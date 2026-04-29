بوتين: الشركات الروسية مستعدة للعمل في سوق الكونغو

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
08:42 GMT
18 د
نبض افريقيا
موريشيوس تمهل بريطانيا حتى يوليو لتسليم جزر تشاغوس
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
09:48 GMT
8 د
مساحة حرة
مصر تعليق قيود الإغلاق المبكر وتطلق مبادرة للاعتماد على الطاقة الشمسية
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تزايد وتيرة انقراض الأنواع حتى قبل اكتشافها في غابات الأمازون
10:33 GMT
8 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
10:41 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية لتطبيقات "تتبع الأطفال" على الأطفال؟
11:03 GMT
19 د
روسيا والعالم
كيف ساعدت روسيا الجزائر للتخلص من أثار الاستعمار الفرنسي؟
11:22 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
11:52 GMT
8 د
خطوط التماس
التحولات الجيوسياسية في سورية خلال الخمسينيات
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
12:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: الاتفاق القطري الباكستاني سيعيد رسم معادلة الأمن في الخليج
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
16:33 GMT
26 د
بلا قيود
كيف ساعد الفيلق الروسي حكومة مالي في مواجهة الهجمات؟ يجيب خبير
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل تنجح قرارات "المجلس الوزاري" في تحييد العراق عن الصراع بالمنطقة؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
تشريعات مصرية جديدة.. هل تُحاصر "زواج القاصرات"
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مصر تعليق قيود الإغلاق المبكر وتطلق مبادرة للاعتماد على الطاقة الشمسية
08:29 GMT
29 د
صدى الحياة
التراث اللامادي.. الحمض النووي للشعوب ولغتها الدبلوماسية
09:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
09:32 GMT
15 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
تشابه الضيافة في الثقافتين العربية والروسية.. كيف يتقاسم العرب والروس حب الضيف
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
10:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:50 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
11:03 GMT
17 د
روسيا والعالم
كيف ساعدت روسيا الجزائر للتخلص من أثار الاستعمار الفرنسي؟
11:21 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أزمة منتصف العمر لدى نجم قريب تضيء مستقبل شمسنا
11:51 GMT
9 د
ملفات ساخنة
هل تنجح قرارات "المجلس الوزاري" في تحييد العراق عن الصراع بالمنطقة؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل الكون كائن حي وهل الجسم البشري مجرد طاقة؟
12:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
12:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
تشريعات مصرية جديدة.. هل تُحاصر "زواج القاصرات"
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يتعامل علم الاجتماع مع جدل الطبيعة مقابل التنشئة؟
16:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
16:42 GMT
18 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
بوتين: الشركات الروسية مستعدة للعمل في سوق الكونغو
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا والكونغو تعملان على تطوير التعاون في مجالاتٍ عديدة، تشمل التنقيب الجيولوجي، والخدمات اللوجستية، والزراعة، كاشفا أن... 29.04.2026, سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا والكونغو تعملان على تطوير التعاون في مجالاتٍ عديدة، تشمل التنقيب الجيولوجي، والخدمات اللوجستية، والزراعة، كاشفا أن الشركات الروسية مستعدة للعمل في سوق الكونغو.
وقال بوتين خلال محادثاته مع رئيس الكونغو دينيس ساسو نغيسو، في الكرملين اليوم: "تعرب شركاتنا عن استعدادها ورغبتها بالعمل في سوق بلدكم، ويعود سبب ذلك بالدرجة الأولى لاستقرار الوضع السياسي الداخلي لديكم، ما يخلق آفاقًا جيدة للأعمال".
ووجه بوتين دعوةً إلى رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية دينيس ساسو - نغيسو لحضور القمة الروسية الأفريقية في موسكو، والمقرر عقدها في الخريف.
وقال نغيسو، خلال لقائه مع الرئيس الروسي: "نحن نثق بأن قمة روسيا-أفريقيا الجديدة، التي ستُعقد في شهر أكتوبر المقبل في موسكو أيضاً ستكلل بالنجاح".
وأكد نغيسو، في مستهل المحادثات مع الرئيس بوتين: نعتقد أن جميع الظروف تضافرت بشكل إيجابي لنتمكن من تطوير مشاريع مشتركة، ولكي نتمكن من تسريع وتيرة تنفيذ البرنامج الذي تم تطويره بشكل مشترك.
وهنأ بوتين ساسو نغيسو على إعادة انتخابه رئيساً لجمهورية الكونغو الديمقراطية قائلا: "أود أن أهنئكم بنتائج الانتخابات. ويسرنا جداً أنكم اخترتم روسيا كأول دولة أجنبية تزورونها بعد تنصيبكم".
وقال بوتين خلال مباحثاته مع رئيس جمهورية الكونغو في الكرملين: "بالفعل، هناك ما يمكن فعله، ومن المخطط خلال زيارتكم التوقيع على خطة عمل مشتركة للسنوات القادمة في المجال الاقتصادي".

ويجري الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، محادثات مع نظيره الكونغولي، دينيس ساسو- نغيسو، والذي وصل إلى روسيا في زيارة دولة، لبحث العلاقات بين البلدين والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأفاد الكرملين، أمس الثلاثاء، بأن الرئيس فلاديمير بوتين، سيجري، يوم غد، محادثات مع رئيس الكونغو دينيس ساسو- نغيسو.
وأصدر المكتب الصحفي للكرملين بيانا جاء فيه: "في 29 نيسان/ أبريل، ستُعقد محادثات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس جمهورية الكونغو دينيس ساسو- نغيسو، الذي سيصل إلى روسيا في زيارة دولة".
الكرملين: محادثات بوتين ورئيس الكونغو ستركز على تطوير العلاقات الثنائية والأجندة الدولية
أمس, 13:56 GMT
وأعلن المكتب الصحفي للكرملين، بأن بوتين، وساسو نغيسو، سيناقشان خلال محادثاتهما مجموعة واسعة من القضايا المتعلقة بمواصلة تطوير العلاقات الودية بين روسيا والكونغو في مختلف المجالات، فضلاً عن تبادل وجهات النظر حول القضايا الراهنة الدولية والإقليمية.
وجاء في بيان الكرملين: "من المقرر مناقشة مجموعة واسعة من القضايا المتعلقة بمواصلة تطوير العلاقات الودية بين روسيا والكونغو في مختلف المجالات، فضلاً عن تبادل وجهات النظر حول المواضيع الراهنة على الأجندة الدولية والإقليمية".
