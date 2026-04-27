مصر تعلق قيود الإغلاق المبكر وتطلق مبادرة للاعتماد على الطاقة الشمسية
بعدما أثار موجة غضب بين المصريين، أعلنت الحكومة المصرية إيقاف العمل بالقرار الاستثنائي المتعلق بإغلاق المحال العامة والمراكز التجارية والمطاعم من الساعة 11... 27.04.2026, سبوتنيك عربي
جيهان لطفي سليمان
مذيعة وصحفية في وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" الروسية
بعدما أثار موجة غضب بين المصريين، أعلنت الحكومة المصرية إيقاف العمل بالقرار الاستثنائي المتعلق بإغلاق المحال العامة والمراكز التجارية والمطاعم من الساعة 11 مساء من كل يوم، والذي جاء كإجراء استثنائي لترشيد استهلاك الكهرباء والمنتجات البترولية، على خلفية الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، التي أدت إلى ارتفاع أسعار الطاقة عالميًا.
وخلال اجتماع اللجنة المركزية لإدارة الأزمات، لمتابعة مستجدات تداعيات الأزمة الراهنة، تمت الموافقة على العودة إلى المواعيد الطبيعية، ووجّه رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، بسرعة الإعلان عن مبادرة تحفيزية للمصانع والمنازل للتحول إلى الطاقة الشمسية.
في هذا السياق، قال الخبير الاقتصادي د. علاء عبد الحليم، إن "هذا القرار كان صعبًا على الحكومة والقطاع الخاص".
وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "تجربة الإغلاق استمرت شهرًا، ثم علّقت الحكومة القرار مع بقاء الأزمة، وهي مستعدة للعودة إليه إن تفاقمت، لأن الحلول قصيرة المدى غير متاحة رغم الآثار السلبية على النشاط التجاري خاصة في العاصمة".
وحول مبادرة "شمس مصر" لزيادة الاعتماد على الطاقة الشمسية، قال الرئيس المؤسس لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء د. محمد السبكي، إن "هذه المبادرة إيجابية، وتندرج ضمن إطار تشريعي نصّ عليه الدستور المصري وقانون تنمية الطاقات المتجددة (ديسمبر 2014)".
وأوضح في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "الطاقة الشمسية الناتجة عن 1800 - 2000 ساعة سنويا، تتكامل مع الشبكة التقليدية للكهرباء، كما تدعم التصدير لأوروبا بتقليل البصمة الكربونية، وسيكون تطبيقها أسهل على المصانع، مع إعفاءات جمركية على المعدات".