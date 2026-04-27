بيلاؤوسوف يعقد محادثات مع نائب وزير الدفاع الإيراني في بيشكيك
سبوتنيك عربي
عقد وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاؤوسوف، اليوم الاثنين، محادثات في بيشكيك عاصمة قرغيزستان، مع العميد رضا طلائي، نائب وزير الدفاع الإيراني للتخطيط الإستراتيجي. 27.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-27T17:20+0000
وقال بيلاؤوسوف خلال اللقاء: "ندعو إلى حل النزاع حصرًا عبر القنوات الدبلوماسية. ندعم سيادة إيران ووحدة أراضيها".وأعرب وزير الدفاع الروسي عن ثقته بأن موسكو وطهران ستواصلان، كما في السابق، دعم بعضهما بعضًا مهما كانت الظروف.بدوره، شكر نائب وزير الدفاع الإيراني، وزير الدفاع الروسي على إتاحة الفرصة للقاء ومناقشة قضايا التعاون الثنائي الراهنة.وقال بوتين، خلال محادثاته مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، في مدينة سان بطرسبورغ الروسية: "أودّ أن أبدأ حديثنا بالإشارة إلى أنني تلقيت رسالة من المرشد الأعلى لإيران، الأسبوع الماضي".بدوره، شكر عراقجي، الرئيس بوتين وروسيا على دعمهما لإيران، وقال: "لقد أُثبت للجميع أن لإيران أصدقاء وحلفاء مثل روسيا، الذين يقفون إلى جانبها في الأوقات الصعبة، ونحن ممتنون لموقفكم القوي والثابت في دعم الجمهورية الإسلامية".
https://sarabic.ae/20260427/بوتين-يجري-محادثات-مع-عراقجي-في-سان-بطرسبورغ-1112914445.html
وقال بيلاؤوسوف خلال اللقاء: "ندعو إلى حل النزاع حصرًا عبر القنوات الدبلوماسية. ندعم سيادة إيران ووحدة أراضيها".
وأكمل: "أتمنى للشعب الإيراني الشقيق وقواته المسلحة الصبر والشجاعة في مواجهة جميع التهديدات، التي تواجه البلاد. نحن على استعداد لبذل كل ما في وسعنا لحل هذا الوضع".
وأعرب وزير الدفاع الروسي عن ثقته بأن موسكو وطهران ستواصلان، كما في السابق، دعم بعضهما بعضًا مهما كانت الظروف.
بدوره، شكر نائب وزير الدفاع الإيراني، وزير الدفاع الروسي على إتاحة الفرصة للقاء ومناقشة قضايا التعاون الثنائي الراهنة.
وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا تعتزم مواصلة علاقاتها الإستراتيجية مع إيران، مشيرًا إلى أنه تلقى رسالة من المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي، الأسبوع الماضي.
وقال بوتين، خلال محادثاته مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، في مدينة سان بطرسبورغ الروسية: "أودّ أن أبدأ حديثنا بالإشارة إلى أنني تلقيت رسالة من المرشد الأعلى لإيران، الأسبوع الماضي".
بدوره، شكر عراقجي، الرئيس بوتين وروسيا على دعمهما لإيران، وقال: "لقد أُثبت للجميع أن لإيران أصدقاء وحلفاء مثل روسيا، الذين يقفون إلى جانبها في الأوقات الصعبة، ونحن ممتنون لموقفكم القوي والثابت في دعم الجمهورية الإسلامية".