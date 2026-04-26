إطلاق نار في حفل مراسلي البيت الأبيض... من هو المشتبه به وإلى أين نقل ترامب؟
إطلاق نار في حفل مراسلي البيت الأبيض... من هو المشتبه به وإلى أين نقل ترامب؟
سبوتنيك عربي
تحوّل حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض، أحد أبرز الفعاليات السياسية والإعلامية في واشنطن، اليوم الأحد، إلى مشهد أمني مشحون، بعدما دوّت طلقات نارية أربكت الحضور... 26.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-26T06:55+0000
2026-04-26T06:55+0000
وبين تضارب الروايات في الساعات الأولى، بدأت تتضح ملامح الحادث وهوية المشتبه به، وسط تساؤلات حول دوافعه وما جرى للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال تلك اللحظات الحرجة.تفاصيل الحادث... إطلاق نار ومحاولة اختراق أمنيبحسب مصادر رسمية وتقارير إعلامية، وقع الحادث خلال الحفل الذي أقيم في فندق "هيلتون" بواشنطن، بحضور شخصيات سياسية وإعلامية بارزة، من بينهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.وأفاد مسؤول في مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي)، بأن شخصا مسلحا ببندقية حاول اختراق الطوق الأمني، قبل أن يطلق النار على أحد عناصر الخدمة السرية، ما استدعى تدخلا فوريا للسيطرة عليه واعتقاله.في المقابل، ذكرت تقارير أخرى أن "المشتبه به حاول اجتياز نقطة التفتيش الأمنية حاملا سلاحا، ليتم توقيفه قبل دخوله القاعة، في وقت استمر فيه التحقق من وجود أي تهديدات إضافية داخل المكان".إجلاء ترامب وتأمين الحضورمع بداية إطلاق النار، تحركت عناصر الخدمة السرية بسرعة لإجلاء الرئيس الأمريكي، وعدد من كبار المسؤولين من مواقعهم داخل القاعة.وتم نقل ترامب إلى منطقة آمنة كإجراء احترازي، بينما جرى إبعاد الحضور من الطاولة الرئيسية إلى أماكن أكثر أمنا داخل القاعة، وفقا لوسائل إعلام محلية.هوية المشتبه به... مدرس ومطور ألعاببعد تباين في المعلومات الأولية، أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن المشتبه به يُدعى كول توماس ألين، يبلغ من العمر 31 عاما، ويعمل مدرّسًا في ولاية كاليفورنيا.وذكرت تقارير أمريكية أنه تم نقل ألين إلى المستشفى عقب توقيفه، فيما أوردت تقارير أخرى تفاصيل إضافية حول هويته، دون صدور تأكيد رسمي كامل من السلطات حتى الآن.مسار مهني وأكاديمي لافتتشير معلومات متداولة إلى أن ألين، يعمل بدوام جزئي لدى شركة "سي 2 إيديوكيشين" المتخصصة في الدروس الخصوصية والتحضير للاختبارات، وقد حصل على لقب "مدرس الشهر" في ديسمبر/ كانون الأول 2024.وخلال فترة دراسته، ورد اسمه في تقرير محلي بعد تطويره نموذجًا أوليًا لفرامل طوارئ للكراسي المتحركة، في مؤشر على اهتماماته التقنية والهندسية.نشاطات أخرى واهتمامات متنوعةإلى جانب عمله الأكاديمي، يعرّف ألين نفسه كمطوّر ألعاب فيديو، إذ طرح لعبة مستقلة بعنوان "Bohrdom" عبر منصة "ستيم"، كما سجّل علامة تجارية للاسم عام 2018.كما أشار إلى عمله على تطوير لعبة جديدة تحمل اسما مبدئيًا "First Law".غموض الدوافع واستمرار التحقيقاتوتستمر التحقيقات لمعرفة ما إذا كان الحادث عملًا فرديًا أم جزءًا من مخطط أوسع، في وقت تركّز فيه الأجهزة الأمنية على تحليل خلفيات المشتبه به وعلاقاته المحتملة.استئناف الحفل بعد احتواء الموقفورغم الصدمة الأمنية، عادت الفعالية إلى مسارها، في مشهد يعكس محاولة تجاوز الحادث سريعا، دون التقليل من خطورته، على حد قول تلك الوسائل.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
إطلاق نار في حفل مراسلي البيت الأبيض... من هو المشتبه به وإلى أين نقل ترامب؟
تحوّل حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض، أحد أبرز الفعاليات السياسية والإعلامية في واشنطن، اليوم الأحد، إلى مشهد أمني مشحون، بعدما دوّت طلقات نارية أربكت الحضور وأطلقت سباقًا سريعًا بين أجهزة الأمن لاحتواء الموقف.
وبين تضارب الروايات في الساعات الأولى، بدأت تتضح ملامح الحادث وهوية المشتبه به، وسط تساؤلات حول دوافعه وما جرى للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال تلك اللحظات الحرجة.
تفاصيل الحادث... إطلاق نار ومحاولة اختراق أمني
بحسب مصادر رسمية وتقارير إعلامية، وقع الحادث خلال الحفل
الذي أقيم في فندق "هيلتون" بواشنطن، بحضور شخصيات سياسية وإعلامية بارزة، من بينهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وأفاد مسؤول في مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي)، بأن شخصا مسلحا ببندقية حاول اختراق الطوق الأمني، قبل أن يطلق النار على أحد عناصر الخدمة السرية، ما استدعى تدخلا فوريا للسيطرة عليه واعتقاله.
في المقابل، ذكرت تقارير أخرى أن "المشتبه به حاول اجتياز نقطة التفتيش الأمنية حاملا سلاحا، ليتم توقيفه قبل دخوله القاعة، في وقت استمر فيه التحقق من وجود أي تهديدات إضافية داخل المكان".
إجلاء ترامب وتأمين الحضور
مع بداية إطلاق النار، تحركت عناصر الخدمة السرية بسرعة لإجلاء الرئيس الأمريكي، وعدد من كبار المسؤولين من مواقعهم داخل القاعة.
وتم نقل ترامب إلى منطقة آمنة كإجراء احترازي، بينما جرى إبعاد الحضور من الطاولة الرئيسية إلى أماكن أكثر أمنا داخل القاعة، وفقا لوسائل إعلام محلية.
ورغم حالة الذعر التي سادت المكان، أكدت تقارير لاحقة أن ترامب لم يغادر موقع الحفل بالكامل، بل بقي في محيط آمن قريب، مع إبدائه رغبة في استئناف الفعالية بعد السيطرة على الوضع، كما أشار مسؤولون إلى عدم وجود تهديدات مستمرة، وأن المبنى لم يُخلَ بشكل كامل.
هوية المشتبه به... مدرس ومطور ألعاب
بعد تباين في المعلومات الأولية، أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن المشتبه به يُدعى كول توماس ألين، يبلغ من العمر 31 عاما، ويعمل مدرّسًا في ولاية كاليفورنيا.
وذكرت تقارير أمريكية أنه تم نقل ألين إلى المستشفى عقب توقيفه، فيما أوردت تقارير أخرى تفاصيل إضافية حول هويته، دون صدور تأكيد رسمي كامل من السلطات حتى الآن.
تشير معلومات متداولة إلى أن ألين، يعمل بدوام جزئي لدى شركة "سي 2 إيديوكيشين" المتخصصة في الدروس الخصوصية والتحضير للاختبارات، وقد حصل على لقب "مدرس الشهر" في ديسمبر/ كانون الأول 2024.
ووفق سيرته الذاتية، تخرج عام 2017 من معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا بدرجة بكالوريوس في الهندسة الميكانيكية، قبل أن يحصل على ماجستير في علوم الكمبيوتر من جامعة ولاية كاليفورنيا في دومينغيز هيلز عام 2025.
وخلال فترة دراسته، ورد اسمه في تقرير محلي بعد تطويره نموذجًا أوليًا لفرامل طوارئ للكراسي المتحركة، في مؤشر على اهتماماته التقنية والهندسية.
نشاطات أخرى واهتمامات متنوعة
إلى جانب عمله الأكاديمي، يعرّف ألين نفسه كمطوّر ألعاب فيديو، إذ طرح لعبة مستقلة بعنوان "Bohrdom" عبر منصة "ستيم"، كما سجّل علامة تجارية للاسم عام 2018.
كما أشار إلى عمله على تطوير لعبة جديدة تحمل اسما مبدئيًا "First Law".
غموض الدوافع واستمرار التحقيقات
حتى الآن، لم تصدر السلطات الأمريكية بيانا رسميا كاملا يؤكد هوية المشتبه به أو يكشف دوافع الهجوم بشكل قاطع.
وتستمر التحقيقات لمعرفة ما إذا كان الحادث عملًا فرديًا أم جزءًا من مخطط أوسع، في وقت تركّز فيه الأجهزة الأمنية على تحليل خلفيات المشتبه به وعلاقاته المحتملة.
استئناف الحفل بعد احتواء الموقف
عقب السيطرة على الوضع، عمل المنظمون على إعادة ترتيب القاعة، بما في ذلك الطاولة الرئيسية، تمهيدا لاستئناف الحفل، بحسب وسائل إعلام أمريكية.
ورغم الصدمة الأمنية، عادت الفعالية إلى مسارها، في مشهد يعكس محاولة تجاوز الحادث سريعا، دون التقليل من خطورته، على حد قول تلك الوسائل.