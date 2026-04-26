إعلام: إجلاء ترامب إلى خارج البيت الأبيض أثناء عشاء لمراسلين عقب سماع صوت مرتفع.. فيديو
أُخرج الرئيس الأميركي دونالد ترامب من حفل عشاء جمعية مراسلي البيت الأبيض بعد سماع ضجيج غريب في القاعة، وفق ما أظهره البث المباشر للفعالية. 26.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-26T01:30+0000
وقد قُطعت الفعالية بشكل عاجل، وطُلب من الجميع المغادرة بعد سماع ضوضاء.وصعد عملاء الخدمة السرية وهم يحملون أسلحتهم إلى المنصة التي كان يتواجد عليها ترامب، حيث جرى إخلاء الرئيس فورًا.وأفادت وسائل إعلام الأمريكية، بأن الرئيس دونالد ترامب سيعود لحفل عشاء مراسلي البيت الأبيض وذلك عقب اعتقال مشتبه به في إطلاق النار داخل قاعة الحفل.وقالت التقارير إن "الرئيس الأميركي دونالد ترامب لم يغادر مقر حفل عشاء جمعية مراسلي البيت الأبيض، وظل في مكان قريب عقب الحادث الأمني الذي تسبب في تعطيل الفعالية لفترة وجيزة. ويعتزم العودة".وصرحت مصادر مطلعة للشبكة بأن "فردًا حاول اجتياز نقاط الفحص الأمني وهو يحمل سلاحًا، لكن الخدمة السرية أوقفته قبل دخوله قاعة الاحتفال، وقد جرى نقل المشتبه به إلى خارج الموقع".
إعلام: إجلاء ترامب إلى خارج البيت الأبيض أثناء عشاء لمراسلين عقب سماع صوت مرتفع.. فيديو
01:01 GMT 26.04.2026 (تم التحديث: 01:30 GMT 26.04.2026)
أُخرج الرئيس الأميركي دونالد ترامب من حفل عشاء جمعية مراسلي البيت الأبيض بعد سماع ضجيج غريب في القاعة، وفق ما أظهره البث المباشر للفعالية.
وقد قُطعت الفعالية بشكل عاجل، وطُلب من الجميع المغادرة بعد سماع ضوضاء.
وصعد عملاء الخدمة السرية وهم يحملون أسلحتهم إلى المنصة التي كان يتواجد عليها ترامب
، حيث جرى إخلاء الرئيس فورًا.
وأفادت وسائل إعلام الأمريكية، بأن الرئيس دونالد ترامب سيعود لحفل عشاء مراسلي البيت الأبيض وذلك عقب اعتقال مشتبه به في إطلاق النار داخل قاعة الحفل.
وقالت التقارير إن "الرئيس الأميركي دونالد ترامب لم يغادر مقر حفل عشاء جمعية مراسلي البيت الأبيض، وظل في مكان قريب عقب الحادث الأمني الذي تسبب في تعطيل الفعالية لفترة وجيزة. ويعتزم العودة".
وصرحت مصادر مطلعة للشبكة بأن "فردًا حاول اجتياز نقاط الفحص الأمني وهو يحمل سلاحًا، لكن الخدمة السرية أوقفته قبل دخوله قاعة الاحتفال، وقد جرى نقل المشتبه به إلى خارج الموقع".