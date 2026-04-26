ما حقيقة تهديد الصومال بمنع السفن الأمريكية والإسرائيلية من المرور في الخليج العربي وباب المندب؟

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مرايا العلوم
نظام إسرائيلي يتجسس على نصف مليار شخص عبر الإعلانات
08:30 GMT
29 د
من الملعب
"الفيل يترنح" في الدوري الإنجليزي.. ومن يقود هجوم برشلونة في الموسم الجديد.. ألفاريز أم مرموش؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
09:33 GMT
7 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
09:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
10:03 GMT
16 د
روسيا والعالم
كيف تصيغ الجامعات الروسية مستقبل الطلاب العرب؟
10:19 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
10:49 GMT
11 د
خطوط التماس
التحولات الجيوسياسية في سورية خلال الخمسينيات
11:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
11:48 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نحمي حقوق المبدع في زمن القرصنة الرقمية؟
12:03 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
مساجد موسكو.. جواهر معمارية تروي تاريخ التعايش في روسيا
12:21 GMT
29 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
12:50 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: تحالف السعودية ومصر وتركيا وباكستان يؤكد فشل الرهان على القوى الكبرى في ضمان الأمن الإقليمي
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
موسيقى الـ"راب" العربية.. هل يحافظ "فن الشارع" على وفائه لجذوره؟
16:34 GMT
25 د
عالم سبوتنيك
عراقجي يبدأ جولة خارجية تشمل إسلام اباد ومسقط وموسكو، "الإطار التنسيقي" يحسم اختيار مرشحه للحكومة العراقية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
اتفاق الدمج بين دمشق وقسد.. ما الذي تم تنفيذه؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
تدمر ...ليست مدينة، بل "طبعة أولى" من كتاب تعايش الحضارات
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
الساعة بين التقديم والتأخير صيفا وشتاء.. الإيجابيات والسلبيات
08:30 GMT
29 د
صدى الحياة
تدمر ...ليست مدينة، بل "طبعة أولى" من كتاب تعايش الحضارات
09:03 GMT
30 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
09:33 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
تزايد وتيرة انقراض الأنواع حتى قبل اكتشافها في غابات الأمازون
10:03 GMT
8 د
خطوط التماس
التحولات الجيوسياسية في سورية خلال الخمسينيات
10:12 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الفن السابع لغة عالمية بلا حدود
11:03 GMT
21 د
مساحة حرة
في زمن الأزمات… هل ما زال هناك مكان للسعادة في العالم العربي؟
11:24 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل نجحت القوانين في إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع؟
12:03 GMT
21 د
مرايا العلوم
محرك كمومي يطلق ثورة في صناعة الادوية، ونظارة ميتا الذكية بخاصية التعرف التلقائي على الوجوه، وابتكار يستخلص المياه من الهواء الجاف
12:24 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
12:54 GMT
6 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
اتفاق الدمج بين دمشق وقسد.. ما الذي تم تنفيذه؟
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
16:33 GMT
15 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
16:48 GMT
12 د
عالم سبوتنيك
إيران تقدم مقترحا لإنهاء الحرب.. والرئيس المصري يشدد على أن السلام هو الطريق الأمثل لمستقبل المنطقة
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
تشابه الضيافة في الثقافتين العربية والروسية.. كيف يتقاسم العرب والروس حب الضيف
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: تحالف السعودية ومصر وتركيا وباكستان يؤكد فشل الرهان على القوى الكبرى في ضمان الأمن الإقليمي
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
ما حقيقة تهديد الصومال بمنع السفن الأمريكية والإسرائيلية من المرور في الخليج العربي وباب المندب؟
سبوتنيك عربي
نددت العديد من الدول العربية والإسلامية بالإجراءات الإسرائيلية في القرن الأفريقي، والتي قد تشعل أزمة جديدة في المنطقة بعد اعترافها بـ(أرض الصومال) كدولة... 26.04.2026, سبوتنيك عربي
حصري
نددت العديد من الدول العربية والإسلامية بالإجراءات الإسرائيلية في القرن الأفريقي، والتي قد تشعل أزمة جديدة في المنطقة بعد اعترافها بـ(أرض الصومال) كدولة مستقلة، وإرسال سفير لها، ما اعتبرته مقديشو تعديًا على سيادتها ووحدتها، وهدد سفيرها في إثيوبيا بمنع أمريكا وإسرائيل من مرور سفنها في الخليج وباب المندب.
ويرى مراقبون أن تصريحات السفير الصومالي لدى إثيوبيا، بأن الصومال سوف تتخذ الإجراءات لمنع مرور السفن الأمريكية والإسرائيلية في الخليج العربي وباب المندب، هي تصريحات أحادية، ولم تصدر عن جهة صنع القرار في البلاد، نظرًا للفارق الكبير بين القدرات الإسرائيلية والصومالية، إلا أن السفير الصومالي ربما يلوّح بهذا التهديد مستندًا إلى الاتفاقيات السياسية والعسكرية التي وقعتها الصومال مع كل من مصر وتركيا.
هل تشعل التحركات الإسرائيلية تجاه أرض الصومال صراعات جديدة في القرن الأفريقي؟
بدايةً، يقول حسن شيخ علي، خبير العلاقات الدولية وأستاذ الدراسات الأمنية في المعهد العالي للدراسات الأمنية في مقديشو، الصومال، إن هناك من يدعم المشروع الإسرائيلي في القرن الأفريقي ويقف خلفه، والصومال لديه حلفاء وأصدقاء يمكنهم تلبية نداءات الشعب الصومالي بالحفاظ على وحدته.

الدفاع المشترك

وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن التصريحات التي نشرها السفير الصومالي على صفحته في موقع (X) بشأن منع مرور السفن الأمريكية والإسرائيلية عبر باب المندب والخليج العربي، لا تتجاوز التهديد المبطن لكل من يحاول التدخل في الشأن الداخلي الصومالي، وطلب عدم المساس بسيادة الصومال ووحدة أراضيها.
وتابع شيخ علي: كل ما قاله السفير الصومالي لدى إثيوبيا، إن الصومال ستتخذ الإجراءات اللازمة ضد من وصفهم بالمعتدين على سيادة الدولة الصومالية، في إشارة إلى الكيان الصهيوني، واتخاذ الإجراءات لمنعهم من المرور في مياه الخليج العربي أو مضيق باب المندب. هذا التصريح صدر من سفير الصومال في إثيوبيا، ولم يصدر عن الجهات صاحبة القرار، متمثلة في الرئاسة الصومالية ورئيس الحكومة أو وزير الخارجية، وفقًا للمعمول به في الدبلوماسية الدولية، لذا فالتصريح لا يحمل الصفة الرسمية المعبرة عن توجهات الدولة الصومالية.
وأشار خبير العلاقات الدولية إلى أن إسرائيل تحظى بالدعم الأمريكي الكامل، سواء كان معلنًا أو غير معلن، علاوة على تلقيها الدعم من بعض دول المنطقة، أو ما يمكن أن نسميها الدول (الإبراهيمية). أما الصومال، فلا يمتلك مثل تلك القدرات العسكرية والمادية التي تمكنه من التصدي لتلك الهجمة الصهيونية، إلا أنه في الآونة الأخيرة عقد عدة اتفاقيات مع كل من مصر وتركيا، وهما الملاذ والسند في تلك الظروف، والتي تمثل حائط صد أمام المشروع الإسرائيلي في القرن الأفريقي، والذي سيكون له تأثير كبير وخطير على الصومال والمنطقة والقرن الأفريقي بشكل عام.
وشدد حسن شيخ علي على أن الصومال له أصدقاء كثر، مثل جمهورية مصر العربية وحكومة تركيا، اللتين وقعتا اتفاقية الدفاع المشترك معها، ومن ثم يتوقع الشعب الصومالي من مصر وتركيا أن تقوما بدعم مزدوج للصومال يشمل القطاعين العسكري والدبلوماسي، لضمان وحدة وسيادة الصومال.
الخليج وباب المندب

من جانبه، يقول المحلل السياسي الصومالي، عمر محمد، إن القانون الدولي يكفل للصومال حقه المشروع في حماية أمنه وسيادته البرية والبحرية والجوية من أي اعتداء.
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن انتهاكات الاحتلال العلنية للسيادة الصومالية بدأت منذ 26 ديسمبر/كانون الأول 2025، بإعلان اعترافه كدولة مستقلة للإدارة الانفصالية في شمال غرب الصومال، ثم تلاه وصول وزير خارجيته متخفيًا بطرق غير قانونية إلى هذه المناطق، وها هو اليوم يعلن سفيره غير المقيم لهذه المناطق، الأمر الذي استنكرته الحكومة الفيدرالية الصومالية، وندد به وزراء خارجية العرب، مما يمثل للصومال سندًا إقليميًا في هذه القضية.
وتابع محمد: كل الاحتمالات واردة في منطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر، غير أن القدرة العسكرية والواقع العملي للحكومة الفيدرالية الصومالية الحالي قد يشكك في تنفيذ قرارها تجاه مرور سفن الاحتلال من منطقة باب المندب، لكن لها شراكات واتفاقيات دفاعية مع دول إقليمية وعربية يهمها أمن البحر الأحمر، الأمر الذي قد يؤدي إلى تفعيل هذه الشراكات والاتفاقيات.
خارطة القرن الأفريقي

وأشار المحلل السياسي إلى أنه ظهرت في الآونة الأخيرة إشاعات حول إعادة تشكيل خارطة القرن الأفريقي عبر تفاهمات بين قادة جيبوتي وإثيوبيا والصومال، بموجبها تحصل إثيوبيا على ممر مائي مقابل تنازلها عن منطقة الصومال الغربي للصومال، وانضمام جيبوتي إلى الصومال الكبير، إنهاءً للصراعات الإثنية والجيوسياسية في المنطقة، الأمر الذي يجعل الإدارة الانفصالية، وفق هذه الخارطة، في عمق الأراضي الصومالية، على الرغم من التحديات السياسية والجغرافية والعسكرية التي قد تواجه تنفيذ هذا المخطط وتحويله إلى واقع معاش.
وختامًا، يقول محمد إن تحركات كيان الاحتلال في منطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر لا تزيد المنطقة إلا توترًا واضطرابًا واشتعالًا، وبالتالي لا بد أن يلعب المجتمع الدولي دوره في إيقاف الاحتلال عند حده، أو ليستعد لجبهة جديدة قد تكون أشد اشتعالًا وتأثيرًا على الأمن والاقتصاد الدوليين من إغلاق مضيق هرمز، إذ إن هذه المنطقة قابلة للاشتعال والتفكك المضر بأمن الملاحة البحرية الدولية.
وكانت الحكومة الإسرائيلية قد وافقت على تعيين أول سفير لـ"أرض الصومال" (صوماليلاند) لدى إسرائيل في فبراير الماضي، بعد شهرين من اعترافها رسميًا بالإقليم الانفصالي الواقع في القرن الأفريقي.
وأصبحت إسرائيل، في أواخر ديسمبر/كانون الأول الماضي، أول دولة تعترف بـ"صوماليلاند"، منذ أن أعلنت استقلالها من طرف واحد عن الصومال في عام 1991، في أعقاب تفجّر حرب أهلية.
وفي 6 يناير/كانون الثاني 2026، قام وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، بأول زيارة رسمية بعد اعتراف إسرائيل بإقليم "أرض الصومال" كـ"دولة ذات سيادة".
وكشف الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود، يوم 11 فبراير/شباط، عن سلسلة من الخطوات السياسية والقانونية التي تتخذها بلاده لمواجهة الاعتراف الإسرائيلي بإقليم "أرض الصومال" (صوماليلاند) كدولة مستقلة.
وأكد الرئيس الصومالي، في حوار مع وسائل إعلام، أن هذه الخطوات تهدف إلى الحفاظ على وحدة الصومال وضمان استقرار المنطقة، مشددًا على التنسيق الوثيق مع شركاء بلاده، وخاصة المملكة العربية السعودية، في هذه المسألة الحساسة.
وقال: "إن بعض الدول في المنطقة قد تكون لها مصالح في هذا الاعتراف"، لكنه امتنع عن تسميتها، مضيفًا: "من الواضح أن البعض قد يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة".
يذكر أن الصومال فقد فعليًا وحدته كدولة مركزية عام 1991، عقب سقوط حكومة سياد بري، وتسيطر الحكومة الفيدرالية المعترف بها دوليًا على العاصمة مقديشو وبعض المناطق الأخرى، فيما تعمل إدارة إقليم "أرض الصومال" في الشمال منذ عام 1991 بشكل مستقل، دون أن تحظى باعتراف دولي كدولة مستقلة.
