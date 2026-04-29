بوتين: الشركات الروسية مستعدة للعمل في سوق الكونغو

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا والكونغو تعملان على تطوير التعاون في مجالاتٍ عديدة، تشمل التنقيب الجيولوجي، والخدمات اللوجستية، والزراعة، كاشفا أن...

2026-04-29T12:22+0000

روسيا

أخبار روسيا اليوم

فلاديمير بوتين

الكونغو

وقال بوتين خلال محادثاته مع رئيس الكونغو دينيس ساسو نغيسو، في الكرملين اليوم: "تعرب شركاتنا عن استعدادها ورغبتها بالعمل في سوق بلدكم، ويعود سبب ذلك بالدرجة الأولى لاستقرار الوضع السياسي الداخلي لديكم، ما يخلق آفاقًا جيدة للأعمال".ووجه بوتين دعوةً إلى رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية دينيس ساسو - نغيسو لحضور القمة الروسية الأفريقية في موسكو، والمقرر عقدها في الخريف.وقال نغيسو، خلال لقائه مع الرئيس الروسي: "نحن نثق بأن قمة روسيا-أفريقيا الجديدة، التي ستُعقد في شهر أكتوبر المقبل في موسكو أيضاً ستكلل بالنجاح".وهنأ بوتين ساسو نغيسو على إعادة انتخابه رئيساً لجمهورية الكونغو الديمقراطية قائلا: "أود أن أهنئكم بنتائج الانتخابات. ويسرنا جداً أنكم اخترتم روسيا كأول دولة أجنبية تزورونها بعد تنصيبكم".وقال بوتين خلال مباحثاته مع رئيس جمهورية الكونغو في الكرملين: "بالفعل، هناك ما يمكن فعله، ومن المخطط خلال زيارتكم التوقيع على خطة عمل مشتركة للسنوات القادمة في المجال الاقتصادي".وأفاد الكرملين، أمس الثلاثاء، بأن الرئيس فلاديمير بوتين، سيجري، يوم غد، محادثات مع رئيس الكونغو دينيس ساسو- نغيسو. وأصدر المكتب الصحفي للكرملين بيانا جاء فيه: "في 29 نيسان/ أبريل، ستُعقد محادثات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس جمهورية الكونغو دينيس ساسو- نغيسو، الذي سيصل إلى روسيا في زيارة دولة".وأعلن المكتب الصحفي للكرملين، بأن بوتين، وساسو نغيسو، سيناقشان خلال محادثاتهما مجموعة واسعة من القضايا المتعلقة بمواصلة تطوير العلاقات الودية بين روسيا والكونغو في مختلف المجالات، فضلاً عن تبادل وجهات النظر حول القضايا الراهنة الدولية والإقليمية.وجاء في بيان الكرملين: "من المقرر مناقشة مجموعة واسعة من القضايا المتعلقة بمواصلة تطوير العلاقات الودية بين روسيا والكونغو في مختلف المجالات، فضلاً عن تبادل وجهات النظر حول المواضيع الراهنة على الأجندة الدولية والإقليمية". بوتين يهنئ المشاركين في مهرجان "الطريق إلى يالطا"

https://sarabic.ae/20260428/الكرملين-محادثات-بوتين-ورئيس-الكونغو-ستركز-على-تطوير-العلاقات-الثنائية-والأجندة-الدولية-1112946091.html

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

