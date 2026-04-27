تحذيرات من خسارة الفرصة الذهبية... طرق بديلة تنافس مشروع العراق الاستراتيجي

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
الساعة بين التقديم والتأخير صيفا وشتاء.. الإيجابيات والسلبيات
08:30 GMT
29 د
صدى الحياة
تدمر ...ليست مدينة، بل "طبعة أولى" من كتاب تعايش الحضارات
09:03 GMT
30 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
09:33 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
تزايد وتيرة انقراض الأنواع حتى قبل اكتشافها في غابات الأمازون
10:03 GMT
8 د
خطوط التماس
التحولات الجيوسياسية في سورية خلال الخمسينيات
10:12 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الفن السابع لغة عالمية بلا حدود
11:03 GMT
21 د
مساحة حرة
في زمن الأزمات… هل ما زال هناك مكان للسعادة في العالم العربي؟
11:24 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل نجحت القوانين في إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع؟
12:03 GMT
21 د
مرايا العلوم
محرك كمومي يطلق ثورة في صناعة الادوية، ونظارة ميتا الذكية بخاصية التعرف التلقائي على الوجوه، وابتكار يستخلص المياه من الهواء الجاف
12:24 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
12:54 GMT
6 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
اتفاق الدمج بين دمشق وقسد.. ما الذي تم تنفيذه؟
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
16:33 GMT
15 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
16:48 GMT
12 د
عالم سبوتنيك
إيران تقدم مقترحا لإنهاء الحرب.. والرئيس المصري يشدد على أن السلام هو الطريق الأمثل لمستقبل المنطقة
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
تشابه الضيافة في الثقافتين العربية والروسية.. كيف يتقاسم العرب والروس حب الضيف
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: تحالف السعودية ومصر وتركيا وباكستان يؤكد فشل الرهان على القوى الكبرى في ضمان الأمن الإقليمي
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
08:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
09:03 GMT
8 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية والروحية بين روسيا والعالم العربي
09:12 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج عبر الانترنت... لماذا يتم اللجوء إليه وما نسبة نجاحه؟
09:42 GMT
18 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
10:50 GMT
10 د
نبض افريقيا
موريشيوس تمهل بريطانيا حتى يوليو لتسليم جزر تشاغوس
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
11:48 GMT
8 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
12:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
روسيا والعالم
كيف ساعدت روسيا الجزائر للتخلص من أثار الاستعمار الفرنسي؟
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
16:33 GMT
7 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
16:40 GMT
20 د
بلا قيود
خبير: أوروبا تعيش مرحلة مقامرة نووية تضعها في مرمى النيران الروسية
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: الاتفاق القطري الباكستاني سيعيد رسم معادلة الأمن في الخليج
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
مصر تعليق قيود الإغلاق المبكر وتطلق مبادرة للاعتماد على الطاقة الشمسية
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260427/تحذيرات-من-خسارة-الفرصة-الذهبية-طرق-بديلة-تنافس-مشروع-العراق-الاستراتيجي-1112912620.html
تحذيرات من خسارة الفرصة الذهبية... طرق بديلة تنافس مشروع العراق الاستراتيجي
سبوتنيك عربي
وسط سباق إقليمي محتدم على طرق التجارة والطاقة، يجد العراق نفسه أمام مفترق حاسم، إما أن يتحول إلى عقدة وصل استراتيجية تربط الشرق بالغرب، أو أن يخسر موقعه لصالح... 27.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-27T12:14+0000
2026-04-27T12:16+0000
العراق
طرق
مشروع
التجارة
تقارير سبوتنيك
حصري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/04/1b/1112911316_3:0:863:484_1920x0_80_0_0_014d42971eb287eac680a212d95c5775.jpg
العراق
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
حسن نبيل
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106517939_262:0:1222:960_100x100_80_0_0_cbebb5a4b9bf81d8d883cf2ac4afd064.jpg
حسن نبيل
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106517939_262:0:1222:960_100x100_80_0_0_cbebb5a4b9bf81d8d883cf2ac4afd064.jpg
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/04/1b/1112911316_110:0:755:484_1920x0_80_0_0_25a4557714cf7604e976a1f71b790a13.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
12:14 GMT 27.04.2026 (تم التحديث: 12:16 GMT 27.04.2026)
© Sputnik . HASSAN NABILطرق بديلة تنافس مشروع العراق الاستراتيجي
طرق بديلة تنافس مشروع العراق الاستراتيجي - سبوتنيك عربي, 1920, 27.04.2026
© Sputnik . HASSAN NABIL
تابعنا عبر
- سبوتنيك عربي
حسن نبيل
مراسل "سبوتنيك" في العراق
كل المواضيع
حصري
وسط سباق إقليمي محتدم على طرق التجارة والطاقة، يجد العراق نفسه أمام مفترق حاسم، إما أن يتحول إلى عقدة وصل استراتيجية تربط الشرق بالغرب، أو أن يخسر موقعه لصالح مسارات بديلة بدأت تستعيد زخمها عبر سوريا وتركيا، في إعادة إحياء لطرق تاريخية تعود إلى زمن الدولة العثمانية.
يمثل مشروع طريق التنمية أحد أهم المشاريع الاستراتيجية التي تعمل عليها الحكومة العراقية في السنوات الأخيرة، باعتباره محورا اقتصاديا ولوجستيا يهدف إلى تحويل العراق إلى نقطة ربط تجارية حيوية بين آسيا وأوروبا.
ويقوم المشروع على إنشاء ممر بري وسككي يمتد من ميناء الفاو الكبير في البصرة جنوبا، وصولا إلى الحدود التركية شمالا، بطول يزيد على 1200 كيلومتر، ليرتبط بعدها بشبكات النقل الأوروبية.

مسارات بديلة للتجارة قد تضعف "طريق التنمية"

حذر الوزير الأسبق، محمد توفيق علاوي، من تداعيات التحولات الإقليمية في مسارات النقل والتجارة، مؤكدًا أن انتقال جزء من حركة الترانزيت إلى طرق بديلة عبر سوريا وتركيا قد يؤثر سلبا على مشروع "طريق التنمية" في العراق.

وقال علاوي، في حديث لـ "سبوتنيك": "حركة التجارة التي كانت تمر عبر العراق بدأت تتجه نحو مسارات بديلة، من بينها الطريق عبر سوريا وتركيا، وهو ما يعيد إلى الواجهة مسارا قديما يعرف بـ"خط الحجاز"، الذي يعود إلى زمن الدولة العثمانية".

وأضاف: "تفعيل هذه المسارات بشكل فعلي سيؤدي إلى تقليل أهمية الطريق العراقي، وبالتالي خسارة جزء كبير من الفرص الاقتصادية التي كان من الممكن تحقيقها عبر مشروع طريق التنمية".
© Sputnik . HASSAN NABILطرق بديلة تنافس مشروع العراق الاستراتيجي
طرق بديلة تنافس مشروع العراق الاستراتيجي - سبوتنيك عربي, 1920, 27.04.2026
طرق بديلة تنافس مشروع العراق الاستراتيجي
© Sputnik . HASSAN NABIL
وأشار إلى أن "العراق يواجه تحديات داخلية تعيق الاستفادة من هذه المشاريع، أبرزها ضعف الموارد المالية وغياب التخطيط الاقتصادي الواضح"، وتابع: "البلد يفتقر حاليا إلى رؤية اقتصادية متكاملة، فضلا عن عدم وجود دراسات وخطط واضحة لتنفيذ المشاريع الاستراتيجية".
وأردف علاوي: "استمرار الوضع الحالي دون إصلاحات حقيقية قد يؤدي إلى تقدم مشاريع بديلة مدعومة بتمويل خارجي، مقابل تراجع فرص العراق في أن يكون ممرا رئيسيا للتجارة الإقليمية".
وقبل أيام قليلة، عقدت وزارة النقل اجتماعا لمناقشة مسودة قانون مشروع طريق التنمية، في خطوة تهدف إلى استكمال الإطار التشريعي لهذا المشروع الاستراتيجي.
© Sputnik . HASSAN NABILطرق بديلة تنافس مشروع العراق الاستراتيجي
طرق بديلة تنافس مشروع العراق الاستراتيجي - سبوتنيك عربي, 1920, 27.04.2026
طرق بديلة تنافس مشروع العراق الاستراتيجي
© Sputnik . HASSAN NABIL
ويعد المشروع جزءا من رؤية عراقية تقوم على استثمار الموقع الجغرافي للبلاد، وإعادة إحياء دورها التاريخي كجسر للتجارة الدولية. ويُتوقع أن يوفر الطريق فرصا اقتصادية واسعة، من بينها تنشيط حركة النقل، وتحفيز الاستثمار في قطاعات الصناعة والزراعة والخدمات اللوجستية، إضافة إلى توفير آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.
© Sputnik . HASSAN NABILطرق بديلة تنافس مشروع العراق الاستراتيجي
طرق بديلة تنافس مشروع العراق الاستراتيجي - سبوتنيك عربي, 1920, 27.04.2026
طرق بديلة تنافس مشروع العراق الاستراتيجي
© Sputnik . HASSAN NABIL

تنويع المنافذ وضرورة مواجهة الأزمات

وفي السياق، دعا الخبير الاقتصادي حميد العقابي، إلى ضرورة "تنويع منافذ العراق التجارية، والانفتاح على مسارات جديدة عبر دول الجوار، لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية وتقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للإيرادات".
وقال العقابي في حديث لـ "سبوتنيك": "المرحلة الحالية تتطلب التوجه نحو بدائل متعددة، من بينها الربط عبر تركيا وسوريا، مرورا بميناء بانياس، إضافة إلى المنافذ مع الأردن والسعودية، بما يسهم في تعزيز حركة التجارة وتطوير الاقتصاد الوطني".
وأضاف: "الاقتصاد العراقي يعتمد بشكل كبير على الريع النفطي، ما يجعله عرضة للأزمات العالمية، الأمر الذي يستدعي تبني سياسات اقتصادية أكثر تنوعا ومرونة"، مشيرا إلى أن "الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم، بما في ذلك التوترات في الممرات البحرية مثل مضيق هرمز، تفرض على العراق البحث عن بدائل آمنة وفعالة لضمان استمرار تدفق التجارة والطاقة".
© Sputnik . HASSAN NABILطرق بديلة تنافس مشروع العراق الاستراتيجي
طرق بديلة تنافس مشروع العراق الاستراتيجي - سبوتنيك عربي, 1920, 27.04.2026
طرق بديلة تنافس مشروع العراق الاستراتيجي
© Sputnik . HASSAN NABIL

وختم العقابي حديثه: "تطوير مشروع "طريق التنمية" يجب أن يترافق مع فتح قنوات اقتصادية موازية، لضمان تحقيق التكامل الاقتصادي وتقليل المخاطر"، مشددا على "أهمية استغلال الموقع الجغرافي للعراق لتعزيز دوره كمحور إقليمي للتجارة".

ويضم المشروع عددا من المكونات الرئيسية، أبرزها خط سكة حديد سريع لنقل البضائع والركاب، وشبكة طرق دولية حديثة، ومحطات لوجستية ومناطق اقتصادية متخصصة، إلى جانب ربطه بمشاريع الطاقة المتجددة وخدمات النقل الذكي.
© Sputnik . HASSAN NABILطرق بديلة تنافس مشروع العراق الاستراتيجي
طرق بديلة تنافس مشروع العراق الاستراتيجي - سبوتنيك عربي, 1920, 27.04.2026
طرق بديلة تنافس مشروع العراق الاستراتيجي
© Sputnik . HASSAN NABIL
وتقدر الحكومة العراقية أن المشروع قد ينهي اعتماد البلاد شبه الكامل على واردات النقل البحري البعيد، ويضع العراق في قلب مسار تجاري عالمي جديد.
وبعد أكثر من عام على إطلاق مشروع "طريق التنمية" أحد أكبر المشاريع الاستراتيجية في العراق، تواصل السلطات التحضيرات الفنية والتنظيمية لتنفيذه بتكلفة إجمالية تقارب 17 مليار دولار، منها 10.5 مليارات لشبكة السكك الحديدية و6.5 مليارات للطريق السريع الممتد 1,190 كيلومترا من ميناء الفاو جنوبا إلى الحدود التركية شمالا.
وتؤكد الحكومة أن المشروع سيوفر نحو 1,600 فرصة عمل سنويا ويضيف نحو 4 مليارات دولار إلى الاقتصاد العراقي عند اكتماله.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала