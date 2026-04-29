زاخاروفا حول تصريح ترامب بأنه يحلم بالعيش في قصر باكنغهام: سكان غرينلاند تنفسوا الصعداء
سبوتنيك عربي
صرحت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، بأن العديد من سكان غرينلاند تنفسوا الصعداء بعد تصريحات الرئيس الأمريكي،... 29.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-29T07:42+0000
روسيا, الخارجية الروسية, ماريا زاخاروفا, دونالد ترامب, غرينلاند
صرحت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، بأن العديد من سكان غرينلاند تنفسوا الصعداء بعد تصريحات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، حول رغبته العيش في قصر باكنغهام.
ووصل العاهل البريطاني الملك تشارلز الثالث، يوم الإثنين الماضي، إلى الولايات المتحدة في زيارة رسمية. وفي يوم الثلاثاء الماضي، صرح ترامب بأنه كان يحلم دائماً بالعيش في قصر باكنغهام، وأنه يخطط لمناقشة هذا الأمر مع تشارلز الثالث.
ومزحت زاخاروفا على أثير إذاعة "سبوتنيك" قائلة: "يبدو لي أن البعض في غرينلاند تنفس الصعداء الآن. لقد شعر سكان غرينلاند بالارتياح لبعض الوقت".
وأوضحت المتحدثة الرسمية أن الكثيرين يحاولون البحث عن معانٍ سياسية ونوايا في مثل هذه التصريحات المازحة
لترامب.
وتعد غرينلاند جزءا من مملكة الدنمارك، إلا أن ترامب صرح مرارا بأن الجزيرة يجب أن تصبح جزءا من الولايات المتحدة. وحذرت سلطات الدنمارك وغرينلاند واشنطن من محاولة الاستيلاء على الجزيرة
، مشيرة إلى أنها تتوقع احترام سلامتها الإقليمية.