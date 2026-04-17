"أنصار الله" تدعو الدول المطلة على البحر الأحمر إلى مواجهة المخططات الإسرائيلية في الصومال

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
هل ألهمت روايات دوستويوفسكي في نشأة أدب الديستوبيا في روسيا ؟
08:31 GMT
30 د
مساحة حرة
مصر... شريحة محمول لحماية الأطفال من مخاطر الفضاء الرقمي
09:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الباركور من شوارع باريس إلى مدينة الياسمين
09:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
09:50 GMT
10 د
لقاء سبوتنيك
تركيا بين دورها كوسيط لحل أزمة الشرق الأوسط والتصعيد في الخطاب مع إسرائيل
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
10:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:50 GMT
10 د
نبض افريقيا
انعقاد مؤتمر برلين حول السودان بدون الحكومة السودانية
11:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
مسابقة جمال للإبل في السعودية
11:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
12:13 GMT
17 د
مرايا العلوم
هل تستخدم الولايات المتحدة الذكاء الاصطناعي في حصار مضيق هرمز
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
16:03 GMT
14 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
16:17 GMT
25 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
16:42 GMT
18 د
حصاد الأسبوع
خبير: على روسيا أن تقصف مصانع المسيرات لأنها أمام تصعيد خطير
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
العراق على صفيح ساخن: هل تُسقط حرب إيران حظوظ المالكي في رئاسة الوزراء؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
التعليم العربي بين "جواز المرور الطبقي" وأزمة الهوية..
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
المغرب... كيف ينعكس عزوف الشباب عن الزواج على البنية الاجتماعية والديموغرافية؟
08:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"التعامد العظيم" تعامد الشمس على وجه رمسيس وأسرار المصريين القدماء
09:33 GMT
9 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
09:41 GMT
19 د
مساحة حرة
في زمن الأزمات… هل ما زال هناك مكان للسعادة في العالم العربي؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
موسيقى الـ"راب" العربية.. هل يحافظ "فن الشارع" على وفائه لجذوره؟
10:35 GMT
25 د
خطوط التماس
الدولة العثمانية.. التراجع والانهيار
12:03 GMT
43 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
12:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
العراق على صفيح ساخن: هل تُسقط حرب إيران حظوظ المالكي في رئاسة الوزراء؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
دراسة جديدة: عمر الهرم الأكبر قد يمتد لعشرات آلاف السنين
16:33 GMT
16 د
عالم سبوتنيك
ترامب يدعو نتنياهو وعون إلى البيت الأبيض لمحادثات سلام ويعلن عن علاقات طيبة جدا مع إيران
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
هل ستكون إيران هي من تسجل الضربة الأولى مع اقتراب ساعة الصفر؟ يجيب خبير
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
انتحار على الهواء... لماذا تفشل منصات التواصل في إيقاف "بث الموت"؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
28 د
أمساليوم
بث مباشر
"أنصار الله" تدعو الدول المطلة على البحر الأحمر إلى مواجهة المخططات الإسرائيلية في الصومال
حذّرت جماعة "أنصار الله" اليمنية من استمرار ما وصفته بالتحركات الإسرائيلية في إقليم أرض الصومال، معتبرة أن ذلك يمثل "خطًا أحمر" لا يمكن القبول به، ومتوعدة...
وقالت وزارة الخارجية في حكومة "أنصار الله"، في بيان نقلته قناة "المسيرة"، إن الجماعة ترفض ما وصفته بمحاولات إسرائيل تنفيذ مخططات في الصومال، مشيرة إلى خطوة تعيين سفير للكيان الإسرائيلي في هرجيسا. واعتبرت أن هذه الخطوة تمثل "انتهاكًا صارخًا" للقانون الدولي، وتمس سيادة الصومال ووحدة أراضيه، مؤكدة أن المساعي الإسرائيلية لتحويل إقليم أرض الصومال إلى نقطة انطلاق لأنشطة تستهدف الصومال ودول المنطقة "لن يكتب لها النجاح". وأضاف البيان أن أي تواجد إسرائيلي في الصومال من شأنه تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة، ويمثل تهديدًا مباشرًا لأمن البحر الأحمر وخليج عدن والقرن الإفريقي، فضلًا عن تأثيره على الملاحة الدولية والتجارة العالمية. وأكدت الجماعة دعمها للشعب الصومالي ووحدة أراضيه، مجددة رفضها لأي وجود إسرائيلي في الإقليم، ومشددة على أنه سيُواجه. وأصبحت إسرائيل في أواخر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أول دولة تعترف بـ "صوماليلاند"، منذ أن أعلنت استقلالها من طرف واحد عن الصومال في عام 1991 في أعقاب تفجر حرب أهلية.وفي الـ6 من يناير/ كانون الثاني 2026، قام وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، بأول زيارة رسمية بعد اعتراف إسرائيل بإقليم "أرض الصومال" كـ"دولة ذات سيادة".وأكد الرئيس الصومالي، في حوار مع صحيفة "الشرق الأوسط"، أن هذه الخطوات تهدف إلى الحفاظ على وحدة الصومال وضمان استقرار المنطقة، مشدداً على التنسيق الوثيق مع شركاء بلاده، وخاصة المملكة العربية السعودية، في هذه المسألة الحساسة.وقال إن بعض الدول في المنطقة قد تكون لها مصالح في هذا الاعتراف، لكنه امتنع عن تسميتها، مضيفا: "من الواضح أن البعض قد يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة".يذكر أن الصومال، فقد فعليا وحدته كدولة مركزية عام 1991، عقب سقوط حكومة سياد بري. وتسيطر الحكومة الفيدرالية المعترف بها دوليًا على العاصمة مقديشو وبعض المناطق الأخرى، فيما تعمل إدارة إقليم "أرض الصومال"، في الشمال منذ عام 1991، بشكل مستقل، دون أن تحظى باعتراف دولي كدولة مستقلة.
https://sarabic.ae/20260303/خبير-أمني-لـسبوتنيك-أرض-الصومال-غير-مؤهلة-لمساندة-أمريكا-وإسرائيل-في-حربها-ضد-إيران-1110963473.html
https://sarabic.ae/20260226/إسرائيل-توافق-على-اعتماد-أول-سفير-لـأرض-الصومال-لديها--1110772754.html
https://sarabic.ae/20260222/أرض-الصومال-تقدم-عرضا-للولايات-المتحدة-للاعتراف-بها-1110618128.html
21:09 GMT 17.04.2026
حذّرت جماعة "أنصار الله" اليمنية من استمرار ما وصفته بالتحركات الإسرائيلية في إقليم أرض الصومال، معتبرة أن ذلك يمثل "خطًا أحمر" لا يمكن القبول به، ومتوعدة بالتصدي له.
وقالت وزارة الخارجية في حكومة "أنصار الله"، في بيان نقلته قناة "المسيرة"، إن الجماعة ترفض ما وصفته بمحاولات إسرائيل تنفيذ مخططات في الصومال، مشيرة إلى خطوة تعيين سفير للكيان الإسرائيلي في هرجيسا.
عاصمة الصومال مقديشو - سبوتنيك عربي, 1920, 03.03.2026
خبير أمني لـ"سبوتنيك": أرض الصومال غير مؤهلة لمساندة أمريكا وإسرائيل في حربها ضد إيران
3 مارس, 11:00 GMT
واعتبرت أن هذه الخطوة تمثل "انتهاكًا صارخًا" للقانون الدولي، وتمس سيادة الصومال ووحدة أراضيه، مؤكدة أن المساعي الإسرائيلية لتحويل إقليم أرض الصومال إلى نقطة انطلاق لأنشطة تستهدف الصومال ودول المنطقة "لن يكتب لها النجاح".
كما دعت وزارة الخارجية في "أنصار الله" الدول المطلة على البحر الأحمر، إلى جانب الدول العربية والإسلامية، إلى اتخاذ خطوات عملية لمواجهة ما وصفته بالمخططات الإسرائيلية في الصومال.
وأضاف البيان أن أي تواجد إسرائيلي في الصومال من شأنه تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة، ويمثل تهديدًا مباشرًا لأمن البحر الأحمر وخليج عدن والقرن الإفريقي، فضلًا عن تأثيره على الملاحة الدولية والتجارة العالمية.
وأكدت الجماعة دعمها للشعب الصومالي ووحدة أراضيه، مجددة رفضها لأي وجود إسرائيلي في الإقليم، ومشددة على أنه سيُواجه.
عاصمة الصومال مقديشو - سبوتنيك عربي, 1920, 26.02.2026
إسرائيل توافق على اعتماد أول سفير لـ"أرض الصومال" لديها
26 فبراير, 10:40 GMT
وأصبحت إسرائيل في أواخر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أول دولة تعترف بـ "صوماليلاند"، منذ أن أعلنت استقلالها من طرف واحد عن الصومال في عام 1991 في أعقاب تفجر حرب أهلية.
وفي الـ6 من يناير/ كانون الثاني 2026، قام وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، بأول زيارة رسمية بعد اعتراف إسرائيل بإقليم "أرض الصومال" كـ"دولة ذات سيادة".
وكشف الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود، يوم 11 فبراير/ شباط الماضي، عن سلسلة من الخطوات السياسية والقانونية التي تتخذها بلاده لمواجهة الاعتراف الإسرائيلي بإقليم "أرض الصومال" (صوماليلاند) كدولة مستقلة.
وأكد الرئيس الصومالي، في حوار مع صحيفة "الشرق الأوسط"، أن هذه الخطوات تهدف إلى الحفاظ على وحدة الصومال وضمان استقرار المنطقة، مشدداً على التنسيق الوثيق مع شركاء بلاده، وخاصة المملكة العربية السعودية، في هذه المسألة الحساسة.
مقديشو الصومال - سبوتنيك عربي, 1920, 22.02.2026
"أرض الصومال" تقدم عرضا للولايات المتحدة للاعتراف بها
22 فبراير, 09:42 GMT
وقال إن بعض الدول في المنطقة قد تكون لها مصالح في هذا الاعتراف، لكنه امتنع عن تسميتها، مضيفا: "من الواضح أن البعض قد يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة".
يذكر أن الصومال، فقد فعليا وحدته كدولة مركزية عام 1991، عقب سقوط حكومة سياد بري. وتسيطر الحكومة الفيدرالية المعترف بها دوليًا على العاصمة مقديشو وبعض المناطق الأخرى، فيما تعمل إدارة إقليم "أرض الصومال"، في الشمال منذ عام 1991، بشكل مستقل، دون أن تحظى باعتراف دولي كدولة مستقلة.
