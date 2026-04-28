صحافيو لبنان ينتفضون أمام "الإسكوا" في بيروت... مطالبات بمحاسبة إسرائيل على استهداف الإعلاميين

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
08:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
09:03 GMT
8 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية والروحية بين روسيا والعالم العربي
09:12 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج عبر الانترنت... لماذا يتم اللجوء إليه وما نسبة نجاحه؟
09:42 GMT
18 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
10:50 GMT
10 د
نبض افريقيا
موريشيوس تمهل بريطانيا حتى يوليو لتسليم جزر تشاغوس
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
11:48 GMT
8 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
12:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
روسيا والعالم
كيف ساعدت روسيا الجزائر للتخلص من أثار الاستعمار الفرنسي؟
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
16:33 GMT
7 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
16:40 GMT
20 د
بلا قيود
خبير: أوروبا تعيش مرحلة مقامرة نووية تضعها في مرمى النيران الروسية
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: الاتفاق القطري الباكستاني سيعيد رسم معادلة الأمن في الخليج
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
مصر تعليق قيود الإغلاق المبكر وتطلق مبادرة للاعتماد على الطاقة الشمسية
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
08:42 GMT
18 د
نبض افريقيا
موريشيوس تمهل بريطانيا حتى يوليو لتسليم جزر تشاغوس
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
09:48 GMT
8 د
مساحة حرة
مصر تعليق قيود الإغلاق المبكر وتطلق مبادرة للاعتماد على الطاقة الشمسية
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تزايد وتيرة انقراض الأنواع حتى قبل اكتشافها في غابات الأمازون
10:33 GMT
8 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
10:41 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية لتطبيقات "تتبع الأطفال" على الأطفال؟
11:03 GMT
19 د
روسيا والعالم
كيف ساعدت روسيا الجزائر للتخلص من أثار الاستعمار الفرنسي؟
11:22 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
11:52 GMT
8 د
خطوط التماس
التحولات الجيوسياسية في سورية خلال الخمسينيات
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
12:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: الاتفاق القطري الباكستاني سيعيد رسم معادلة الأمن في الخليج
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
16:33 GMT
26 د
بلا قيود
كيف ساعد الفيلق الروسي حكومة مالي في مواجهة الهجمات؟ يجيب خبير
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل تنجح قرارات "المجلس الوزاري" في تحييد العراق عن الصراع بالمنطقة؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
تشريعات مصرية جديدة.. هل تُحاصر "زواج القاصرات"
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260428/صحافيو-لبنان-ينتفضون-أمام-الإسكوا-في-بيروت-مطالبات-بمحاسبة-إسرائيل-على-استهداف-الإعلاميين-1112950094.html
صحافيو لبنان ينتفضون أمام "الإسكوا" في بيروت... مطالبات بمحاسبة إسرائيل على استهداف الإعلاميين
سبوتنيك عربي
تحت شعار "وفاء لشهداء الكلمة والصورة"، شهدت العاصمة اللبنانية بيروت، وقفة احتجاجية حاشدة أمام مقر لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا... 28.04.2026, سبوتنيك عربي
لبنان
أخبار لبنان
أخبار إسرائيل اليوم
العالم العربي
حصري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/04/17/1112816655_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_188ddd08017634ab6c0658a75c23cdba.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/04/17/1112816655_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_bcd729fdb1d91058b2739a1ae1bb1e08.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
17:16 GMT 28.04.2026
© Sputnik . Abdul kader Al Bayعدسة "سبوتنيك" ترصد مشاهد مهيبة خلال تشييع الصحفية اللبنانية آمال خليل
عدسة سبوتنيك ترصد مشاهد مهيبة خلال تشييع الصحفية اللبنانية آمال خليل - سبوتنيك عربي, 1920, 28.04.2026
© Sputnik . Abdul kader Al Bay
تابعنا عبر
تحت شعار "وفاء لشهداء الكلمة والصورة"، شهدت العاصمة اللبنانية بيروت، وقفة احتجاجية حاشدة أمام مقر لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، تنديدًا بالاستهداف الإسرائيلي الممنهج للصحافيين والإعلاميين اللبنانيين، والتي كان آخر ضحاياها الشهيدة آمال خليل، وإصابة الإعلامية زينب فرج.
الوقفة التي دعت إليها نقابة محرري الصحافة اللبنانية، شارك فيها مئات الصحافيين والمصورين وممثلو المؤسسات الإعلامية المحلية والدولية، بحضور مدير عام وزارة الإعلام الدكتور حسان فلحة ممثلاً الوزارة، ونقيب المحررين جوزيف القصيفي، ونقيب المصورين علي علوش، إلى جانب عائلة آمال خليل وشخصيات نقابية وحقوقية.
استُهِلَّ التحرك بدقيقة صمت حدادًا على أرواح "شهداء الصحافة اللبنانية"، الذين ارتفع عددهم منذ أكتوبر 2023 إلى 27، بالإضافة إلى أكثر من 30 جريحًا، بعضهم يعاني من إصابات مستديمة.
ورفع المشاركون صور زملائهم الشهداء ولافتات تطالب بالحماية الدولية وتؤكد أن "الصحافة ليست جريمة".
وفي كلمة ألقاها خلال الوقفة، أكد نقيب المحررين جوزيف القصيفي أن ما يتعرض له الجسم الإعلامي اللبناني هو "قتل متعمد تم بقرار ونية مسبقة"، مشيراً إلى أن الضحايا كانوا يرتدون شاراتهم المهنية التي تمنحهم حماية المواثيق الدولية.
وقال القصيفي: "إسرائيل لم تحترم القوانين الأممية، بل فاخرت بجرائمها ووجهت تهديدات مباشرة للصحافيين، كما حدث مع الشهيدة آمال خليل قبل اغتيالها".
وطالب المجتمع الدولي والاتحادات الصحافية العربية والدولية بالتحرك الفوري لضمان عدم إفلات المسؤولين عن هذه الجرائم من العقاب، داعيًا إلى رفع دعاوى قضائية أمام المحكمة الجنائية الدولية.
وفي ختام الوقفة، سلم وفد من النقابة مذكرة رسمية إلى نائب المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان، مراد وهبة، تضمنت توثيقًا دقيقًا للانتهاكات الإسرائيلية. وطالبت المذكرة بـ:
* إدانة صريحة وواضحة من الأمم المتحدة للمجازر المرتكبة بحق الإعلاميين في لبنان.
*تشكيل لجنة تحقيق دولية لتقصي الحقائق حول استهداف الطواقم الصحافية.
*اتخاذ إجراءات قانونية ملزمة لمحاسبة المعتدين أمام القضاء الدولي.
*توفير الحماية الفعلية للصحافيين الميدانيين باعتبارهم مدنيين وفقًا لاتفاقيات جنيف.
تأتي هذه الوقفة في وقت تتصاعد فيه المخاوف من استمرار استهداف الإعلاميين في مناطق النزاع، وسط مناشدات دولية بضرورة تحييد "ناقلي الخبر" عن العمليات العسكرية وضمان سلامتهم.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала