إطلاق نار في حفل مراسلي البيت الأبيض... من هو المشتبه به وإلى أين نقل ترامب؟

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مرايا العلوم
نظام إسرائيلي يتجسس على نصف مليار شخص عبر الإعلانات
08:30 GMT
29 د
من الملعب
"الفيل يترنح" في الدوري الإنجليزي.. ومن يقود هجوم برشلونة في الموسم الجديد.. ألفاريز أم مرموش؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
09:33 GMT
7 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
09:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
10:03 GMT
16 د
روسيا والعالم
كيف تصيغ الجامعات الروسية مستقبل الطلاب العرب؟
10:19 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
10:49 GMT
11 د
خطوط التماس
التحولات الجيوسياسية في سورية خلال الخمسينيات
11:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
11:48 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نحمي حقوق المبدع في زمن القرصنة الرقمية؟
12:03 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
مساجد موسكو.. جواهر معمارية تروي تاريخ التعايش في روسيا
12:21 GMT
29 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
12:50 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: تحالف السعودية ومصر وتركيا وباكستان يؤكد فشل الرهان على القوى الكبرى في ضمان الأمن الإقليمي
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
موسيقى الـ"راب" العربية.. هل يحافظ "فن الشارع" على وفائه لجذوره؟
16:34 GMT
25 د
عالم سبوتنيك
عراقجي يبدأ جولة خارجية تشمل إسلام اباد ومسقط وموسكو، "الإطار التنسيقي" يحسم اختيار مرشحه للحكومة العراقية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
اتفاق الدمج بين دمشق وقسد.. ما الذي تم تنفيذه؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
تدمر ...ليست مدينة، بل "طبعة أولى" من كتاب تعايش الحضارات
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
الساعة بين التقديم والتأخير صيفا وشتاء.. الإيجابيات والسلبيات
08:30 GMT
29 د
صدى الحياة
تدمر ...ليست مدينة، بل "طبعة أولى" من كتاب تعايش الحضارات
09:03 GMT
30 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
09:33 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
تزايد وتيرة انقراض الأنواع حتى قبل اكتشافها في غابات الأمازون
10:03 GMT
8 د
خطوط التماس
التحولات الجيوسياسية في سورية خلال الخمسينيات
10:12 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الفن السابع لغة عالمية بلا حدود
11:03 GMT
21 د
مساحة حرة
في زمن الأزمات… هل ما زال هناك مكان للسعادة في العالم العربي؟
11:24 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل نجحت القوانين في إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع؟
12:03 GMT
21 د
مرايا العلوم
محرك كمومي يطلق ثورة في صناعة الادوية، ونظارة ميتا الذكية بخاصية التعرف التلقائي على الوجوه، وابتكار يستخلص المياه من الهواء الجاف
12:24 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
12:54 GMT
6 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
اتفاق الدمج بين دمشق وقسد.. ما الذي تم تنفيذه؟
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون عن طريق الأنف
16:33 GMT
15 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
16:48 GMT
12 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
إطلاق نار في حفل مراسلي البيت الأبيض... من هو المشتبه به وإلى أين نقل ترامب؟
سبوتنيك عربي
سبوتنيك عربي
الولايات المتحدة الأمريكية
دونالد ترامب
العالم
أخبار العالم الآن
الأخبار
إطلاق نار في حفل مراسلي البيت الأبيض... من هو المشتبه به وإلى أين نقل ترامب؟
© REUTERS Bo Erickson — الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يتم إخراجه من القاعة بعد أن أطلق رجل النار ببندقية على أفراد الأمن خارج القاعة، وذلك خلال حفل العشاء السنوي لرابطة مراسلي البيت الأبيض، واشنطن، 25 نيسان/ أبريل 2026
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يتم إخراجه من القاعة بعد أن أطلق رجل النار ببندقية على أفراد الأمن خارج القاعة، وذلك خلال حفل العشاء السنوي لرابطة مراسلي البيت الأبيض،واشنطن، 25 نيسان/ أبريل 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.04.2026
تحوّل حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض، أحد أبرز الفعاليات السياسية والإعلامية في واشنطن، اليوم الأحد، إلى مشهد أمني مشحون، بعدما دوّت طلقات نارية أربكت الحضور وأطلقت سباقًا سريعًا بين أجهزة الأمن لاحتواء الموقف.
وبين تضارب الروايات في الساعات الأولى، بدأت تتضح ملامح الحادث وهوية المشتبه به، وسط تساؤلات حول دوافعه وما جرى للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال تلك اللحظات الحرجة.
تفاصيل الحادث... إطلاق نار ومحاولة اختراق أمني
بحسب مصادر رسمية وتقارير إعلامية، وقع الحادث خلال الحفل الذي أقيم في فندق "هيلتون" بواشنطن، بحضور شخصيات سياسية وإعلامية بارزة، من بينهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وأفاد مسؤول في مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي)، بأن شخصا مسلحا ببندقية حاول اختراق الطوق الأمني، قبل أن يطلق النار على أحد عناصر الخدمة السرية، ما استدعى تدخلا فوريا للسيطرة عليه واعتقاله.
في المقابل، ذكرت تقارير أخرى أن "المشتبه به حاول اجتياز نقطة التفتيش الأمنية حاملا سلاحا، ليتم توقيفه قبل دخوله القاعة، في وقت استمر فيه التحقق من وجود أي تهديدات إضافية داخل المكان".
إجلاء ترامب وتأمين الحضور
مع بداية إطلاق النار، تحركت عناصر الخدمة السرية بسرعة لإجلاء الرئيس الأمريكي، وعدد من كبار المسؤولين من مواقعهم داخل القاعة.
وتم نقل ترامب إلى منطقة آمنة كإجراء احترازي، بينما جرى إبعاد الحضور من الطاولة الرئيسية إلى أماكن أكثر أمنا داخل القاعة، وفقا لوسائل إعلام محلية.
ورغم حالة الذعر التي سادت المكان، أكدت تقارير لاحقة أن ترامب لم يغادر موقع الحفل بالكامل، بل بقي في محيط آمن قريب، مع إبدائه رغبة في استئناف الفعالية بعد السيطرة على الوضع، كما أشار مسؤولون إلى عدم وجود تهديدات مستمرة، وأن المبنى لم يُخلَ بشكل كامل.
هوية المشتبه به... مدرس ومطور ألعاب
بعد تباين في المعلومات الأولية، أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن المشتبه به يُدعى كول توماس ألين، يبلغ من العمر 31 عاما، ويعمل مدرّسًا في ولاية كاليفورنيا.
وذكرت تقارير أمريكية أنه تم نقل ألين إلى المستشفى عقب توقيفه، فيما أوردت تقارير أخرى تفاصيل إضافية حول هويته، دون صدور تأكيد رسمي كامل من السلطات حتى الآن.
مسار مهني وأكاديمي لافت
تشير معلومات متداولة إلى أن ألين، يعمل بدوام جزئي لدى شركة "سي 2 إيديوكيشين" المتخصصة في الدروس الخصوصية والتحضير للاختبارات، وقد حصل على لقب "مدرس الشهر" في ديسمبر/ كانون الأول 2024.

ووفق سيرته الذاتية، تخرج عام 2017 من معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا بدرجة بكالوريوس في الهندسة الميكانيكية، قبل أن يحصل على ماجستير في علوم الكمبيوتر من جامعة ولاية كاليفورنيا في دومينغيز هيلز عام 2025.

وخلال فترة دراسته، ورد اسمه في تقرير محلي بعد تطويره نموذجًا أوليًا لفرامل طوارئ للكراسي المتحركة، في مؤشر على اهتماماته التقنية والهندسية.
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وزوجته، ميلانيا ترامب، في حفل العشاء السنوي لرابطة مراسلي البيت الأبيض في واشنطن العاصمة، الولايات المتحدة الأمريكية، 25 نيسان/ أبريل 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.04.2026
إعلام: المشتبه به في إطلاق النار بحفل مراسلي البيت الأبيض يعترف باستهداف مسؤولي إدارة ترامب
06:14 GMT
نشاطات أخرى واهتمامات متنوعة
إلى جانب عمله الأكاديمي، يعرّف ألين نفسه كمطوّر ألعاب فيديو، إذ طرح لعبة مستقلة بعنوان "Bohrdom" عبر منصة "ستيم"، كما سجّل علامة تجارية للاسم عام 2018.
كما أشار إلى عمله على تطوير لعبة جديدة تحمل اسما مبدئيًا "First Law".
غموض الدوافع واستمرار التحقيقات
حتى الآن، لم تصدر السلطات الأمريكية بيانا رسميا كاملا يؤكد هوية المشتبه به أو يكشف دوافع الهجوم بشكل قاطع.
وتستمر التحقيقات لمعرفة ما إذا كان الحادث عملًا فرديًا أم جزءًا من مخطط أوسع، في وقت تركّز فيه الأجهزة الأمنية على تحليل خلفيات المشتبه به وعلاقاته المحتملة.
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 26.04.2026
ترامب: حادث إطلاق النار لم يكن له علاقة بإيران.. فيديو
04:06 GMT
استئناف الحفل بعد احتواء الموقف
عقب السيطرة على الوضع، عمل المنظمون على إعادة ترتيب القاعة، بما في ذلك الطاولة الرئيسية، تمهيدا لاستئناف الحفل، بحسب وسائل إعلام أمريكية.
ورغم الصدمة الأمنية، عادت الفعالية إلى مسارها، في مشهد يعكس محاولة تجاوز الحادث سريعا، دون التقليل من خطورته، على حد قول تلك الوسائل.
