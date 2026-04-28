بوتين يهنئ المشاركين في مهرجان "الطريق إلى يالطا"
سبوتنيك عربي
هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، المشاركين والمنظمين والضيوف في الدورة الثامنة من مهرجان "الطريق إلى يالطا" الموسيقي الدولي بمناسبة "يوم النصر"، مشيرًا إلى أن... 28.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-28T18:58+0000
هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، المشاركين والمنظمين والضيوف في الدورة الثامنة من مهرجان "الطريق إلى يالطا" الموسيقي الدولي بمناسبة "يوم النصر"، مشيرًا إلى أن هذا المشروع الإبداعي قد رسخ تقاليده الخاصة وجمع فنانين من مختلف البلدان.
وجاء في برقية التهنئة التي نُشرت على موقع الكرملين الإلكتروني: "رحب رئيس الدولة بالمشاركين، مؤكدًا أن المهرجان قد رسخ تقاليده الخاصة وحظي بجماهيرية واسعة، جامعا فنانين صاعدين وراسخين من مختلف البلدان ممن يعتزون بذكرى بطولة الشعب السوفيتي خلال الحرب الوطنية العظمى".
وأضاف: "تعكس الأغاني التي عزفت على مسرح المهرجان بعشرات اللغات مشاعر كل من ناضل من أجل النصر وسحق النازية. وتعبر هذه المقطوعات الموسيقية عن امتنان واحترام لا حدود لهما للمدافعين عن الوطن، لتكون بمثابة قوة موحدة وملهمة".
وأكمل: "آمل أن يحقق مهرجان "الطريق إلى يالطا" نجاحا باهرا، جامعا ممثلين عن مختلف الشعوب والثقافات حول قيم روحية وأخلاقية
سامية، وأن تزداد شعبية المهرجان وأهميته التعليمية والإنسانية".
وأعرب بوتين عن تمنياته للمشاركين كل التوفيق وهنأهم بمناسبة "عيد النصر".
أُقيمت فعاليات اليوم الأول من مسابقة ومهرجان "الطريق إلى يالطا" الموسيقي الدولي الثامن، يوم الجمعة، في قاعة "موسوفيت" للحفلات الموسيقية. وقدّم مغنون من 15 دولة أغاني سوفيتية عن الحرب الوطنية العظمى بلغاتهم الأم.