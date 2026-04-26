الكرملين: بنية الأمن الأوروبي لا يمكن تصورها دون روسيا

مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مرايا العلوم
نظام إسرائيلي يتجسس على نصف مليار شخص عبر الإعلانات
08:30 GMT
29 د
من الملعب
"الفيل يترنح" في الدوري الإنجليزي.. ومن يقود هجوم برشلونة في الموسم الجديد.. ألفاريز أم مرموش؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
09:33 GMT
7 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
09:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
10:03 GMT
16 د
روسيا والعالم
كيف تصيغ الجامعات الروسية مستقبل الطلاب العرب؟
10:19 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
10:49 GMT
11 د
خطوط التماس
التحولات الجيوسياسية في سورية خلال الخمسينيات
11:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
11:48 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نحمي حقوق المبدع في زمن القرصنة الرقمية؟
12:03 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
مساجد موسكو.. جواهر معمارية تروي تاريخ التعايش في روسيا
12:21 GMT
29 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
12:50 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: تحالف السعودية ومصر وتركيا وباكستان يؤكد فشل الرهان على القوى الكبرى في ضمان الأمن الإقليمي
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
موسيقى الـ"راب" العربية.. هل يحافظ "فن الشارع" على وفائه لجذوره؟
16:34 GMT
25 د
عالم سبوتنيك
عراقجي يبدأ جولة خارجية تشمل إسلام اباد ومسقط وموسكو، "الإطار التنسيقي" يحسم اختيار مرشحه للحكومة العراقية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
اتفاق الدمج بين دمشق وقسد.. ما الذي تم تنفيذه؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
تدمر ...ليست مدينة، بل "طبعة أولى" من كتاب تعايش الحضارات
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
الساعة بين التقديم والتأخير صيفا وشتاء.. الإيجابيات والسلبيات
08:30 GMT
29 د
صدى الحياة
تدمر ...ليست مدينة، بل "طبعة أولى" من كتاب تعايش الحضارات
09:03 GMT
30 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
09:33 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
تزايد وتيرة انقراض الأنواع حتى قبل اكتشافها في غابات الأمازون
10:03 GMT
8 د
خطوط التماس
التحولات الجيوسياسية في سورية خلال الخمسينيات
10:12 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الفن السابع لغة عالمية بلا حدود
11:03 GMT
21 د
مساحة حرة
في زمن الأزمات… هل ما زال هناك مكان للسعادة في العالم العربي؟
11:24 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل نجحت القوانين في إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع؟
12:03 GMT
21 د
مرايا العلوم
محرك كمومي يطلق ثورة في صناعة الادوية، ونظارة ميتا الذكية بخاصية التعرف التلقائي على الوجوه، وابتكار يستخلص المياه من الهواء الجاف
12:24 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
12:54 GMT
6 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
اتفاق الدمج بين دمشق وقسد.. ما الذي تم تنفيذه؟
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون عن طريق الأنف
16:33 GMT
15 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
16:48 GMT
12 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
الكرملين: بنية الأمن الأوروبي لا يمكن تصورها دون روسيا
أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الأحد، أن "بنية الأمن الأوروبي لا يمكن تصورها دون مشاركة روسيا"، مشيرًا إلى ضرورة أن تأخذ أوروبا مصالح... 26.04.2026, سبوتنيك عربي
وقال بيسكوف في مقابلة تلفيزيونية: "لا يمكن تصور أي بنية أمنية أوروبية دون مراعاة مصالح روسيا ودون مشاركتها. ولا يسع المرء إلا أن يأمل أن تفسح هذه المجموعة من السياسيين (الأوروبيين) المجال في نهاية المطاف لسياسيين أكثر واقعية. ولكن في الوقت الراهن، بالطبع، فإن الصورة قاتمة للغاية".وأشار بيسكوف إلى أن روسيا تُصوَّر كـ"عدو خارجي نموذجي" لأوروبا من منظور دعائي، وأضاف: "هل سيؤدي هذا إلى أي شيء جيد؟ هل سيتمكنون من إلقاء اللوم علينا في كل شيء؟ من غير المرجح بالطبع".وقال بيسكوف: "من الواضح أنهم سيضطرون إلى إفساح المجال لقوى سياسية أخرى. لكن ما هي هذه القوى؟ ألمانيا هي أكبر قوة أوروبية، تتمتع باقتصاد قوي ومجتمع شديد الانضباط. لا أستطيع التكهن الآن كيف ستسير الأمور".في وقت سابق، وافقت ألمانيا رسميًا على "إستراتيجية عسكرية" لأول مرة في تاريخها. وحددت هذه الوثيقة روسيا باعتبارها "التهديد الرئيسي"، وفق زعمها.
أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الأحد، أن "بنية الأمن الأوروبي لا يمكن تصورها دون مشاركة روسيا"، مشيرًا إلى ضرورة أن تأخذ أوروبا مصالح روسيا في الاعتبار.
وقال بيسكوف في مقابلة تلفيزيونية: "لا يمكن تصور أي بنية أمنية أوروبية دون مراعاة مصالح روسيا ودون مشاركتها. ولا يسع المرء إلا أن يأمل أن تفسح هذه المجموعة من السياسيين (الأوروبيين) المجال في نهاية المطاف لسياسيين أكثر واقعية. ولكن في الوقت الراهن، بالطبع، فإن الصورة قاتمة للغاية".

وأوضح أن "الأزمة في أوروبا تتفاقم. إنها أزمات اقتصادية وأزمات وجودية وأزمة أمنية، والأهم من ذلك كله، أزمة في فهم ذاتها وقيمها الأساسية".

وأشار بيسكوف إلى أن روسيا تُصوَّر كـ"عدو خارجي نموذجي" لأوروبا من منظور دعائي، وأضاف: "هل سيؤدي هذا إلى أي شيء جيد؟ هل سيتمكنون من إلقاء اللوم علينا في كل شيء؟ من غير المرجح بالطبع".

وتابع: "لا يمكن أن تكون روسيا هي التهديد الرئيسي لأوروبا، لأن روسيا، بغض النظر عما يقوله أي شخص، كونها دولة أوراسية، ما تزال جزءًا لا يتجزأ من أوروبا".

الكرملين، موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 24.04.2026
الكرملين ردا على تصريحات رئيس وزراء بولندا: "هوس عسكري" وتضليل للرأي العام
24 أبريل, 13:27 GMT
وقال بيسكوف: "من الواضح أنهم سيضطرون إلى إفساح المجال لقوى سياسية أخرى. لكن ما هي هذه القوى؟ ألمانيا هي أكبر قوة أوروبية، تتمتع باقتصاد قوي ومجتمع شديد الانضباط. لا أستطيع التكهن الآن كيف ستسير الأمور".

وأشار إلى أنه "كانت هناك بالفعل حالات في التاريخ وصل فيها الانتقاميون إلى السلطة، مطالبين بالانتقام لسنوات من إذلال البلاد وإنشاء جيش جديد قوي".

في وقت سابق، وافقت ألمانيا رسميًا على "إستراتيجية عسكرية" لأول مرة في تاريخها. وحددت هذه الوثيقة روسيا باعتبارها "التهديد الرئيسي"، وفق زعمها.
الكرملين: روسيا تواصل العمل في إطار مجموعة "العشرين"
دميترييف: روسيا كانت دائما جزءا من مجموعة "العشرين"
