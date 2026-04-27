يناقش صحفيو "سبوتنيك عربي" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك"، آخر الأخبار وأبرز القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ونشارككم رأي وتحليل خبراء من مختلف المجالات، من استوديوهات الوكالة في موسكو والقاهرة وبيروت. بإمكانكم الاستماع لإذاعة "سبوتنيك" عبر الترددات 93.6 في لبنان، و93.3 في سوريا، و92.5 في ليبيا.
كيف ساعدت روسيا الجزائر للتخلص من آثار الاستعمار الفرنسي؟
كيف ساعدت روسيا الجزائر للتخلص من آثار الاستعمار الفرنسي؟
ما زالت الذاكرة التاريخية الجزائرية تنبض بالعرفان والتقدير الشديدين لجهود الاتحاد السوفييتي السابق في مساعدة الجزائر، على نزع الألغام التي زرعها الاستعمار... 27.04.2026, سبوتنيك عربي
ففي سبتمبر/ أيلول من العام 1962، لجأت الحكومة الجزائرية إلى الاتحاد السوفييتي السابق، للمساعدة في تدمير الألغام المتفجرة وغيرها من العوائق، التي تركها الاحتلال الفرنسي على حدود الجزائر مع المغرب وتونس.ولعب العقيد الروسي المتقاعد أندريه بافيلينكو، دورًا رئيسيًا في مساعدة الجزائر بعد الاستقلال في عمليات إزالة الألغام، التي زرعها الاحتلال الفرنسي خلال الثورة.في السياق، قال د. دحمان تواتي، أستاذ التاريخ بالجامعات الجزائرية، إن بلاده منذ حقبة الثورة الجزائرية للتحرير "تعتبر الكتلة الشرقية بقيادة الاتحاد السوفييتي السابق، حلفاء في مجابهة الاحتلال المدعوم من الإمبريالية الأمريكية".وأضاف أنه "بعد نجاح الثورة الجزائرية وفي عام 1962، وبقيادة العقيد أندريه بافلينكو، قائد فريق نزع الألغام، أشرف الفريق السوفييتي على تدريب الجيش الوطني الشعبي الجزائري في كيفية التعامل مع الألغام، لذا استطاعت الجزائر أن تكمل المهمة".وأضاف رباح أن "ما قامت به روسيا وقتها كان متوافقًا مع العقيدة السوفيتية وقتها كحليف لحركات التحرر، لذا جاءت هذه العلمية مجانية بلا مقابل، حتى لا يستبدل الاستعمار باستعمار جديد، وهي عقيدة لا يعرفها الغرب".
كيف ساعدت روسيا الجزائر للتخلص من آثار الاستعمار الفرنسي؟

14:02 GMT 27.04.2026
كيف ساعدت روسيا الجزائر للتخلص من أثار الاستعمار الفرنسي؟
خالد عبد الجبار
معد ومقدم برنامج في إذاعة "سبوتنيك"
ما زالت الذاكرة التاريخية الجزائرية تنبض بالعرفان والتقدير الشديدين لجهود الاتحاد السوفييتي السابق في مساعدة الجزائر، على نزع الألغام التي زرعها الاستعمار الفرنسي على الحدود الشرقية والغربية للبلاد، لمنع الثورة الجزائرية من تلقي الدعم الخارجي.
ففي سبتمبر/ أيلول من العام 1962، لجأت الحكومة الجزائرية إلى الاتحاد السوفييتي السابق، للمساعدة في تدمير الألغام المتفجرة وغيرها من العوائق، التي تركها الاحتلال الفرنسي على حدود الجزائر مع المغرب وتونس.

وبعد رفض ألمانيا والسويد وإيطاليا، فضلًا عن رفض باريس، تسليم خرائط مواقع الألغام للجزائر بعد الاستقلال، وافق الجانب السوفييتي على تنفيذ العمل الخطير المتمثل بنزع تلك الألغام "مجانا"، طبقًا لنص اتفاقية 1963.

ولعب العقيد الروسي المتقاعد أندريه بافيلينكو، دورًا رئيسيًا في مساعدة الجزائر بعد الاستقلال في عمليات إزالة الألغام، التي زرعها الاحتلال الفرنسي خلال الثورة.
في السياق، قال د. دحمان تواتي، أستاذ التاريخ بالجامعات الجزائرية، إن بلاده منذ حقبة الثورة الجزائرية للتحرير "تعتبر الكتلة الشرقية بقيادة الاتحاد السوفييتي السابق، حلفاء في مجابهة الاحتلال المدعوم من الإمبريالية الأمريكية".
وأضاف أنه "بعد نجاح الثورة الجزائرية وفي عام 1962، وبقيادة العقيد أندريه بافلينكو، قائد فريق نزع الألغام، أشرف الفريق السوفييتي على تدريب الجيش الوطني الشعبي الجزائري في كيفية التعامل مع الألغام، لذا استطاعت الجزائر أن تكمل المهمة".

في سياق متصل، قال د. نضال رباح، رئيس نادي "أصدقاء روسيا"، ورئيس "الجمعية الفلسطينية لخريجي جامعات روسيا والاتحاد السوفييتي"، إن "قيام روسيا في الحقبة السوفيتية بمساعدة الجزائر، في عملية معقدة مثل نزع الألغام بلا خرائط واضحة، لم يكن عملًا تقنيًا بقدر ما كان تفكيكًا للبنية الاستعمارية الغربية".

وأضاف رباح أن "ما قامت به روسيا وقتها كان متوافقًا مع العقيدة السوفيتية وقتها كحليف لحركات التحرر، لذا جاءت هذه العلمية مجانية بلا مقابل، حتى لا يستبدل الاستعمار باستعمار جديد، وهي عقيدة لا يعرفها الغرب".
