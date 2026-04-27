عملاق غاز سعودي قد يغير خارطة الطاقة... كيف يعزز توسيع مشروع "الفاضلي" إمكانات البلاد؟

ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
الساعة بين التقديم والتأخير صيفا وشتاء.. الإيجابيات والسلبيات
08:30 GMT
29 د
صدى الحياة
تدمر ...ليست مدينة، بل "طبعة أولى" من كتاب تعايش الحضارات
09:03 GMT
30 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
09:33 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
تزايد وتيرة انقراض الأنواع حتى قبل اكتشافها في غابات الأمازون
10:03 GMT
8 د
خطوط التماس
التحولات الجيوسياسية في سورية خلال الخمسينيات
10:12 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الفن السابع لغة عالمية بلا حدود
11:03 GMT
21 د
مساحة حرة
في زمن الأزمات… هل ما زال هناك مكان للسعادة في العالم العربي؟
11:24 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل نجحت القوانين في إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع؟
12:03 GMT
21 د
مرايا العلوم
محرك كمومي يطلق ثورة في صناعة الادوية، ونظارة ميتا الذكية بخاصية التعرف التلقائي على الوجوه، وابتكار يستخلص المياه من الهواء الجاف
12:24 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
12:54 GMT
6 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
اتفاق الدمج بين دمشق وقسد.. ما الذي تم تنفيذه؟
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
16:33 GMT
15 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
16:48 GMT
12 د
عالم سبوتنيك
إيران تقدم مقترحا لإنهاء الحرب.. والرئيس المصري يشدد على أن السلام هو الطريق الأمثل لمستقبل المنطقة
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
تشابه الضيافة في الثقافتين العربية والروسية.. كيف يتقاسم العرب والروس حب الضيف
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: تحالف السعودية ومصر وتركيا وباكستان يؤكد فشل الرهان على القوى الكبرى في ضمان الأمن الإقليمي
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
08:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
09:03 GMT
8 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية والروحية بين روسيا والعالم العربي
09:12 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج عبر الانترنت... لماذا يتم اللجوء إليه وما نسبة نجاحه؟
09:42 GMT
18 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
10:50 GMT
10 د
نبض افريقيا
موريشيوس تمهل بريطانيا حتى يوليو لتسليم جزر تشاغوس
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
11:48 GMT
8 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
12:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
16:03 GMT
35 د
عرب بوينت بودكاست
مناقشة برلمانية مصرية حول إنشاء بنك الجلد الوطني: بين البعد الإنساني والاعتبارات الدينية والمجتمعية
16:39 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
عملاق غاز سعودي قد يغير خارطة الطاقة... كيف يعزز توسيع مشروع "الفاضلي" إمكانات البلاد؟
يمضي مشروع توسعة معمل الفاضلي للغاز في المنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية بوتيرة متسارعة، ليعزز موقعه كأحد أبرز مشروعات الطاقة الاستراتيجية في... 27.04.2026, سبوتنيك عربي
https://sarabic.ae/20260412/السعودية-تعلن-استعادة-التشغيل-الكامل-لخط-شرق-غرب-النفطي--1112493153.html
https://sarabic.ae/20260320/السعودية-النفط-قد-يتجاوز-180-دولارا-إذا-استمرت-الحرب-حتى-أبريل-1111698084.html
07:23 GMT 27.04.2026
يمضي مشروع توسعة معمل الفاضلي للغاز في المنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية بوتيرة متسارعة، ليعزز موقعه كأحد أبرز مشروعات الطاقة الاستراتيجية في المنطقة، رغم التحديات الإقليمية التي تؤثر على قطاع الطاقة.
ويعد المشروع، الذي تبلغ تكلفته التقديرية نحو 7.7 مليار دولار، توسعة لمحطة غاز قائمة تعد من الأكبر في المملكة، إذ تتضمن الأعمال إضافة 3 وحدات لمعالجة الغاز بطاقة 500 مليون قدم مكعبة يوميا لكل وحدة، إلى جانب توسعة وحدات استخلاص الكبريت، وتركيب خطوط أنابيب وبنية تحتية متكاملة للمرافق، بما يرفع كفاءة التشغيل ويعزز الإنتاجية.
وتستهدف التوسعة رفع طاقة معالجة الغاز بشكل كبير، ضمن خطة "أرامكو" لزيادة إنتاج الغاز بأكثر من 60% بحلول عام 2030، مقارنة بمستويات 2021، مع تعزيز القدرة الإنتاجية الحالية للمحطة البالغة نحو 5 مليارات قدم مكعبة يوميا، عبر إضافة نحو 1.5 مليار قدم مكعبة يوميا من الطاقة الجديدة، بما يدعم الاستقرار في الإمدادات المحلية.
أرامكو - سبوتنيك عربي, 1920, 12.04.2026
السعودية تعلن استعادة التشغيل الكامل لخط "شرق-غرب" النفطي
12 أبريل, 09:04 GMT
كما يشمل المشروع رفع إنتاج الكبريت بنحو 2300 طن متري يوميا، بما يسهم في تحسين الأداء البيئي وتقليل الانبعاثات، إلى جانب دعم الصناعات التحويلية وقطاع البتروكيماويات عبر توفير إمدادات موثوقة من الغاز، وهو ما ينعكس على تعزيز النمو الاقتصادي طويل الأجل.
مصفاة نفط أرامكو السعودية برأس تنورة ومحطة نفط في المملكة العربية السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 20.03.2026
السعودية: النفط قد يتجاوز 180 دولارا إذا استمرت الحرب حتى أبريل
20 مارس, 08:13 GMT
وتنفذ أعمال المشروع من قبل تحالف يضم شركات "سامسونغ للهندسة" و"جي إس للهندسة والإنشاءات" الكوريتين، إلى جانب شركة "نسما وشركائها" السعودية، إذ بدأت أعمال الإنشاء في 2024، فيما لا يزال المشروع قيد التنفيذ حتى عام 2026 مع تقدم ملحوظ في أعمال البنية التحتية وتركيب خطوط الأنابيب، وتأكيد استمرار الجدول الزمني حتى الاكتمال.
ويرى مراقبون أن استمرار التوسع في مشروع الفاضلي يعكس توجها سعوديا استراتيجيا نحو تعزيز دور الغاز في مزيج الطاقة الوطني، وتقليل الاعتماد على النفط الخام في توليد الكهرباء، مع دعم مسار الانتقال إلى الطاقة منخفضة الكربون، رغم التحديات المرتبطة بسلاسل الإمداد وتنسيق التنفيذ.
ومن المقرر الانتهاء من مشروع توسعة معمل الفاضلي للغاز في المنطقة الشرقية من السعودية بحلول نوفمبر/ تشرين الثاني 2027، في إطار خطة طموحة تقودها "أرامكو" السعودية لتطوير البنية التحتية للغاز وتعزيز أمن الإمدادات.
