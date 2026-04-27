موسكو: كييف تتعمد خلق تهديدات إشعاعية وسط أوروبا على أمل "إثارة غضب" حلفائها الغربيين

سبوتنيك عربي

صرّحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الاثنين، بأن أوكرانيا تتعمد خلق تهديدات إشعاعية في وسط أوروبا، على أمل "إثارة غضب" داعميها...

2026-04-27T16:06+0000

وكتبت زاخاروفا على موقع وزارة الخارجية الروسية، في تعليق على مقتل أحد موظفي محطة زابوروجيه اليوم: "يبدو أن كييف، من خلال خلق تهديدات إشعاعية متعمّدة في وسط أوروبا، لا تمانع في إثارة غضب داعميها الغربيين، لكي يُدفعوا إلى تقديم الدعم بشكل أسرع. والمأساة التي وقعت خير مثال على وجهة هذه الاستثمارات".وأكملت: "نتوقع من أمانة الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومديرها العام رافائيل غروسي، اتخاذ موقف حازم لا هوادة فيه إزاء انتهاكات أوكرانيا للقانون".وأضافت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية: "نحن على قناعة بأن المجتمع الدولي ملزم بإنزال عقوبة رادعة ومستحقة بنظام كييف، وإجباره على وقف هجماته على محطة زابوروجيه للطاقة النووية وغيرها من المنشآت النووية السلمية".وذكرت المحطة عبر قناتها على تطبيق "ماكس" الروسي، أن الهجوم استهدف ساحة ورشة النقل داخل المحطة، ما أسفر عن مقتل سائق.وقالت: "نتيجة لضربة شنتها طائرة مسيرة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية على أرض ورشة النقل، قُتل سائق". وأكدت إدارة المحطة أنها ستقدم الدعم والمساعدة لعائلة الضحية.إحباط عملية تخريب في كومي الروسية خطط لها الاستخبارات الأوكرانية - الأمن الفيدرالي الروسيمصدر عسكري يكشف لـ"سبوتنيك" عن سر استنزاف المسيرات الروسية لقوات العدو

