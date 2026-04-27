خبير: أوروبا تعيش مرحلة "مقامرة نووية" تضعها في مرمى النيران الروسية
نناقش في هذه الحلقة من برنامج "بلا قيود" على أثير إذاعة "سبوتنيك"، أهم الملفات الساخنة على الساحتين العربية والدولية، مع خبراء في السياسة والاقتصاد. 27.04.2026, سبوتنيك عربي
معد ومقدم برنامج في إذاعة "سبوتنيك"
نناقش في هذه الحلقة من برنامج "بلا قيود" على أثير إذاعة "سبوتنيك"، أهم الملفات الساخنة على الساحتين العربية والدولية، مع خبراء في السياسة والاقتصاد.
موسكو تحذر من أن العالم ينزلق نحو "نزاع مباشر" بين القوى النووية الكبرى. بهذا الصدد، قال الخبير في الشأن الدولي والأوروبي الأستاذ محمد عبد الله:
أوروبا تعيش فعلًا مرحلة مقامرة نووية تضع أوروبا في مرمى النيران الروسية، إذا ما أقدمت على الخطوات التي أعلنتها سابقا، منها نشر أسلحة نووية على حدود روسيا في بولندا أو في دول البلطيق.
لابيد وبينيت يعلنان تحالفا انتخابيا للإطاحة بنتنياهو. حول هذا الموضوع، قال الخبير في الشأن الإسرائيلي الأستاذ أحمد رفيق عوض:
هذا اتفاق ضروري بين الرجلين، فهما بحاجة لبعضهما البعض، وليس بينهما مشاكل أيديولوجية، وهما متفقان. باختصار هذا ائتلاف يتحدث عن إسرائيل جديدة غير إسرائيل التوراتية.
الحكومة اليمنية تحذر من "إعادة إنتاج الفوضى" لفرض وقائع خارج إطار الدولة. وهو ما قال عنه الخبير في الشأن اليمني الأستاذ أحمد أبو صريمة:
أعتقد أن إدانة الحكومة أتت من منطلق أنه حتى ولو لم تكن راضية مثلًا عن بعض ارتباطات حزب "الإصلاح" بالتنظيمات الدولية، إلا أنها تحتفظ باحترام لهذا الحزب لأنه مشارك في الحكومة حاليًا وله دور مؤثر فيها.
"رؤية 2030" السعودية: وصول 93% من مؤشرات الأداء إلى مستهدفاتها النهائية أو تجاوزها. بهذا الخصوص، قال الباحث في الاقتصاد السياسي الدكتور محمد موسى:
لا شك أن هناك جملة أمور دفعت إلى أن نكون أمام هذه النتائج، أولها أن هناك ورشة قانونية مفتوحة، وتسهيلات استثمارية فائقة الجودة، ومستويات من التمويل، إضافة إلى الاستقرار في البنية الاقتصادية.
التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...