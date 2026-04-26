الكرملين: بنية الأمن الأوروبي لا يمكن تصورها دون روسيا

سبوتنيك عربي

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الأحد، أن "بنية الأمن الأوروبي لا يمكن تصورها دون مشاركة روسيا"، مشيرًا إلى ضرورة أن تأخذ أوروبا مصالح... 26.04.2026, سبوتنيك عربي

2026-04-26T10:36+0000

وقال بيسكوف في مقابلة تلفيزيونية: "لا يمكن تصور أي بنية أمنية أوروبية دون مراعاة مصالح روسيا ودون مشاركتها. ولا يسع المرء إلا أن يأمل أن تفسح هذه المجموعة من السياسيين (الأوروبيين) المجال في نهاية المطاف لسياسيين أكثر واقعية. ولكن في الوقت الراهن، بالطبع، فإن الصورة قاتمة للغاية".وأشار بيسكوف إلى أن روسيا تُصوَّر كـ"عدو خارجي نموذجي" لأوروبا من منظور دعائي، وأضاف: "هل سيؤدي هذا إلى أي شيء جيد؟ هل سيتمكنون من إلقاء اللوم علينا في كل شيء؟ من غير المرجح بالطبع".وقال بيسكوف: "من الواضح أنهم سيضطرون إلى إفساح المجال لقوى سياسية أخرى. لكن ما هي هذه القوى؟ ألمانيا هي أكبر قوة أوروبية، تتمتع باقتصاد قوي ومجتمع شديد الانضباط. لا أستطيع التكهن الآن كيف ستسير الأمور".في وقت سابق، وافقت ألمانيا رسميًا على "إستراتيجية عسكرية" لأول مرة في تاريخها. وحددت هذه الوثيقة روسيا باعتبارها "التهديد الرئيسي"، وفق زعمها.الكرملين: روسيا تواصل العمل في إطار مجموعة "العشرين"دميترييف: روسيا كانت دائما جزءا من مجموعة "العشرين"

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya" 252 60

