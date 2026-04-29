https://sarabic.ae/20260429/بوتين-الشركات-الروسية-مستعدة-للعمل-في-سوق-الكونغو--عاجل-1112966872.html
بوتين: الشركات الروسية مستعدة للعمل في سوق الكونغو
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا والكونغو تعملان على تطوير التعاون في مجالاتٍ عديدة، تشمل التنقيب الجيولوجي، والخدمات اللوجستية، والزراعة، كاشفا أن... 29.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-29T12:53+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
فلاديمير بوتين
الكونغو
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/04/1d/1112962720_0:0:959:539_1920x0_80_0_0_70832aa9705fec512b45aebb03ee77ca.jpg
الكونغو
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/04/1d/1112962720_113:0:832:539_1920x0_80_0_0_3582f0650cac6d7fa41f7b9b49d0625e.jpg
سبوتنيك عربي
true
PT1S
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار روسيا اليوم, فلاديمير بوتين, الكونغو
بوتين: الشركات الروسية مستعدة للعمل في سوق الكونغو
12:22 GMT 29.04.2026 (تم التحديث: 12:53 GMT 29.04.2026)
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا والكونغو تعملان على تطوير التعاون في مجالاتٍ عديدة، تشمل التنقيب الجيولوجي، والخدمات اللوجستية، والزراعة، كاشفا أن الشركات الروسية مستعدة للعمل في سوق الكونغو.
وقال بوتين خلال محادثاته مع رئيس الكونغو دينيس ساسو نغيسو، في الكرملين اليوم: "تعرب شركاتنا عن استعدادها ورغبتها بالعمل في سوق بلدكم، ويعود سبب ذلك بالدرجة الأولى لاستقرار الوضع السياسي الداخلي لديكم، ما يخلق آفاقًا جيدة للأعمال".
ووجه بوتين دعوةً إلى رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية دينيس ساسو - نغيسو لحضور القمة الروسية الأفريقية في موسكو، والمقرر عقدها في الخريف.
وقال نغيسو، خلال لقائه مع الرئيس الروسي: "نحن نثق بأن قمة روسيا-أفريقيا الجديدة، التي ستُعقد في شهر أكتوبر المقبل في موسكو أيضاً ستكلل بالنجاح".
وأكد نغيسو، في مستهل المحادثات مع الرئيس بوتين: نعتقد أن جميع الظروف تضافرت بشكل إيجابي لنتمكن من تطوير مشاريع مشتركة، ولكي نتمكن من تسريع وتيرة تنفيذ البرنامج الذي تم تطويره بشكل مشترك.
وهنأ بوتين ساسو نغيسو على إعادة انتخابه رئيساً لجمهورية الكونغو الديمقراطية قائلا: "أود أن أهنئكم بنتائج الانتخابات. ويسرنا جداً أنكم اخترتم روسيا كأول دولة أجنبية تزورونها بعد تنصيبكم".
وقال بوتين خلال مباحثاته مع رئيس جمهورية الكونغو في الكرملين: "بالفعل، هناك ما يمكن فعله، ومن المخطط خلال زيارتكم التوقيع على خطة عمل مشتركة للسنوات القادمة في المجال الاقتصادي".
ويجري الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، محادثات مع نظيره الكونغولي، دينيس ساسو- نغيسو، والذي وصل إلى روسيا في زيارة دولة، لبحث العلاقات بين البلدين والقضايا ذات الاهتمام المشترك.
وأفاد الكرملين، أمس الثلاثاء، بأن الرئيس فلاديمير بوتين، سيجري، يوم غد، محادثات مع رئيس الكونغو دينيس ساسو- نغيسو.
وأصدر المكتب الصحفي للكرملين بيانا جاء فيه: "في 29 نيسان/ أبريل، ستُعقد محادثات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس جمهورية الكونغو دينيس ساسو- نغيسو، الذي سيصل إلى روسيا في زيارة دولة".
وأعلن المكتب الصحفي للكرملين، بأن بوتين، وساسو نغيسو، سيناقشان خلال محادثاتهما مجموعة واسعة من القضايا المتعلقة بمواصلة تطوير العلاقات الودية بين روسيا والكونغو في مختلف المجالات، فضلاً عن تبادل وجهات النظر حول القضايا الراهنة الدولية والإقليمية.
وجاء في بيان الكرملين: "من المقرر مناقشة مجموعة واسعة من القضايا المتعلقة بمواصلة تطوير العلاقات الودية بين روسيا والكونغو في مختلف المجالات، فضلاً عن تبادل وجهات النظر حول المواضيع الراهنة على الأجندة الدولية والإقليمية".