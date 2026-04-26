https://sarabic.ae/20260426/السلطات-مقتل-شخص-وإصابة-ثلاثة-آخرين-إثر-هجوم-أوكراني-بالمسيرات-على-أراضي-سيفاستوبول-1112884851.html

السلطات: مقتل شخص وإصابة ثلاثة آخرين إثر هجوم أوكراني بالمسيرات على أراضي سيفاستوبول

أعلن حاكم مقاطعة سيفاستوبول الروسية، ميخائيل رازفوجاييف، عن مقتل شخص واحد نتيجة هجوم شنته أوكرانيا على المدينة، لافتًا إلى أن عدد المصابين ارتفع إلى ثلاثة...

2026-04-26T01:28+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

إصابة

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/06/17/1090114448_0:97:2936:1749_1920x0_80_0_0_18220837d40c9f8cbd28e2f1c58503da.jpg

وكان رازفوجاييف قد أفاد في وقت سابق بأن قوات الدفاع الجوي وأسطول البحر الأسود ومجموعات النيران المتنقلة أسقطت 43 طائرة مسيرة تابعة لقوات نظام كييف فوق سيفاستوبول وفوق البحر الأسود، وكان عدد المصابين حينها شخصين.وكتب رازفوجاييف في قناته على منصة "ماكس": "في سيفاستوبول، تصدت قوات الدفاع الجوي وأسطول البحر الأسود ومجموعات النيران المتنقلة التابعة لنا لهجوم من القوات المسلحة الأوكرانية. للأسف، هناك ضحايا. فنتيجة لهجوم القوات المسلحة الأوكرانية على سيفاستوبول، قُتل رجل من مواليد عام 1983، كان موجودًا داخل سيارته في منطقة الجنرال أوسترياكوف أثناء الهجوم. ووفقًا للمعلومات الأولية، أصيب أيضًا 3 أشخاص".وأوضح الحاكم أن طاقم الإسعاف الذي وصل إلى مكان الحادث حاول إنعاش المصاب، لكن لم ينجحوا في إنقاذ حياته، مشيرًا إلى أن من بين المصابين رجلاً مسنًا وامرأة أصيبا بشظايا، وصفت إصاباتهما بأنها متوسطة الخطورة، كما أصيب شاب آخر، وتم نقل الجميع إلى المستشفى، لافتًا إلى وقوع أضرار في البنية التحتية لسيفاستوبول نتيجة الهجوم.وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا. ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف، ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية حصرًا، وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ماله علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

الأخبار

ar_EG

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

روسيا, إصابة