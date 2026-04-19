الصومال: على إسرائيل تجنب خلق منطقة نزاع جديدة في القرن الأفريقي

سبوتنيك عربي

أعرب وزير الإعلام الصومالي، داود أويس جامع، عن رفض بلاده القاطع لما تردد بشأن تعيين إسرائيل مبعوثًا دبلوماسيًا في ما يُعرف بـ"جمهورية أرض الصومال". 19.04.2026, سبوتنيك عربي

وأكد داود أويس جامع، في تصريحات تلفزيونية، إدانة الحكومة الصومالية لأي خطوة تتعلق باعتراف إسرائيل بما يسمى "أرض الصومال"، مشددًا على أن بلاده تتابع هذا الملف عبر التواصل مع الأمم المتحدة.وحذر من أن مثل هذه التحركات قد تؤدي إلى خلق بؤر توتر جديدة في منطقة القرن الأفريقي، داعيًا إسرائيل إلى تجنب اتخاذ خطوات من شأنها زعزعة الاستقرار الإقليمي.وأدان وزراء خارجية 10 دول، من بينها مصر والصومال وتركيا، اليوم السبت، تعيين إسرائيل مبعوثا دبلوماسيا لها لدى إقليم "صوماليلاند" (أرض الصومال) غير المعترف به دوليا.وقالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان، إن وزراء خارجية مصر والصومال والسودان وليبيا وبنغلاديش والجزائر والسعودية وفلسطين وتركيا وإندونيسيا، أعربوا عن إدانتهم الشديدة لإعلان إسرائيل تعيين مبعوث دبلوماسي في ما يُسمى "أرض الصومال"، معتبرين الخطوة انتهاكًا صارخًا لسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية ووحدة وسلامة أراضيها.وأكد الوزراء في بيانهم رفضهم القاطع لجميع الإجراءات الأحادية التي تمس وحدة الدول أو تنتقص من سيادتها، مشددين على دعمهم لوحدة وسيادة وسلامة الأراضي الصومالية، ودعم مؤسسات الدولة الصومالية الشرعية باعتبارها الممثل الوحيد لإرادة الشعب الصومالي.وأصبحت إسرائيل في أواخر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أول دولة تعترف بـ "صوماليلاند" (أرض الصومال)، منذ أن أعلنت استقلالها من طرف واحد عن الصومال في عام 1991 في أعقاب تفجر حرب أهلية.وفي الـ6 من يناير/ كانون الثاني 2026، قام وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، بأول زيارة رسمية بعد اعتراف إسرائيل بإقليم "أرض الصومال" كـ"دولة ذات سيادة".وكشف الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود، يوم 11 فبراير/ شباط الماضي، عن سلسلة من الخطوات السياسية والقانونية التي تتخذها بلاده لمواجهة الاعتراف الإسرائيلي بإقليم "أرض الصومال" (صوماليلاند) كدولة مستقلة.وأكد الرئيس الصومالي، في حوار مع صحيفة "الشرق الأوسط"، أن هذه الخطوات تهدف إلى الحفاظ على وحدة الصومال وضمان استقرار المنطقة، مشدداً على التنسيق الوثيق مع شركاء بلاده، وخاصة المملكة العربية السعودية، في هذه المسألة الحساسة.وقال إن بعض الدول في المنطقة قد تكون لها مصالح في هذا الاعتراف، لكنه امتنع عن تسميتها، مضيفا: "من الواضح أن البعض قد يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة".يذكر أن الصومال، فقد فعليا وحدته كدولة مركزية عام 1991، عقب سقوط حكومة سياد بري. وتسيطر الحكومة الفيدرالية المعترف بها دوليًا على العاصمة مقديشو وبعض المناطق الأخرى، فيما تعمل إدارة إقليم "أرض الصومال"، في الشمال منذ عام 1991، بشكل مستقل، دون أن تحظى باعتراف دولي كدولة مستقلة.

