فنلندا تكرس 44 مليون يورو لمكافحة المسيرات بعد "خروقات جوية أوكرانية"
أفادت وزارة الداخلية الفنلندية، اليوم الأربعاء، أن السلطات في البلاد ستخصص 44 مليون يورو لحرس الحدود لتعزيز قدراته على مكافحة الطائرات المسيرة، وذلك بعد حوادث... 29.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-29T11:48+0000
https://sarabic.ae/20260416/شويغو-هجمات-المسيرات-على-روسيا-عبر-فنلندا-ودول-البلطيق-أصبحت-أكثر-تواترا-1112614468.html
11:24 GMT 29.04.2026 (تم التحديث: 11:48 GMT 29.04.2026)
أفادت وزارة الداخلية الفنلندية، اليوم الأربعاء، أن السلطات في البلاد ستخصص 44 مليون يورو لحرس الحدود لتعزيز قدراته على مكافحة الطائرات المسيرة، وذلك بعد حوادث سقوط مسيرات أوكرانية في فنلندا.
وأصدرت الوزارة بيانا نشر على موقعها، جاء فيه: "سيتم تخصيص ما مجموعه 44 مليون يورو لحرس الحدود لتعزيز قدراته على مكافحة الطائرات المسيرة".
وكشفت الوزارة أن الأموال ستستخدم لشراء أجهزة كشف وتحديد الهوية ومكافحة المسيرات، وكذلك لتحسين التعاون بين الهيئات المعنية.
و منذ نهاية آذار/ مارس الماضي، وقعت في فنلندا أربعة حوادث لسقوط طائرات مسيرة أوكرانية.
وتم العثور عليها بالقرب من كوفولا، وعلى جليد بحيرة بيهيارفي المتاخمة للحدود الروسية في باريكالا، وكذلك في جنوب شرق البلاد في منطقة بلدية إيتي، ثلاث منها على الأقل كانت تحمل ذخائر غير منفجرة.
وطالب برلمانيون فنلنديون في 4 أبريل/ نيسان، من حكومتهم التعامل بصرامة مع رأس نظام كييف المنتهية ولايته، فلاديمير زيلينسكي، فيما يخص سلامة
وكتب أرماندو ميما
، عضو حزب تحالف الحرية الفنلندي، على منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، أن على السلطات الفنلندية مطالبة فلاديمير زيلينسكي بالكف عن إطلاق طائرات مسيرة فوق الأراضي الفنلندية لمهاجمة روسيا.
وأكد ميما أن السلطات لم تتعامل مع حادث يتعلق بانتهاك أجواء البلاد من قبل نظام كييف بجدية.
وجاء في منشوره: لكن من الواضح أن هذه قضية سياسية، على القيادة الفنلندية الحالية أن تطلب من زيلينسكي وقف مثل هذه الهجمات فوق الأراضي الفنلندية.
وأضاف السياسي أن روسيا قد تستخدم في المستقبل أنظمة الدفاع الجوي لإسقاط الطائرات المسيرة فوق الأراضي الفنلندية، واصفًا هذا الوضع بأنه بالغ الخطورة.