https://sarabic.ae/20260428/صحافيو-لبنان-ينتفضون-أمام-الإسكوا-في-بيروت-مطالبات-بمحاسبة-إسرائيل-على-استهداف-الإعلاميين-1112950094.html
صحافيو لبنان ينتفضون أمام "الإسكوا" في بيروت... مطالبات بمحاسبة إسرائيل على استهداف الإعلاميين
صحافيو لبنان ينتفضون أمام "الإسكوا" في بيروت... مطالبات بمحاسبة إسرائيل على استهداف الإعلاميين
سبوتنيك عربي
تحت شعار "وفاء لشهداء الكلمة والصورة"، شهدت العاصمة اللبنانية بيروت، وقفة احتجاجية حاشدة أمام مقر لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا... 28.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-28T17:16+0000
2026-04-28T17:16+0000
2026-04-28T17:16+0000
لبنان
أخبار لبنان
أخبار إسرائيل اليوم
العالم العربي
حصري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/04/17/1112816655_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_188ddd08017634ab6c0658a75c23cdba.jpg
الوقفة التي دعت إليها نقابة محرري الصحافة اللبنانية، شارك فيها مئات الصحافيين والمصورين وممثلو المؤسسات الإعلامية المحلية والدولية، بحضور مدير عام وزارة الإعلام الدكتور حسان فلحة ممثلاً الوزارة، ونقيب المحررين جوزيف القصيفي، ونقيب المصورين علي علوش، إلى جانب عائلة آمال خليل وشخصيات نقابية وحقوقية.استُهِلَّ التحرك بدقيقة صمت حدادًا على أرواح "شهداء الصحافة اللبنانية"، الذين ارتفع عددهم منذ أكتوبر 2023 إلى 27، بالإضافة إلى أكثر من 30 جريحًا، بعضهم يعاني من إصابات مستديمة. ورفع المشاركون صور زملائهم الشهداء ولافتات تطالب بالحماية الدولية وتؤكد أن "الصحافة ليست جريمة".وفي كلمة ألقاها خلال الوقفة، أكد نقيب المحررين جوزيف القصيفي أن ما يتعرض له الجسم الإعلامي اللبناني هو "قتل متعمد تم بقرار ونية مسبقة"، مشيراً إلى أن الضحايا كانوا يرتدون شاراتهم المهنية التي تمنحهم حماية المواثيق الدولية.وطالب المجتمع الدولي والاتحادات الصحافية العربية والدولية بالتحرك الفوري لضمان عدم إفلات المسؤولين عن هذه الجرائم من العقاب، داعيًا إلى رفع دعاوى قضائية أمام المحكمة الجنائية الدولية.وفي ختام الوقفة، سلم وفد من النقابة مذكرة رسمية إلى نائب المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان، مراد وهبة، تضمنت توثيقًا دقيقًا للانتهاكات الإسرائيلية. وطالبت المذكرة بـ:* إدانة صريحة وواضحة من الأمم المتحدة للمجازر المرتكبة بحق الإعلاميين في لبنان.*تشكيل لجنة تحقيق دولية لتقصي الحقائق حول استهداف الطواقم الصحافية.*اتخاذ إجراءات قانونية ملزمة لمحاسبة المعتدين أمام القضاء الدولي.*توفير الحماية الفعلية للصحافيين الميدانيين باعتبارهم مدنيين وفقًا لاتفاقيات جنيف.تأتي هذه الوقفة في وقت تتصاعد فيه المخاوف من استمرار استهداف الإعلاميين في مناطق النزاع، وسط مناشدات دولية بضرورة تحييد "ناقلي الخبر" عن العمليات العسكرية وضمان سلامتهم.
لبنان
أخبار لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/04/17/1112816655_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_bcd729fdb1d91058b2739a1ae1bb1e08.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
لبنان, أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, حصري
لبنان, أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, حصري
صحافيو لبنان ينتفضون أمام "الإسكوا" في بيروت... مطالبات بمحاسبة إسرائيل على استهداف الإعلاميين
حصري
تحت شعار "وفاء لشهداء الكلمة والصورة"، شهدت العاصمة اللبنانية بيروت، وقفة احتجاجية حاشدة أمام مقر لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، تنديدًا بالاستهداف الإسرائيلي الممنهج للصحافيين والإعلاميين اللبنانيين، والتي كان آخر ضحاياها الشهيدة آمال خليل، وإصابة الإعلامية زينب فرج.
الوقفة التي دعت إليها نقابة محرري الصحافة اللبنانية، شارك فيها مئات الصحافيين والمصورين وممثلو المؤسسات الإعلامية المحلية والدولية، بحضور مدير عام وزارة الإعلام الدكتور حسان فلحة ممثلاً الوزارة، ونقيب المحررين جوزيف القصيفي، ونقيب المصورين علي علوش، إلى جانب عائلة آمال خليل
وشخصيات نقابية وحقوقية.
استُهِلَّ التحرك بدقيقة صمت حدادًا على أرواح "شهداء الصحافة اللبنانية
"، الذين ارتفع عددهم منذ أكتوبر 2023 إلى 27، بالإضافة إلى أكثر من 30 جريحًا، بعضهم يعاني من إصابات مستديمة.
ورفع المشاركون صور زملائهم الشهداء ولافتات تطالب بالحماية الدولية وتؤكد أن "الصحافة ليست جريمة".
وفي كلمة ألقاها خلال الوقفة، أكد نقيب المحررين جوزيف القصيفي أن ما يتعرض له الجسم الإعلامي اللبناني هو "قتل متعمد تم بقرار ونية مسبقة"، مشيراً إلى أن الضحايا كانوا يرتدون شاراتهم المهنية التي تمنحهم حماية المواثيق الدولية.
وقال القصيفي: "إسرائيل لم تحترم القوانين الأممية، بل فاخرت بجرائمها ووجهت تهديدات مباشرة للصحافيين، كما حدث مع الشهيدة آمال خليل قبل اغتيالها".
وطالب المجتمع الدولي والاتحادات الصحافية العربية والدولية بالتحرك الفوري لضمان عدم إفلات المسؤولين عن هذه الجرائم
من العقاب، داعيًا إلى رفع دعاوى قضائية أمام المحكمة الجنائية الدولية.
وفي ختام الوقفة، سلم وفد من النقابة مذكرة رسمية إلى نائب المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان
، مراد وهبة، تضمنت توثيقًا دقيقًا للانتهاكات الإسرائيلية. وطالبت المذكرة بـ:
* إدانة صريحة وواضحة من الأمم المتحدة للمجازر المرتكبة بحق الإعلاميين في لبنان.
*تشكيل لجنة تحقيق دولية لتقصي الحقائق حول استهداف الطواقم الصحافية.
*اتخاذ إجراءات قانونية ملزمة لمحاسبة المعتدين أمام القضاء الدولي.
*توفير الحماية الفعلية للصحافيين الميدانيين باعتبارهم مدنيين وفقًا لاتفاقيات جنيف.
تأتي هذه الوقفة في وقت تتصاعد فيه المخاوف من استمرار استهداف الإعلاميين في مناطق النزاع، وسط مناشدات دولية بضرورة تحييد "ناقلي الخبر" عن العمليات العسكرية وضمان سلامتهم.