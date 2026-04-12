السعودية تعلن استعادة التشغيل الكامل لخط "شرق-غرب" النفطي

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
08:42 GMT
18 د
من الملعب
ربع نهائي ساخن جدا في دوري أبطال أوروبا، ولهيب التحكيم يعصف بالكرة المصرية والسعودية!
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل سيغير برنامج الذكاء الصناعي للدردشة حياتنا ؟
09:33 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
09:52 GMT
8 د
خطوط التماس
ظروف سيطرة الدولة العثمانية على الأقطار العربية
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
10:48 GMT
12 د
شؤون عسكرية
بوتين يعلن عن هدنة مؤقتة بمناسبة عيد الفصح، هل ستؤثر على مجرى العمليات الميدانية؟.. خبير يجيب
11:03 GMT
30 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
11:33 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
11:53 GMT
7 د
قوانين الاقتصاد
خبير: سوريا ستصل الشرق بالغرب في هذه الحالة
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
طاقة الأبراج وتأثيرها.. حقيقة أم خرافة؟
12:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
12:50 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:53 GMT
7 د
عالم سبوتنيك
محادثات إسلام أباد.. مطالبات إيرانية بهدنة في لبنان و رفع تجميد الأصول و تحذيرات أمريكية من ضربات جديدة
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
القاهرة تطالب بدور عربي في مباحثات باكستان بين إيران وأمريكا
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
لماذا يتركز نصف نفط العالم في الشرق الأوسط؟
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
قوانين الاقتصاد
خبير: سوريا ستصل الشرق بالغرب في هذه الحالة
08:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الوحدة عند كبار السن وتأثيرها على سلوكياتهم اليومية
09:03 GMT
22 د
من الملعب
ربع نهائي ساخن جدا في دوري أبطال أوروبا، ولهيب التحكيم يعصف بالكرة المصرية والسعودية!
09:25 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
دول تتحرك لمحاسبة صناع المحتوى الهابط
10:03 GMT
26 د
مساحة حرة
لماذا يتركز نصف نفط العالم في الشرق الأوسط؟
10:29 GMT
29 د
صدى الحياة
المغرب يطلق أول قانون للسيادة الطاقوية.. والمواطن من "أسير الفاتورة" إلى "تاجر الكيلوواط"
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
11:32 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
11:47 GMT
13 د
خطوط التماس
ظروف سيطرة الدولة العثمانية على الأقطار العربية
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
القاهرة تطالب بدور عربي في مباحثات باكستان بين إيران وأمريكا
16:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الاديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
16:33 GMT
25 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260412/السعودية-تعلن-استعادة-التشغيل-الكامل-لخط-شرق-غرب-النفطي--1112493153.html
السعودية تعلن استعادة التشغيل الكامل لخط "شرق-غرب" النفطي
السعودية تعلن استعادة التشغيل الكامل لخط "شرق-غرب" النفطي
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الطاقة السعودية، اليوم الأحد، نجاح الجهود التشغيلية والفنية في استعادة طاقة الضخ الكاملة في منظومة الطاقة، إلى جانب تعافي خط أنابيب "شرق-غرب"... 12.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-12T09:04+0000
2026-04-12T09:04+0000
السعودية
أخبار السعودية اليوم
اقتصاد
سوق النفط
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102628/53/1026285331_0:41:1988:1159_1920x0_80_0_0_a4b2cc0c35c8b978d6f8a020a44effbb.jpg
وأوضحت في بيان لها، أن عمليات الاستعادة شملت إعادة تشغيل خط الأنابيب إلى طاقته الكاملة البالغة نحو 7 ملايين برميل يوميا، إضافة إلى استعادة الكميات المتأثرة من إنتاج حقل منيفة والبالغة نحو 300 ألف برميل يوميا، مشيرة إلى أن الأعمال لا تزال مستمرة لاستعادة القدرة الإنتاجية الكاملة في حقل خريص، على أن يُعلن عن اكتمالها في وقت لاحق.وأضافت أن هذا التعافي السريع يعكس كفاءة المنظومة التشغيلية في قطاع الطاقة السعودي وشركة "أرامكو" ومرونتهما العالية في إدارة الأزمات، بما يضمن استقرار الإمدادات للأسواق المحلية والعالمية، ويعزز موثوقية تدفق الطاقة في ظل التحديات التشغيلية.وقال مصدر مسؤول في وزارة الطاقة السعودية، يوم الخميس الماضي، إن منشآت الطاقة الحيوية في المملكة تعرضت خلال الفترة الأخيرة لسلسلة من الاستهدافات، طالت مرافق إنتاج النفط والغاز والنقل والتكرير، إلى جانب منشآت البتروكيماويات وقطاع الكهرباء في الرياض والمنطقة الشرقية وينبع الصناعية.وأوضح المصدر في بيان أن هذه الاستهدافات أدت إلى تعطّل عدد من العمليات التشغيلية في مرافق رئيسية ضمن منظومة الطاقة، مشيرا إلى أن من بينها محطة ضخ على خط أنابيب "شرق-غرب" الحيوي، ما تسبب في فقدان نحو 700 ألف برميل يوميا من طاقة الضخ عبر الخط، الذي يعد أحد أهم مسارات الإمداد للأسواق العالمية في المرحلة الحالية.وأضاف أن معمل إنتاج منيفة تأثر أيضا، مع تسجيل انخفاض في إنتاجه بنحو 300 ألف برميل يوميا من طاقته الإنتاجية، في حين سبق أن تعرّض معمل خريص لاستهداف أدى إلى تراجع إنتاجه بنحو 300 ألف برميل يوميا، وهو ما انعكس على انخفاض إجمالي الطاقة الإنتاجية للمملكة بنحو 600 ألف برميل يوميا.
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102628/53/1026285331_26:0:1842:1362_1920x0_80_0_0_b6906978810172a232de3a8db21fea71.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
السعودية, أخبار السعودية اليوم, اقتصاد, سوق النفط, العالم العربي
السعودية, أخبار السعودية اليوم, اقتصاد, سوق النفط, العالم العربي

السعودية تعلن استعادة التشغيل الكامل لخط "شرق-غرب" النفطي

09:04 GMT 12.04.2026
© AP Photo / John Mooreأرامكو
أرامكو - سبوتنيك عربي, 1920, 12.04.2026
© AP Photo / John Moore
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الطاقة السعودية، اليوم الأحد، نجاح الجهود التشغيلية والفنية في استعادة طاقة الضخ الكاملة في منظومة الطاقة، إلى جانب تعافي خط أنابيب "شرق-غرب" الحيوي، وذلك عقب تأثر عدد من المرافق مؤخرا.
وأوضحت في بيان لها، أن عمليات الاستعادة شملت إعادة تشغيل خط الأنابيب إلى طاقته الكاملة البالغة نحو 7 ملايين برميل يوميا، إضافة إلى استعادة الكميات المتأثرة من إنتاج حقل منيفة والبالغة نحو 300 ألف برميل يوميا، مشيرة إلى أن الأعمال لا تزال مستمرة لاستعادة القدرة الإنتاجية الكاملة في حقل خريص، على أن يُعلن عن اكتمالها في وقت لاحق.
وأضافت أن هذا التعافي السريع يعكس كفاءة المنظومة التشغيلية في قطاع الطاقة السعودي وشركة "أرامكو" ومرونتهما العالية في إدارة الأزمات، بما يضمن استقرار الإمدادات للأسواق المحلية والعالمية، ويعزز موثوقية تدفق الطاقة في ظل التحديات التشغيلية.
وقال مصدر مسؤول في وزارة الطاقة السعودية، يوم الخميس الماضي، إن منشآت الطاقة الحيوية في المملكة تعرضت خلال الفترة الأخيرة لسلسلة من الاستهدافات، طالت مرافق إنتاج النفط والغاز والنقل والتكرير، إلى جانب منشآت البتروكيماويات وقطاع الكهرباء في الرياض والمنطقة الشرقية وينبع الصناعية.
مصفاة نفط أرامكو السعودية برأس تنورة ومحطة نفط في المملكة العربية السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 20.03.2026
السعودية: النفط قد يتجاوز 180 دولارا إذا استمرت الحرب حتى أبريل
20 مارس, 08:13 GMT
وأوضح المصدر في بيان أن هذه الاستهدافات أدت إلى تعطّل عدد من العمليات التشغيلية في مرافق رئيسية ضمن منظومة الطاقة، مشيرا إلى أن من بينها محطة ضخ على خط أنابيب "شرق-غرب" الحيوي، ما تسبب في فقدان نحو 700 ألف برميل يوميا من طاقة الضخ عبر الخط، الذي يعد أحد أهم مسارات الإمداد للأسواق العالمية في المرحلة الحالية.
وأضاف أن معمل إنتاج منيفة تأثر أيضا، مع تسجيل انخفاض في إنتاجه بنحو 300 ألف برميل يوميا من طاقته الإنتاجية، في حين سبق أن تعرّض معمل خريص لاستهداف أدى إلى تراجع إنتاجه بنحو 300 ألف برميل يوميا، وهو ما انعكس على انخفاض إجمالي الطاقة الإنتاجية للمملكة بنحو 600 ألف برميل يوميا.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала