نتنياهو: صدمت بمحاولة اغتيال ترامب
أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، عن صدمته إزاء "محاولة اغتيال" الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وفق تعبيره، خلال حفل عشاء في واشنطن... 26.04.2026, سبوتنيك عربي
أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، عن صدمته إزاء "محاولة اغتيال" الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وفق تعبيره، خلال حفل عشاء في واشنطن العاصمة.
وأضاف نتنياهو عبر منصة "إكس"، أنه يشعر بـ"الارتياح لسلامة ترامب وزوجته ميلانيا"، متمنيًا الشفاء العاجل للشرطي المصاب، وأشاد بجهود جهاز الخدمة السرية الأمريكية وسرعة استجابته.
ولم تُصرّح السلطات الأمريكية بأن ترامب كان هدفا للمسلح، إلا أن المشتبه به، بحسب التقارير، صرّح لجهات إنفاذ القانون بعد اعتقاله بأنه كان ينوي استهداف مسؤولي إدارة ترامب.
وفي وقت سابق من فجر اليوم الاحد، أُخرج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من حفل عشاء جمعية مراسلي البيت الأبيض في العاصمة واشنطن، "بعد سماع ضجيج غريب في القاعة"، وفق ما أظهره البث المباشر للفعالية.
وقُطعت الفعالية بشكل عاجل، وطُلب من الجميع المغادرة بعد سماع الضوضاء.
وصعد عملاء الخدمة السرية وهم يحملون أسلحتهم إلى المنصة، التي كان يجلس عليها ترامب
، حيث جرى إجلاء الرئيس الأمريكي بشكل فوري.