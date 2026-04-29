المستشار الألماني: شعبنا مرتاح ويعيش برخاء من 20 عاما لكن هذا الوهم لن يدوم
2026-04-29T12:19+0000
حذّر المستشار الألماني، فريدريش ميرتس، من أن ألمانيا لم تعد قادرة على الاستمرار في نمط الحياة الذي اعتاد عليه مواطنوها خلال العقدين الماضيين، مؤكدا أن وهم الازدهار قد انتهى، وأن البلاد تواجه مرحلة صعبة تتطلب إصلاحات واسعة في عدة قطاعات.
وقال ميرتس: "معظم الشعب، والطبقة السياسية أيضا، يستهينون بما يحدث في العالم الآن. أرجو ألا يفهم هذا الكلام على أنه توبيخ، لكننا بالفعل اعتدنا على العيش في رغد مفرط. أنا أول مستشار منذ عشرين عاما يصارح الألمان مباشرة إن وهمنا بالرخاء لن يدوم. علينا أن نفعل الكثير ونغير الكثير".
وأشار ميرتس إلى أنه اضطر لإبلاغ الشعب بأن العيش بالطريقة التي عاشوها طوال العشرين عاما الماضية لم يعد ممكنا، ووصف الوضع بأنه بالغ الصعوبة.
وتحدث ميرتس عن ضرورة إصلاح أنظمة التقاعد والرعاية الصحية والضرائب، وطرح فكرة ربط سن التقاعد بسنوات الخدمة بدلا من العمر البيولوجي.
وانتقد ميرتس ارتفاع معدلات الغياب عن العمل بسبب المرض، وقال: "هل نحن حقا أمة مريضة لدرجة أن يكون لدينا أحد أعلى معدلات الإجازات المرضية في أوروبا؟ يجب أن نجد الأسباب ونخلق حوافز لخفض هذه الأرقام".
وفي وقت سابق، أظهرت دراسة جديدة أجراها معهد "إنسا" لصالح صحيفة "بيلد" الألمانية، أن المستشار الألماني فريدريش ميرتس أصبح السياسي الأقل شعبية في البلاد.
وقيمت الدراسة السياسيين على مقياس من صفر إلى عشرة، حيث يمثل الصفر "سيئًا للغاية" والعشرة "جيدًا جدًا
".