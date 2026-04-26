تشيلسي يهزم ليدز ويتأهل لمواجهة مانشستر سيتي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي
تأهل تشيلسي إلى نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، بفوزه على ليدز يونايتد، بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الأحد، على ملعب ويمبلي، ليضرب... 26.04.2026, سبوتنيك عربي
تأهل تشيلسي إلى نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، بفوزه على ليدز يونايتد، بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الأحد، على ملعب ويمبلي، ليضرب موعدًا مع مانشستر سيتي في المباراة النهائية، الشهر المقبل.
سجل الأرجنتيني إنزو فرنانديز هدف تشيلسي، الذي أقال مدربه ليام روسينيور، يوم الأربعاء الماضي، عند الدقيقة 23.
وسيقود كالوم مكفارلين، مدرب تشيلسي الذي أشرف على مباراة ليدز، الفريق في نهائي الكأس يوم 16 مايو/ أيار المقبل.
وفاز مانشستر سيتي
، الذي حصد بالفعل كأس الرابطة وينافس على لقب الدوري، 2-1 على ساوثامبتون، أمس السبت، ليصل إلى نهائي الكأس.