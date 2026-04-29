فنلندا تكرس 44 مليون يورو لمكافحة المسيرات بعد "خروقات جوية أوكرانية"

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
08:42 GMT
18 د
نبض افريقيا
موريشيوس تمهل بريطانيا حتى يوليو لتسليم جزر تشاغوس
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
09:48 GMT
8 د
مساحة حرة
مصر تعليق قيود الإغلاق المبكر وتطلق مبادرة للاعتماد على الطاقة الشمسية
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تزايد وتيرة انقراض الأنواع حتى قبل اكتشافها في غابات الأمازون
10:33 GMT
8 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
10:41 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية لتطبيقات "تتبع الأطفال" على الأطفال؟
11:03 GMT
19 د
روسيا والعالم
كيف ساعدت روسيا الجزائر للتخلص من أثار الاستعمار الفرنسي؟
11:22 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
11:52 GMT
8 د
خطوط التماس
التحولات الجيوسياسية في سورية خلال الخمسينيات
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
12:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: الاتفاق القطري الباكستاني سيعيد رسم معادلة الأمن في الخليج
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
16:33 GMT
26 د
بلا قيود
كيف ساعد الفيلق الروسي حكومة مالي في مواجهة الهجمات؟ يجيب خبير
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل تنجح قرارات "المجلس الوزاري" في تحييد العراق عن الصراع بالمنطقة؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
تشريعات مصرية جديدة.. هل تُحاصر "زواج القاصرات"
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مساحة حرة
مصر تعليق قيود الإغلاق المبكر وتطلق مبادرة للاعتماد على الطاقة الشمسية
08:29 GMT
29 د
صدى الحياة
التراث اللامادي.. الحمض النووي للشعوب ولغتها الدبلوماسية
09:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
On air
09:32 GMT
15 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
تشابه الضيافة في الثقافتين العربية والروسية.. كيف يتقاسم العرب والروس حب الضيف
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
10:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:50 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
11:03 GMT
17 د
روسيا والعالم
كيف ساعدت روسيا الجزائر للتخلص من أثار الاستعمار الفرنسي؟
11:21 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أزمة منتصف العمر لدى نجم قريب تضيء مستقبل شمسنا
11:51 GMT
9 د
ملفات ساخنة
هل تنجح قرارات "المجلس الوزاري" في تحييد العراق عن الصراع بالمنطقة؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل الكون كائن حي وهل الجسم البشري مجرد طاقة؟
12:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
12:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
تشريعات مصرية جديدة.. هل تُحاصر "زواج القاصرات"
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يتعامل علم الاجتماع مع جدل الطبيعة مقابل التنشئة؟
16:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
16:42 GMT
18 د
أمساليوم
https://sarabic.ae/20260429/فنلندا-تكرس-44-مليون-يورو-لمكافحة-المسيرات-بعد-خروقات-جوية-أوكرانية-1112965252.html
فنلندا تكرس 44 مليون يورو لمكافحة المسيرات بعد "خروقات جوية أوكرانية"
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الداخلية الفنلندية، اليوم الأربعاء، أن السلطات في البلاد ستخصص 44 مليون يورو لحرس الحدود لتعزيز قدراته على مكافحة الطائرات المسيرة، وذلك بعد حوادث... 29.04.2026, سبوتنيك عربي
وأصدرت الوزارة بيانا نشر على موقعها، جاء فيه: "سيتم تخصيص ما مجموعه 44 مليون يورو لحرس الحدود لتعزيز قدراته على مكافحة الطائرات المسيرة". وكشفت الوزارة أن الأموال ستستخدم لشراء أجهزة كشف وتحديد الهوية ومكافحة المسيرات، وكذلك لتحسين التعاون بين الهيئات المعنية.و منذ نهاية آذار/ مارس الماضي، وقعت في فنلندا أربعة حوادث لسقوط طائرات مسيرة أوكرانية.وكتب أرماندو ميما، عضو حزب تحالف الحرية الفنلندي، على منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، أن على السلطات الفنلندية مطالبة فلاديمير زيلينسكي بالكف عن إطلاق طائرات مسيرة فوق الأراضي الفنلندية لمهاجمة روسيا.وأكد ميما أن السلطات لم تتعامل مع حادث يتعلق بانتهاك أجواء البلاد من قبل نظام كييف بجدية.وأضاف السياسي أن روسيا قد تستخدم في المستقبل أنظمة الدفاع الجوي لإسقاط الطائرات المسيرة فوق الأراضي الفنلندية، واصفًا هذا الوضع بأنه بالغ الخطورة.
11:24 GMT 29.04.2026 (تم التحديث: 11:48 GMT 29.04.2026)
أفادت وزارة الداخلية الفنلندية، اليوم الأربعاء، أن السلطات في البلاد ستخصص 44 مليون يورو لحرس الحدود لتعزيز قدراته على مكافحة الطائرات المسيرة، وذلك بعد حوادث سقوط مسيرات أوكرانية في فنلندا.
وأصدرت الوزارة بيانا نشر على موقعها، جاء فيه: "سيتم تخصيص ما مجموعه 44 مليون يورو لحرس الحدود لتعزيز قدراته على مكافحة الطائرات المسيرة".
وكشفت الوزارة أن الأموال ستستخدم لشراء أجهزة كشف وتحديد الهوية ومكافحة المسيرات، وكذلك لتحسين التعاون بين الهيئات المعنية.
و منذ نهاية آذار/ مارس الماضي، وقعت في فنلندا أربعة حوادث لسقوط طائرات مسيرة أوكرانية.

وتم العثور عليها بالقرب من كوفولا، وعلى جليد بحيرة بيهيارفي المتاخمة للحدود الروسية في باريكالا، وكذلك في جنوب شرق البلاد في منطقة بلدية إيتي، ثلاث منها على الأقل كانت تحمل ذخائر غير منفجرة.

وطالب برلمانيون فنلنديون في 4 أبريل/ نيسان، من حكومتهم التعامل بصرامة مع رأس نظام كييف المنتهية ولايته، فلاديمير زيلينسكي، فيما يخص سلامة

وكتب أرماندو ميما، عضو حزب تحالف الحرية الفنلندي، على منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، أن على السلطات الفنلندية مطالبة فلاديمير زيلينسكي بالكف عن إطلاق طائرات مسيرة فوق الأراضي الفنلندية لمهاجمة روسيا.
وأكد ميما أن السلطات لم تتعامل مع حادث يتعلق بانتهاك أجواء البلاد من قبل نظام كييف بجدية.
وجاء في منشوره: لكن من الواضح أن هذه قضية سياسية، على القيادة الفنلندية الحالية أن تطلب من زيلينسكي وقف مثل هذه الهجمات فوق الأراضي الفنلندية.
وأضاف السياسي أن روسيا قد تستخدم في المستقبل أنظمة الدفاع الجوي لإسقاط الطائرات المسيرة فوق الأراضي الفنلندية، واصفًا هذا الوضع بأنه بالغ الخطورة.
