انطلاق حملة "شريط القديس جاورجيوس" في روسيا
07:30 GMT 22.04.2026 (تم التحديث: 07:47 GMT 22.04.2026)
© Sputnik . Vitaliy Ankov / الانتقال إلى بنك الصورنشطاء من "متطوعو النصر" يوعون أشرطة القديس جورج في فرع فلاديفوستوك التابع للمركز الوطني "روسيا"
انعقد، اليوم الأربعاء، المؤتمر الصحفي المخصص لإطلاق حملة "شريط القديس جاورجيوس" في المركز الإعلامي الدولي المتعدد الوسائط التابع لـ"روسيا سيغودنيا".
وأبرز المشاركين في المؤتمر الصحفي، دميتري كيسيليوف، المدير العام لمجموعة "روسيا سيغودنيا" الإعلامية الدولية، وأولغا زانكو، رئيسة المقر المركزي لمنظمة "متطوعو النصر" العامة لعموم روسيا، نائبة رئيس لجنة مجلس الدوما المعنية بالمجتمع المدني والجمعيات العامة والدينية، وإيفان بونديوكوف، مدير مركز "فيرشينا" للتربية العسكرية الوطنية، وأحد المشاركين في منظمة "متطوعو النصر" العامة لعموم روسيا، وفيكتور بونديكوف، رئيس قسم الكاديت في المدرسة رقم 1409، الشخصية الدولية المخضرمة، والعقيد المتقاعد الحائز على وسام النجمة الحمراء.
تكرّس هذه الحملة هذا العام للذكرى الحادية والثمانين للانتصار العظيم والذكرى الخامسة والثمانين لتأسيس مكتب المعلومات السوفييتي، الوكالة المؤسسة لمجموعة "روسيا سيغودنيا" الإعلامية.
خلال الحرب الوطنية العظمى، كان ملايين المواطنين السوفييت يبدأون صباحهم بعبارة "من مكتب المعلومات السوفييتي..."؛ فقد وحّدت تقارير مكتب المعلومات السوفييتي البلاد، وغرست الشجاعة، وألهمت الأعمال البطولية. سواء خلال الحرب الوطنية العظمى أو حتى اليوم، يؤدي مراسلو الحرب في مجموعة "روسيا سيغودنيا" الإعلامية واجبهم المهني على خطوط الجبهة.
انطلقت الحملة من وكالة "ريا نوفوستي" استكمالاً للمشروع التحريري "انتصارنا. يومًا بيوم"، الذي كشف النقاب عن أرشيف مكتب المعلومات السوفييتي (سوفينفورم بورو) بالكامل ورقمنته لأول مرة، جامعًا مئات القصص من الشباب حول تأثير الحرب على عائلاتهم. وبرز شعار الحملة الشهير "أتذكّر. أنا فخور" كامتداد لهذه القصص. منذ عام 2022، أقر القانون الاتحادي لروسيا الاتحادية مكانة وسام القديس جاورجيوس كأحد رموز المجد العسكري الروسي. تعدّ حملة "وسام القديس جاورجيوس" مبادرة مناهضة للحرب، ومع ذلك فهو أحد رموز النصر في الحرب الوطنية العظمى ورمز للمنطقة العسكرية السوفيتية.
ينفّذ الحملة آلاف من "متطوعي النصر" بدعم إعلامي من مجموعة "روسيا سيغودنيا" الإعلامية الدولية. وكما جرت العادة، توزّع أولى أوسمة القديس جاورجيوس على الجميع في شارع "زوبوفسكي 4".