تحذيرات من خسارة الفرصة الذهبية... طرق بديلة تنافس مشروع العراق الاستراتيجي

تحذيرات من خسارة الفرصة الذهبية... طرق بديلة تنافس مشروع العراق الاستراتيجي

سبوتنيك عربي

وسط سباق إقليمي محتدم على طرق التجارة والطاقة، يجد العراق نفسه أمام مفترق حاسم، إما أن يتحول إلى عقدة وصل استراتيجية تربط الشرق بالغرب، أو أن يخسر موقعه لصالح... 27.04.2026, سبوتنيك عربي

2026-04-27T12:14+0000

2026-04-27T12:14+0000

2026-04-27T12:16+0000

العراق

طرق

مشروع

التجارة

تقارير سبوتنيك

حصري

يمثل مشروع طريق التنمية أحد أهم المشاريع الاستراتيجية التي تعمل عليها الحكومة العراقية في السنوات الأخيرة، باعتباره محورا اقتصاديا ولوجستيا يهدف إلى تحويل العراق إلى نقطة ربط تجارية حيوية بين آسيا وأوروبا.مسارات بديلة للتجارة قد تضعف "طريق التنمية"حذر الوزير الأسبق، محمد توفيق علاوي، من تداعيات التحولات الإقليمية في مسارات النقل والتجارة، مؤكدًا أن انتقال جزء من حركة الترانزيت إلى طرق بديلة عبر سوريا وتركيا قد يؤثر سلبا على مشروع "طريق التنمية" في العراق.وأضاف: "تفعيل هذه المسارات بشكل فعلي سيؤدي إلى تقليل أهمية الطريق العراقي، وبالتالي خسارة جزء كبير من الفرص الاقتصادية التي كان من الممكن تحقيقها عبر مشروع طريق التنمية".وأشار إلى أن "العراق يواجه تحديات داخلية تعيق الاستفادة من هذه المشاريع، أبرزها ضعف الموارد المالية وغياب التخطيط الاقتصادي الواضح"، وتابع: "البلد يفتقر حاليا إلى رؤية اقتصادية متكاملة، فضلا عن عدم وجود دراسات وخطط واضحة لتنفيذ المشاريع الاستراتيجية".وقبل أيام قليلة، عقدت وزارة النقل اجتماعا لمناقشة مسودة قانون مشروع طريق التنمية، في خطوة تهدف إلى استكمال الإطار التشريعي لهذا المشروع الاستراتيجي.ويعد المشروع جزءا من رؤية عراقية تقوم على استثمار الموقع الجغرافي للبلاد، وإعادة إحياء دورها التاريخي كجسر للتجارة الدولية. ويُتوقع أن يوفر الطريق فرصا اقتصادية واسعة، من بينها تنشيط حركة النقل، وتحفيز الاستثمار في قطاعات الصناعة والزراعة والخدمات اللوجستية، إضافة إلى توفير آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.تنويع المنافذ وضرورة مواجهة الأزماتوفي السياق، دعا الخبير الاقتصادي حميد العقابي، إلى ضرورة "تنويع منافذ العراق التجارية، والانفتاح على مسارات جديدة عبر دول الجوار، لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية وتقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للإيرادات".وأضاف: "الاقتصاد العراقي يعتمد بشكل كبير على الريع النفطي، ما يجعله عرضة للأزمات العالمية، الأمر الذي يستدعي تبني سياسات اقتصادية أكثر تنوعا ومرونة"، مشيرا إلى أن "الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم، بما في ذلك التوترات في الممرات البحرية مثل مضيق هرمز، تفرض على العراق البحث عن بدائل آمنة وفعالة لضمان استمرار تدفق التجارة والطاقة".ويضم المشروع عددا من المكونات الرئيسية، أبرزها خط سكة حديد سريع لنقل البضائع والركاب، وشبكة طرق دولية حديثة، ومحطات لوجستية ومناطق اقتصادية متخصصة، إلى جانب ربطه بمشاريع الطاقة المتجددة وخدمات النقل الذكي.وتقدر الحكومة العراقية أن المشروع قد ينهي اعتماد البلاد شبه الكامل على واردات النقل البحري البعيد، ويضع العراق في قلب مسار تجاري عالمي جديد.وبعد أكثر من عام على إطلاق مشروع "طريق التنمية" أحد أكبر المشاريع الاستراتيجية في العراق، تواصل السلطات التحضيرات الفنية والتنظيمية لتنفيذه بتكلفة إجمالية تقارب 17 مليار دولار، منها 10.5 مليارات لشبكة السكك الحديدية و6.5 مليارات للطريق السريع الممتد 1,190 كيلومترا من ميناء الفاو جنوبا إلى الحدود التركية شمالا. وتؤكد الحكومة أن المشروع سيوفر نحو 1,600 فرصة عمل سنويا ويضيف نحو 4 مليارات دولار إلى الاقتصاد العراقي عند اكتماله.

العراق

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya" 252 60

حسن نبيل https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106517939_262:0:1222:960_100x100_80_0_0_cbebb5a4b9bf81d8d883cf2ac4afd064.jpg

حسن نبيل https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106517939_262:0:1222:960_100x100_80_0_0_cbebb5a4b9bf81d8d883cf2ac4afd064.jpg

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

حسن نبيل https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106517939_262:0:1222:960_100x100_80_0_0_cbebb5a4b9bf81d8d883cf2ac4afd064.jpg

العراق, طرق, مشروع, التجارة, تقارير سبوتنيك, حصري