انطلاق حملة "شريط القديس جاورجيوس" في روسيا

انعقد، اليوم الأربعاء، المؤتمر الصحفي المخصص لإطلاق حملة "شريط القديس جاورجيوس" في المركز الإعلامي الدولي المتعدد الوسائط التابع لـ"روسيا سيغودنيا". 22.04.2026, سبوتنيك عربي

وأبرز المشاركين في المؤتمر الصحفي، دميتري كيسيليوف، المدير العام لمجموعة "روسيا سيغودنيا" الإعلامية الدولية، وأولغا زانكو، رئيسة المقر المركزي لمنظمة "متطوعو النصر" العامة لعموم روسيا، نائبة رئيس لجنة مجلس الدوما المعنية بالمجتمع المدني والجمعيات العامة والدينية، وإيفان بونديوكوف، مدير مركز "فيرشينا" للتربية العسكرية الوطنية، وأحد المشاركين في منظمة "متطوعو النصر" العامة لعموم روسيا، وفيكتور بونديكوف، رئيس قسم الكاديت في المدرسة رقم 1409، الشخصية الدولية المخضرمة، والعقيد المتقاعد الحائز على وسام النجمة الحمراء.خلال الحرب الوطنية العظمى، كان ملايين المواطنين السوفييت يبدأون صباحهم بعبارة "من مكتب المعلومات السوفييتي..."؛ فقد وحّدت تقارير مكتب المعلومات السوفييتي البلاد، وغرست الشجاعة، وألهمت الأعمال البطولية. سواء خلال الحرب الوطنية العظمى أو حتى اليوم، يؤدي مراسلو الحرب في مجموعة "روسيا سيغودنيا" الإعلامية واجبهم المهني على خطوط الجبهة.ينفّذ الحملة آلاف من "متطوعي النصر" بدعم إعلامي من مجموعة "روسيا سيغودنيا" الإعلامية الدولية. وكما جرت العادة، توزّع أولى أوسمة القديس جاورجيوس على الجميع في شارع "زوبوفسكي 4".

https://sarabic.ae/20260404/الكرملين-بوتين-يجري-اتصالات-دولية-مع-القادة-الأجانب-الذين-سيزورون-موسكو-في-عيد-النصر-1112276595.html

