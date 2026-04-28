وزير الخارجية الأمريكي: إيران لا تزال تمتلك نصف مخزونها من الصواريخ ما قبل الحرب
وزير الخارجية الأمريكي: إيران لا تزال تمتلك نصف مخزونها من الصواريخ ما قبل الحرب
سبوتنيك عربي
صرح وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، بأن إيران لا تزال تمتلك نصف مخزونها من الصواريخ الذي كان لديها قبل اندلاع الحرب. 28.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-28T00:03+0000
2026-04-28T00:03+0000
2026-04-28T02:03+0000
وقال روبيو في مقابلة مع وسائل إعلام أمريكية: "لديهم الآن نصف الصواريخ، ولا يملكون أي مصانع، وليس لديهم بحرية".يُذكر أنه في 28 فبراير/ شباط، شنت الولايات المتحدة وإسرائيل ضربات على أهداف في إيران، بما في ذلك طهران، مما تسبب في أضرار وخسائر في صفوف المدنيين. وردت إيران بضرب الأراضي الإسرائيلية والمنشآت العسكرية الأميركية في الشرق الأوسط.وفي 7 أبريل، أعلنت واشنطن وطهران وقفًا لإطلاق النار لمدة أسبوعين، إلا أن المحادثات اللاحقة في إسلام آباد انتهت دون نتائج.وفي 21 أبريل، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه سيمدد وقف إطلاق النار حتى تقدم طهران اقتراحها لحل النزاع وحتى انتهاء المفاوضات.
وزير الخارجية الأمريكي, إيران, أخبار إيران, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
وزير الخارجية الأمريكي: إيران لا تزال تمتلك نصف مخزونها من الصواريخ ما قبل الحرب
00:03 GMT 28.04.2026 (تم التحديث: 02:03 GMT 28.04.2026)
صرح وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، بأن إيران لا تزال تمتلك نصف مخزونها من الصواريخ الذي كان لديها قبل اندلاع الحرب.
وقال روبيو في مقابلة مع وسائل إعلام أمريكية: "لديهم الآن نصف الصواريخ، ولا يملكون أي مصانع، وليس لديهم بحرية
".
ووفقًا للتقارير، فإن وزارة الحرب الأميركية "البنتاغون" قد تحتاج إلى ما يصل إلى ست سنوات لتجديد مخزونها من الأسلحة، بما في ذلك صواريخ "توماهوك" المجنحة.
يُذكر أنه في 28 فبراير/ شباط، شنت الولايات المتحدة وإسرائيل ضربات على أهداف في إيران، بما في ذلك طهران، مما تسبب في أضرار وخسائر في صفوف المدنيين. وردت إيران بضرب الأراضي الإسرائيلية والمنشآت العسكرية الأميركية في الشرق الأوسط.
وفي 7 أبريل، أعلنت واشنطن وطهران وقفًا لإطلاق النار لمدة أسبوعين، إلا أن المحادثات اللاحقة في إسلام آباد انتهت دون نتائج.
وفي 21 أبريل، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه سيمدد وقف إطلاق النار حتى تقدم طهران اقتراحها لحل النزاع وحتى انتهاء المفاوضات.