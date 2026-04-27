خبير لـ"سبوتنيك": الصومال لديه أوراق ضغط للرد على الانتهاك الإسرائيلي لسيادته في "صوماليلاند"

ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
الساعة بين التقديم والتأخير صيفا وشتاء.. الإيجابيات والسلبيات
08:30 GMT
29 د
صدى الحياة
تدمر ...ليست مدينة، بل "طبعة أولى" من كتاب تعايش الحضارات
09:03 GMT
30 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
09:33 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
تزايد وتيرة انقراض الأنواع حتى قبل اكتشافها في غابات الأمازون
10:03 GMT
8 د
خطوط التماس
التحولات الجيوسياسية في سورية خلال الخمسينيات
10:12 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الفن السابع لغة عالمية بلا حدود
11:03 GMT
21 د
مساحة حرة
في زمن الأزمات… هل ما زال هناك مكان للسعادة في العالم العربي؟
11:24 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل نجحت القوانين في إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع؟
12:03 GMT
21 د
مرايا العلوم
محرك كمومي يطلق ثورة في صناعة الادوية، ونظارة ميتا الذكية بخاصية التعرف التلقائي على الوجوه، وابتكار يستخلص المياه من الهواء الجاف
12:24 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
12:54 GMT
6 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
اتفاق الدمج بين دمشق وقسد.. ما الذي تم تنفيذه؟
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
16:33 GMT
15 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
16:48 GMT
12 د
عالم سبوتنيك
إيران تقدم مقترحا لإنهاء الحرب.. والرئيس المصري يشدد على أن السلام هو الطريق الأمثل لمستقبل المنطقة
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
تشابه الضيافة في الثقافتين العربية والروسية.. كيف يتقاسم العرب والروس حب الضيف
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: تحالف السعودية ومصر وتركيا وباكستان يؤكد فشل الرهان على القوى الكبرى في ضمان الأمن الإقليمي
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
08:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
09:03 GMT
8 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية والروحية بين روسيا والعالم العربي
09:12 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج عبر الانترنت... لماذا يتم اللجوء إليه وما نسبة نجاحه؟
09:42 GMT
18 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
10:50 GMT
10 د
نبض افريقيا
موريشيوس تمهل بريطانيا حتى يوليو لتسليم جزر تشاغوس
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
11:48 GMT
8 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
12:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
روسيا والعالم
كيف ساعدت روسيا الجزائر للتخلص من أثار الاستعمار الفرنسي؟
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
16:33 GMT
7 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
16:40 GMT
20 د
بلا قيود
خبير: أوروبا تعيش مرحلة مقامرة نووية تضعها في مرمى النيران الروسية
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: الاتفاق القطري الباكستاني سيعيد رسم معادلة الأمن في الخليج
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
مصر تعليق قيود الإغلاق المبكر وتطلق مبادرة للاعتماد على الطاقة الشمسية
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
خبير لـ"سبوتنيك": الصومال لديه أوراق ضغط للرد على الانتهاك الإسرائيلي لسيادته في "صوماليلاند"
سبوتنيك عربي
أكد الكاتب والمحلل السياسي الصومالي عبد الستار عبد الله، أن "تصريحات السفير الصومالي لدى إثيوبيا، بمنع مرور السفن الأمريكية والإسرائيلية عبر باب المندب والخليج... 27.04.2026, سبوتنيك عربي
وقال عبد الله، في حديث لـ"سبوتنيك"، اليوم الاثنين، إن "هذا التصريح يأتي كاستجابة مباشرة للرد على الانتهاك الإسرائيلي لسيادة ووحدة الأراضي الصومالية وتدخلها السافر في الشأن الداخلي، إذ تسعى تل أبيب لإيجاد موطئ قدم إستراتيجي يطل على خليج عدن، وهو ما تراه مقديشو تهديدًا وجوديًا يهدف إلى شرعنة تفتيت الدولة الصومالية".وأشار المحلل السياسي إلى أن "الصومال تستند في هذا النهج الدبلوماسي الجديد إلى ثلاث أمور أساسية، بأن تمنح خطابها واقعية عن طريق التلويح بتفعيل قانون البحار الدولي، التي تمنح الدول الساحلية حق تنظيم وتقييد الملاحة في مياهها الإقليمية لاعتبارات الأمن القومي، مما يصبغ الموقف الصومالي بصبغة الشرعية الدولية، وإستراتيجية رفع الحماية الأمنية عن السفن المستهدفة".واستطرد: "هذا النهج الصومالي يعني تحويل خليج عدن إلى منطقة حمراء، وهذا كفيل برفع أقساط التأمين البحري فورًا وإرباك مسارات الشحن، وهو سلاح اقتصادي فتّاك يتجاوز القدرة العسكرية التقليدية، وكذلك عمل تحالفات موازنة عبر شراكات دفاعية مع الدولة الصديقة وشركاء إقليميين موثوقين من شأنهم توفير الدعم التقني والعسكري".وأوضح عبد الله أنه "في حال نجحت الصومال في تفعيل هذه الأدوات، سوف تجبر الأطراف الدولية على مراجعة حساباتها تجاه "أرض الصومال" خوفًا من انفجار أزمة تجارة عالمية لا يتحملها الاقتصاد الدولي في الوقت الراهن، كما أنها تبعث برسالة واضحة وجلية مفادها أن الاعتداء على سيادة ووحدة الصومال خط أحمر لا يمكن تجاوزه".وكانت الحكومة الإسرائيلية وافقت على تعيين أول سفير لـ"أرض الصومال" (صوماليلاند) لدى إسرائيل، في فبراير/ شباط الماضي، بعد شهرين من اعترافها رسميًا بالإقليم الانفصالي الواقع في القرن الأفريقي.وأصبحت إسرائيل، في أواخر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أول دولة تعترف بـ"صوماليلاند"، منذ أن أعلنت استقلالها من طرف واحد عن الصومال في عام 1991، في أعقاب تفجّر حرب أهلية.وكشف الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، يوم 11 فبراير الماضي، عن سلسلة من الخطوات السياسية والقانونية، التي تتخذها بلاده لمواجهة الاعتراف الإسرائيلي بإقليم "أرض الصومال" (صوماليلاند) كدولة مستقلة.وأكد الرئيس الصومالي، في حوار مع وسائل إعلام، أن هذه الخطوات تهدف إلى "الحفاظ على وحدة الصومال وضمان استقرار المنطقة"، مشددًا على التنسيق الوثيق مع شركاء بلاده، وخاصة المملكة العربية السعودية، في هذه المسألة الحساسة.يُذكر أن الصومال فقد فعليًا وحدته كدولة مركزية عام 1991، عقب سقوط حكومة سياد بري، وتسيطر الحكومة الفيدرالية المعترف بها دوليًا على العاصمة مقديشو وبعض المناطق الأخرى، فيما تعمل إدارة إقليم "أرض الصومال" في الشمال منذ عام 1991 بشكل مستقل، دون أن تحظى باعتراف دولي كدولة مستقلة.
https://sarabic.ae/20260426/ما-حقيقة-تهديد-الصومال-بمنع-السفن-الأمريكية-والإسرائيلية-من-المرور-في-الخليج-العربي-وباب-المندب؟-1112898253.html
https://sarabic.ae/20260419/الصومال-على-إسرائيل-تجنب-خلق-منطقة-نزاع-جديدة-في-القرن-الأفريقي-1112698702.html
2026
أحمد عبد الوهاب
18:07 GMT 27.04.2026
CC BY-SA 4.0 / Vladimir Lysenko / Somalia_(Somaliland)أرض الصومال
أرض الصومال - سبوتنيك عربي, 1920, 27.04.2026
CC BY-SA 4.0 / Vladimir Lysenko / Somalia_(Somaliland)
- سبوتنيك عربي
أحمد عبد الوهاب
مراسل "سبوتنيك" في مصر
حصري
أكد الكاتب والمحلل السياسي الصومالي عبد الستار عبد الله، أن "تصريحات السفير الصومالي لدى إثيوبيا، بمنع مرور السفن الأمريكية والإسرائيلية عبر باب المندب والخليج العربي، جاءت ردًا على الخروق الإسرائيلية للقانون والأعراف الدولية في ولاية أرض الصومال".
وقال عبد الله، في حديث لـ"سبوتنيك"، اليوم الاثنين، إن "هذا التصريح يأتي كاستجابة مباشرة للرد على الانتهاك الإسرائيلي لسيادة ووحدة الأراضي الصومالية وتدخلها السافر في الشأن الداخلي، إذ تسعى تل أبيب لإيجاد موطئ قدم إستراتيجي يطل على خليج عدن، وهو ما تراه مقديشو تهديدًا وجوديًا يهدف إلى شرعنة تفتيت الدولة الصومالية".

وتابع عبد الله: "جوهر تصريحات السفير أن أمن الممرات الدولية هو انعكاس مباشر لاستقرار وسيادة الدول الساحلية، وبناءً عليه، فإن الدولة الفيدرالية الصومالية ترسل رسالة حاسمة بأنها لن تلتزم بحماية مصالح دول لا تحترم سلامتها الإقليمية، مما يعني أن دولة الصومال أصبحت من دولة منشغلة بالنزاعات الداخلية إلى دولة فاعلة تمتلك وزنًا إستراتيجيًا وقدرة حقيقية على هز استقرار التجارة العالمية إذا ما استمر تجاهل حقوقها السيادية".

وأشار المحلل السياسي إلى أن "الصومال تستند في هذا النهج الدبلوماسي الجديد إلى ثلاث أمور أساسية، بأن تمنح خطابها واقعية عن طريق التلويح بتفعيل قانون البحار الدولي، التي تمنح الدول الساحلية حق تنظيم وتقييد الملاحة في مياهها الإقليمية لاعتبارات الأمن القومي، مما يصبغ الموقف الصومالي بصبغة الشرعية الدولية، وإستراتيجية رفع الحماية الأمنية عن السفن المستهدفة".
واستطرد: "هذا النهج الصومالي يعني تحويل خليج عدن إلى منطقة حمراء، وهذا كفيل برفع أقساط التأمين البحري فورًا وإرباك مسارات الشحن، وهو سلاح اقتصادي فتّاك يتجاوز القدرة العسكرية التقليدية، وكذلك عمل تحالفات موازنة عبر شراكات دفاعية مع الدولة الصديقة وشركاء إقليميين موثوقين من شأنهم توفير الدعم التقني والعسكري".
عبور حاملة الطائرات يو إس إس دوايت دي أيزنهاور وسفن حربية أخرى مضيق هرمز إلى الخليج العربي يوم الأحد 26 نوفمبر 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.04.2026
ما حقيقة تهديد الصومال بمنع السفن الأمريكية والإسرائيلية من المرور في الخليج العربي وباب المندب؟
وأوضح عبد الله أنه "في حال نجحت الصومال في تفعيل هذه الأدوات، سوف تجبر الأطراف الدولية على مراجعة حساباتها تجاه "أرض الصومال" خوفًا من انفجار أزمة تجارة عالمية لا يتحملها الاقتصاد الدولي في الوقت الراهن، كما أنها تبعث برسالة واضحة وجلية مفادها أن الاعتداء على سيادة ووحدة الصومال خط أحمر لا يمكن تجاوزه".
ولفت إلى أن "هذا الموقف يمثل ورقة ضغط إستراتيجية بيد الحكومة الصومالية، التي تكثّف جهودها الدبلوماسية للتوحد من خلال تصوير أي تحرك ضدها كخرق صريح لمواثيق الشرعية الدولية".
وكانت الحكومة الإسرائيلية وافقت على تعيين أول سفير لـ"أرض الصومال" (صوماليلاند) لدى إسرائيل، في فبراير/ شباط الماضي، بعد شهرين من اعترافها رسميًا بالإقليم الانفصالي الواقع في القرن الأفريقي.
وأصبحت إسرائيل، في أواخر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أول دولة تعترف بـ"صوماليلاند"، منذ أن أعلنت استقلالها من طرف واحد عن الصومال في عام 1991، في أعقاب تفجّر حرب أهلية.
وفي 6 يناير/ كانون الثاني 2026، قام وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، بأول زيارة رسمية بعد اعتراف إسرائيل بإقليم "أرض الصومال" كـ"دولة ذات سيادة".
وكشف الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، يوم 11 فبراير الماضي، عن سلسلة من الخطوات السياسية والقانونية، التي تتخذها بلاده لمواجهة الاعتراف الإسرائيلي بإقليم "أرض الصومال" (صوماليلاند) كدولة مستقلة.
الصومال - سبوتنيك عربي, 1920, 19.04.2026
الصومال: على إسرائيل تجنب خلق منطقة نزاع جديدة في القرن الأفريقي
وأكد الرئيس الصومالي، في حوار مع وسائل إعلام، أن هذه الخطوات تهدف إلى "الحفاظ على وحدة الصومال وضمان استقرار المنطقة"، مشددًا على التنسيق الوثيق مع شركاء بلاده، وخاصة المملكة العربية السعودية، في هذه المسألة الحساسة.

وقال إن "بعض الدول في المنطقة قد تكون لها مصالح في هذا الاعتراف"، لكنه امتنع عن تسميتها، مضيفًا: "من الواضح أن البعض قد يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة".

يُذكر أن الصومال فقد فعليًا وحدته كدولة مركزية عام 1991، عقب سقوط حكومة سياد بري، وتسيطر الحكومة الفيدرالية المعترف بها دوليًا على العاصمة مقديشو وبعض المناطق الأخرى، فيما تعمل إدارة إقليم "أرض الصومال" في الشمال منذ عام 1991 بشكل مستقل، دون أن تحظى باعتراف دولي كدولة مستقلة.
