحضارات
09:03 GMT
30 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الاديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
09:33 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
تزايد وتيرة انقراض الأنواع حتى قبل اكتشافها في غابات الأمازون
10:03 GMT
8 د
خطوط التماس
التحولات الجيوسياسية في سورية خلال الخمسينيات
10:12 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الفن السابع لغة عالمية بلا حدود
11:03 GMT
21 د
مساحة حرة
في زمن الأزمات… هل ما زال هناك مكان للسعادة في العالم العربي؟
11:24 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل نجحت القوانين في إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع؟
12:03 GMT
21 د
مرايا العلوم
محرك كمومي يطلق ثورة في صناعة الادوية، ونظارة ميتا الذكية بخاصية التعرف التلقائي على الوجوه، وابتكار يستخلص المياه من الهواء الجاف
12:24 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
12:54 GMT
6 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
اتفاق الدمج بين دمشق وقسد.. ما الذي تم تنفيذه؟
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون عن طريق الأنف
16:33 GMT
15 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
16:48 GMT
12 د
أمساليوم
بث مباشر
أول تعليق من ترامب بعد حادث إطلاق نار خلال عشاء مراسلي البيت الأبيض في واشنطن
أول تعليق من ترامب بعد حادث إطلاق نار خلال عشاء مراسلي البيت الأبيض في واشنطن
أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الأحد، إلقاء القبض على مطلق النار أثناء حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض في فندق "هيلتون" بالعاصمة واشنطن. 26.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-26T01:52+0000
2026-04-26T01:53+0000
وقال ترامب في منشور عبر منصة "تروث سوشيال": "لقد كانت ليلة صعبة في واشنطن. لقد قام جهاز الخدمة السرية وإنفاذ القانون بعمل رائع، حيث تصرفوا بسرعة وشجاعة".وتابع، "سأمتثل تمامًا بقرارات أجهزة إنفاذ القانون، الذين سيتخذون قرارهم في غضون وقت قصير".وشدد، "بغض النظر عن هذا القرار، فإن الأمسية ستكون مختلفة تمامًا عما كان مخططًا لها، وسيتعين علينا ببساطة إعادتها مرة أخرى".وقال إنه سيعقد بعد قليل، مؤتمرًا صحفيًا، "طلبت منا جهات إنفاذ القانون مغادرة المبنى، وفقًا للإجراءات المتبعة، وسنفعل ذلك فورًا. سأعقد مؤتمرًا صحفيًا بعد 30 دقيقة من قاعة المؤتمرات الصحفية بالبيت الأبيض".وأضاف أن "السيدة الأولى، ونائب الرئيس، وجميع أعضاء مجلس الوزراء، جميعهم بصحة جيدة. سنتحدث إليكم بعد نصف ساعة. لقد تحدثت مع جميع الممثلين المسؤولين عن الفعالية، وسنعيد جدولتها خلال 30 يومًا".
الولايات المتحدة الأمريكية
ترامب, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
ترامب, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية

أول تعليق من ترامب بعد حادث إطلاق نار خلال عشاء مراسلي البيت الأبيض في واشنطن

01:52 GMT 26.04.2026 (تم التحديث: 01:53 GMT 26.04.2026)
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 26.04.2026
أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الأحد، إلقاء القبض على مطلق النار أثناء حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض في فندق "هيلتون" بالعاصمة واشنطن.
وقال ترامب في منشور عبر منصة "تروث سوشيال": "لقد كانت ليلة صعبة في واشنطن. لقد قام جهاز الخدمة السرية وإنفاذ القانون بعمل رائع، حيث تصرفوا بسرعة وشجاعة".
وأضاف، "لقد تم القبض على مطلق النار، وقد أوصيت بأن نترك العرض يستمر".
وتابع، "سأمتثل تمامًا بقرارات أجهزة إنفاذ القانون، الذين سيتخذون قرارهم في غضون وقت قصير".
وشدد، "بغض النظر عن هذا القرار، فإن الأمسية ستكون مختلفة تمامًا عما كان مخططًا لها، وسيتعين علينا ببساطة إعادتها مرة أخرى".
وقال إنه سيعقد بعد قليل، مؤتمرًا صحفيًا، "طلبت منا جهات إنفاذ القانون مغادرة المبنى، وفقًا للإجراءات المتبعة، وسنفعل ذلك فورًا. سأعقد مؤتمرًا صحفيًا بعد 30 دقيقة من قاعة المؤتمرات الصحفية بالبيت الأبيض".
وأضاف أن "السيدة الأولى، ونائب الرئيس، وجميع أعضاء مجلس الوزراء، جميعهم بصحة جيدة. سنتحدث إليكم بعد نصف ساعة. لقد تحدثت مع جميع الممثلين المسؤولين عن الفعالية، وسنعيد جدولتها خلال 30 يومًا".
