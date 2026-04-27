ترامب: مطلق النار في حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض كان مريضا
صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، بأن مطلق النار في حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض، أمس، كان مريضًا ويمر بظروف صعبة.
2026-04-27T04:27+0000
00:50 GMT 27.04.2026 (تم التحديث: 04:27 GMT 27.04.2026)
صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، بأن مطلق النار في حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض، أمس، كان مريضًا ويمر بظروف صعبة.
وقال ترامب خلال مقابلة مع وسائل إعلام أمريكية لدى سؤاله عما إذا كان الرئيس هو الهدف الذي أراده المسلح: "لا أعرف. بدا الأمر كذلك بالنسبة لي. قرأت بيانًا، وهو متطرف. كان مؤمنًا مسيحيًا ثم أصبح معاديًا للمسيحية، وقد مرّ بتغيرات كثيرة".
وأضاف: "يبدو أنه كان يمر بظروف صعبة، وفق ما كتب، شقيقه اشتكى منه وأعتقد أنه أبلغ الشرطة. وكذلك شقيقته اشتكت منه. عائلته كانت قلقة جدًا عليه. ربما كان شخصًا مريضًا للغاية".
وأضاف ترامب أن المسلح كان "سريعًا بشكل مذهل، كأنه ضباب. لكن فور رؤيته، سحب عناصر الأمن أسلحتهم وأطلقوا النار عليه فورًا".
وفي وقت سابق من فجر اليوم الأحد، أخرج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من حفل عشاء جمعية مراسلي البيت الأبيض في العاصمة واشنطن، "بعد سماع ضجيج غريب في القاعة"، وفق ما أظهره البث المباشر للفعالية.
وقطعت الفعالية بشكل عاجل، وطلب من الجميع المغادرة بعد سماع الضوضاء.
وصعد عملاء الخدمة السرية وهم يحملون أسلحتهم إلى المنصة، التي كان يجلس عليها ترامب
، حيث جرى إجلاء الرئيس الأمريكي بشكل فوري.