ثعبان يقتحم مسجدا في الهند ويفزع المصلين... فيديو
CC BY 2.0 / Don Loarie / California Red-sided Garter Snake
شهد أحد المساجد في مدينة ناندوربار بولاية ماهاراشترا في الهند حادثة غير مألوفة، بعد دخول ثعبان ضخم إلى داخل المسجد أثناء أداء المصلين للصلاة، ما تسبب بحالة من الذعر بين الحاضرين.
وبحسب ما تم تداوله، ظهر الثعبان فجأة داخل المسجد وبدأ بالتحرك بين صفوف المصلين، الأمر الذي دفعهم إلى قطع الصلاة والخروج سريعاً لتفادي أي خطر محتمل.
یہ بھارت کا واقعہ ہے جہاں نماز پڑھتے ہوئے اچانک مسجد میں سانپ گھس آیا اور نمازیوں کے درمیان سے ہوتا ہوا مسجد میں گھوم رہا تھا مگر اتفاق سے ڈسا کسی کو بھی نہیں— Jamshaid swati (@jamshaidswati) April 28, 2026
ورغم حالة الهلع التي سادت المكان، لم تُسجل أي إصابات أو حالات لدغ، حيث تمكن المصلون من الابتعاد عن الثعبان دون أن يؤذي أحدا.