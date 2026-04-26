أول تعليق من ترامب بعد حادث إطلاق نار خلال عشاء مراسلي البيت الأبيض في واشنطن

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الأحد، إلقاء القبض على مطلق النار أثناء حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض في فندق "هيلتون" بالعاصمة واشنطن.

2026-04-26T01:52+0000

وقال ترامب في منشور عبر منصة "تروث سوشيال": "لقد كانت ليلة صعبة في واشنطن. لقد قام جهاز الخدمة السرية وإنفاذ القانون بعمل رائع، حيث تصرفوا بسرعة وشجاعة".وتابع، "سأمتثل تمامًا بقرارات أجهزة إنفاذ القانون، الذين سيتخذون قرارهم في غضون وقت قصير".وشدد، "بغض النظر عن هذا القرار، فإن الأمسية ستكون مختلفة تمامًا عما كان مخططًا لها، وسيتعين علينا ببساطة إعادتها مرة أخرى".وقال إنه سيعقد بعد قليل، مؤتمرًا صحفيًا، "طلبت منا جهات إنفاذ القانون مغادرة المبنى، وفقًا للإجراءات المتبعة، وسنفعل ذلك فورًا. سأعقد مؤتمرًا صحفيًا بعد 30 دقيقة من قاعة المؤتمرات الصحفية بالبيت الأبيض".وأضاف أن "السيدة الأولى، ونائب الرئيس، وجميع أعضاء مجلس الوزراء، جميعهم بصحة جيدة. سنتحدث إليكم بعد نصف ساعة. لقد تحدثت مع جميع الممثلين المسؤولين عن الفعالية، وسنعيد جدولتها خلال 30 يومًا".

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya" 252 60

