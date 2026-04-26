الكرملين: بنية الأمن الأوروبي لا يمكن تصورها دون روسيا
الكرملين: بنية الأمن الأوروبي لا يمكن تصورها دون روسيا
سبوتنيك عربي
أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الأحد، أن "بنية الأمن الأوروبي لا يمكن تصورها دون مشاركة روسيا"، مشيرًا إلى ضرورة أن تأخذ أوروبا مصالح...
2026-04-26T10:36+0000
2026-04-26T10:36+0000
2026-04-26T10:36+0000
العالم
روسيا
أخبار الاتحاد الأوروبي
وقال بيسكوف في مقابلة تلفيزيونية: "لا يمكن تصور أي بنية أمنية أوروبية دون مراعاة مصالح روسيا ودون مشاركتها. ولا يسع المرء إلا أن يأمل أن تفسح هذه المجموعة من السياسيين (الأوروبيين) المجال في نهاية المطاف لسياسيين أكثر واقعية. ولكن في الوقت الراهن، بالطبع، فإن الصورة قاتمة للغاية".وأشار بيسكوف إلى أن روسيا تُصوَّر كـ"عدو خارجي نموذجي" لأوروبا من منظور دعائي، وأضاف: "هل سيؤدي هذا إلى أي شيء جيد؟ هل سيتمكنون من إلقاء اللوم علينا في كل شيء؟ من غير المرجح بالطبع".وقال بيسكوف: "من الواضح أنهم سيضطرون إلى إفساح المجال لقوى سياسية أخرى. لكن ما هي هذه القوى؟ ألمانيا هي أكبر قوة أوروبية، تتمتع باقتصاد قوي ومجتمع شديد الانضباط. لا أستطيع التكهن الآن كيف ستسير الأمور".في وقت سابق، وافقت ألمانيا رسميًا على "إستراتيجية عسكرية" لأول مرة في تاريخها. وحددت هذه الوثيقة روسيا باعتبارها "التهديد الرئيسي"، وفق زعمها.الكرملين: روسيا تواصل العمل في إطار مجموعة "العشرين"دميترييف: روسيا كانت دائما جزءا من مجموعة "العشرين"
العالم, روسيا, أخبار الاتحاد الأوروبي
العالم, روسيا, أخبار الاتحاد الأوروبي
الكرملين: بنية الأمن الأوروبي لا يمكن تصورها دون روسيا
أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الأحد، أن "بنية الأمن الأوروبي لا يمكن تصورها دون مشاركة روسيا"، مشيرًا إلى ضرورة أن تأخذ أوروبا مصالح روسيا في الاعتبار.
وقال بيسكوف في مقابلة تلفيزيونية: "لا يمكن تصور أي بنية أمنية أوروبية دون مراعاة مصالح روسيا ودون مشاركتها. ولا يسع المرء إلا أن يأمل أن تفسح هذه المجموعة من السياسيين (الأوروبيين) المجال في نهاية المطاف لسياسيين أكثر واقعية. ولكن في الوقت الراهن، بالطبع، فإن الصورة قاتمة للغاية".
وأوضح أن "الأزمة في أوروبا تتفاقم. إنها أزمات اقتصادية وأزمات وجودية وأزمة أمنية، والأهم من ذلك كله، أزمة في فهم ذاتها وقيمها الأساسية".
وأشار بيسكوف إلى أن روسيا تُصوَّر كـ"عدو خارجي نموذجي" لأوروبا من منظور دعائي، وأضاف: "هل سيؤدي هذا إلى أي شيء جيد؟ هل سيتمكنون من إلقاء اللوم علينا في كل شيء؟ من غير المرجح بالطبع".
وتابع: "لا يمكن أن تكون روسيا هي التهديد الرئيسي لأوروبا، لأن روسيا، بغض النظر عما يقوله أي شخص، كونها دولة أوراسية، ما تزال جزءًا لا يتجزأ من أوروبا".
وقال بيسكوف: "من الواضح أنهم سيضطرون إلى إفساح المجال لقوى سياسية أخرى. لكن ما هي هذه القوى؟ ألمانيا هي أكبر قوة أوروبية، تتمتع باقتصاد قوي ومجتمع شديد الانضباط. لا أستطيع التكهن الآن كيف ستسير الأمور".
وأشار إلى أنه "كانت هناك بالفعل حالات في التاريخ وصل فيها الانتقاميون إلى السلطة، مطالبين بالانتقام لسنوات من إذلال البلاد وإنشاء جيش جديد قوي".
في وقت سابق، وافقت ألمانيا رسميًا على "إستراتيجية عسكرية" لأول مرة في تاريخها. وحددت هذه الوثيقة روسيا باعتبارها "التهديد الرئيسي"، وفق زعمها.