السعودية تعلن استعادة التشغيل الكامل لخط "شرق-غرب" النفطي

أعلنت وزارة الطاقة السعودية، اليوم الأحد، نجاح الجهود التشغيلية والفنية في استعادة طاقة الضخ الكاملة في منظومة الطاقة، إلى جانب تعافي خط أنابيب "شرق-غرب"... 12.04.2026, سبوتنيك عربي

2026-04-12T09:04+0000

وأوضحت في بيان لها، أن عمليات الاستعادة شملت إعادة تشغيل خط الأنابيب إلى طاقته الكاملة البالغة نحو 7 ملايين برميل يوميا، إضافة إلى استعادة الكميات المتأثرة من إنتاج حقل منيفة والبالغة نحو 300 ألف برميل يوميا، مشيرة إلى أن الأعمال لا تزال مستمرة لاستعادة القدرة الإنتاجية الكاملة في حقل خريص، على أن يُعلن عن اكتمالها في وقت لاحق.وأضافت أن هذا التعافي السريع يعكس كفاءة المنظومة التشغيلية في قطاع الطاقة السعودي وشركة "أرامكو" ومرونتهما العالية في إدارة الأزمات، بما يضمن استقرار الإمدادات للأسواق المحلية والعالمية، ويعزز موثوقية تدفق الطاقة في ظل التحديات التشغيلية.وقال مصدر مسؤول في وزارة الطاقة السعودية، يوم الخميس الماضي، إن منشآت الطاقة الحيوية في المملكة تعرضت خلال الفترة الأخيرة لسلسلة من الاستهدافات، طالت مرافق إنتاج النفط والغاز والنقل والتكرير، إلى جانب منشآت البتروكيماويات وقطاع الكهرباء في الرياض والمنطقة الشرقية وينبع الصناعية.وأوضح المصدر في بيان أن هذه الاستهدافات أدت إلى تعطّل عدد من العمليات التشغيلية في مرافق رئيسية ضمن منظومة الطاقة، مشيرا إلى أن من بينها محطة ضخ على خط أنابيب "شرق-غرب" الحيوي، ما تسبب في فقدان نحو 700 ألف برميل يوميا من طاقة الضخ عبر الخط، الذي يعد أحد أهم مسارات الإمداد للأسواق العالمية في المرحلة الحالية.وأضاف أن معمل إنتاج منيفة تأثر أيضا، مع تسجيل انخفاض في إنتاجه بنحو 300 ألف برميل يوميا من طاقته الإنتاجية، في حين سبق أن تعرّض معمل خريص لاستهداف أدى إلى تراجع إنتاجه بنحو 300 ألف برميل يوميا، وهو ما انعكس على انخفاض إجمالي الطاقة الإنتاجية للمملكة بنحو 600 ألف برميل يوميا.

