صحافيو لبنان ينتفضون أمام "الإسكوا" في بيروت... مطالبات بمحاسبة إسرائيل على استهداف الإعلاميين

سبوتنيك عربي

تحت شعار "وفاء لشهداء الكلمة والصورة"، شهدت العاصمة اللبنانية بيروت، وقفة احتجاجية حاشدة أمام مقر لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا... 28.04.2026, سبوتنيك عربي

2026-04-28T17:16+0000

الوقفة التي دعت إليها نقابة محرري الصحافة اللبنانية، شارك فيها مئات الصحافيين والمصورين وممثلو المؤسسات الإعلامية المحلية والدولية، بحضور مدير عام وزارة الإعلام الدكتور حسان فلحة ممثلاً الوزارة، ونقيب المحررين جوزيف القصيفي، ونقيب المصورين علي علوش، إلى جانب عائلة آمال خليل وشخصيات نقابية وحقوقية.استُهِلَّ التحرك بدقيقة صمت حدادًا على أرواح "شهداء الصحافة اللبنانية"، الذين ارتفع عددهم منذ أكتوبر 2023 إلى 27، بالإضافة إلى أكثر من 30 جريحًا، بعضهم يعاني من إصابات مستديمة. ورفع المشاركون صور زملائهم الشهداء ولافتات تطالب بالحماية الدولية وتؤكد أن "الصحافة ليست جريمة".وفي كلمة ألقاها خلال الوقفة، أكد نقيب المحررين جوزيف القصيفي أن ما يتعرض له الجسم الإعلامي اللبناني هو "قتل متعمد تم بقرار ونية مسبقة"، مشيراً إلى أن الضحايا كانوا يرتدون شاراتهم المهنية التي تمنحهم حماية المواثيق الدولية.وطالب المجتمع الدولي والاتحادات الصحافية العربية والدولية بالتحرك الفوري لضمان عدم إفلات المسؤولين عن هذه الجرائم من العقاب، داعيًا إلى رفع دعاوى قضائية أمام المحكمة الجنائية الدولية.وفي ختام الوقفة، سلم وفد من النقابة مذكرة رسمية إلى نائب المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان، مراد وهبة، تضمنت توثيقًا دقيقًا للانتهاكات الإسرائيلية. وطالبت المذكرة بـ:* إدانة صريحة وواضحة من الأمم المتحدة للمجازر المرتكبة بحق الإعلاميين في لبنان.*تشكيل لجنة تحقيق دولية لتقصي الحقائق حول استهداف الطواقم الصحافية.*اتخاذ إجراءات قانونية ملزمة لمحاسبة المعتدين أمام القضاء الدولي.*توفير الحماية الفعلية للصحافيين الميدانيين باعتبارهم مدنيين وفقًا لاتفاقيات جنيف.تأتي هذه الوقفة في وقت تتصاعد فيه المخاوف من استمرار استهداف الإعلاميين في مناطق النزاع، وسط مناشدات دولية بضرورة تحييد "ناقلي الخبر" عن العمليات العسكرية وضمان سلامتهم.

