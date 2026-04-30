اتفاق حكومي مرتقب...خبير يوضح المستجدات حول مشروع أنبوب الغاز النيجيري المغربي

مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مصر تعليق قيود الإغلاق المبكر وتطلق مبادرة للاعتماد على الطاقة الشمسية
08:29 GMT
29 د
صدى الحياة
التراث اللامادي.. الحمض النووي للشعوب ولغتها الدبلوماسية
09:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
On air
09:32 GMT
15 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
تشابه الضيافة في الثقافتين العربية والروسية.. كيف يتقاسم العرب والروس حب الضيف
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
10:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:50 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
11:03 GMT
17 د
روسيا والعالم
كيف ساعدت روسيا الجزائر للتخلص من أثار الاستعمار الفرنسي؟
11:21 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أزمة منتصف العمر لدى نجم قريب تضيء مستقبل شمسنا
11:51 GMT
9 د
ملفات ساخنة
هل تنجح قرارات "المجلس الوزاري" في تحييد العراق عن الصراع بالمنطقة؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل الكون كائن حي وهل الجسم البشري مجرد طاقة؟
12:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
12:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
تشريعات مصرية جديدة.. هل تُحاصر "زواج القاصرات"
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يتعامل علم الاجتماع مع جدل الطبيعة مقابل التنشئة؟
16:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
16:42 GMT
18 د
بلا قيود
خبير: الإمارات ملتزمة بالمساهمة بشكل فعال في تلبية احتياجات الأسواق العالمية من النفط
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
الدبلوماسية المصرية ودورها في احتواء أزمة الحرب على إيران
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
دراسة تثبت علاقة استمطار السحب بالمناخ
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
اتفاق حكومي مرتقب...خبير يوضح المستجدات حول مشروع أنبوب الغاز النيجيري المغربي
تعمل المملكة المغربية على توقيع اتفاق هام بشأن خط الغاز النيجري- المغربي، هذا العام يرتبط بتمويل المشروع الذي ظل لسنوات محل ترقب. 30.04.2026, سبوتنيك عربي
وأكد الخبير الاقتصادي المغربي، أمين سامي، أن مشروع أنبوب الغاز النيجيري المغربي، الذي يحمل اسم "أنبوب غاز أفريقيا الأطلسي، انتقل من مرحلة "الفكرة الاستراتيجية" إلى مرحلة ما قبل القرار الاستثماري التنفيذي، وأن عام 2026 سيكون عاما حاسما في عمر المشروع.
حصري
تعمل المملكة المغربية على توقيع اتفاق هام بشأن خط الغاز النيجري- المغربي، هذا العام يرتبط بتمويل المشروع الذي ظل لسنوات محل ترقب.
وأكد الخبير الاقتصادي المغربي، أمين سامي، أن مشروع أنبوب الغاز النيجيري المغربي، الذي يحمل اسم "أنبوب غاز أفريقيا الأطلسي، انتقل من مرحلة "الفكرة الاستراتيجية" إلى مرحلة ما قبل القرار الاستثماري التنفيذي، وأن عام 2026 سيكون عاما حاسما في عمر المشروع.
وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن الدراسات المتعلقة بالجدوى والهندسة الأمامية (FEED) قد أُنجزت بنجاح، مما حول المشروع من خطاب سياسي إلى ملف استثماري قابل للتسويق المالي والتقني.
وأوضح أن المشروع، الذي يمتد بطول يتراوح بين 6800 و6900 كلم وبتكلفة تقديرية تصل إلى 25 مليار دولار، سينتقل إلى مرحلة التنفيذ الفعلي عقب توقيع اتفاق حكومي بين الدول المعنية مرتقب خلال عام 2026، يليه إنشاء سلطة عليا للمشروع وشركة قيادية تجمع بين المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن (ONHYM) وشركة النفط الوطنية النيجيرية (NNPC).

وقال سامي: إن التمويل بات قريبا من حيث الإعداد، حيث اكتسب المشروع "قابلية بنكية" أولية، بعد مساهمة مؤسسات كبرى مثل البنك الإسلامي للتنمية وصندوق أوبك للتنمية في تمويل الدراسات الأولية بمبالغ تجاوزت 44 مليون دولار. وأن شركة المشروع ستعتمد مزيجا من رأس المال والدين لتعبئة الـ 25 مليار دولار المطلوبة.

وأوضح الخبير الاقتصادي أن المشروع لن يُنفذ دفعة واحدة، بل عبر مقاطع مستقلة تعتمد على بناء القيمة تدريجيا، حيث ستبدأ المرحلة الأولى بربط المغرب بحقول الغاز المكتشفة في موريتانيا والسنغال، تزامنا مع ربط غانا بكوت ديفوار، وصولا إلى الربط الكامل مع نيجيريا.
واعتبر سامي أن هذا النهج "ذكي" لأنه يقلل المخاطر المالية ويجعل المردودية أسرع.
وتوقع أن يرتفع طلب المغرب الداخلي على الغاز من مليار متر مكعب حاليا إلى 8 مليارات متر مكعب بحلول عام 2027، مما يجعل السوق المغربي نفسه حافزا ماليا للمستثمرين.
خبير لـ"سبوتنيك": زيادات الوقود في المغرب تضع "السلم الاجتماعي" والسياسات العمومية أمام تحديات مهمة
17 أبريل, 19:36 GMT
ويرى أن المشروع، رغم تحدياته المتعلقة بضخامة التمويل والمخاطر الجيوسياسية في منطقة الساحل وتعقيد الحكامة بين 13 دولة، إلا أنه سيمنح المغرب ثلاثة مكاسب كبرى، تتمن تخفيض هشاشة الاستيراد وبناء مرونة أمام صدمات الأسعار، تزويد قطاعات الأسمدة، الفوسفات، والكهرباء بطاقة مستقرة، وتحويل الواجهة الأطلسية للمملكة إلى منصة ربط عالمية تربط نيجيريا وغرب أفريقيا بالصحراء المغربية وصولا إلى أوروبا.
وكانت شركة نقل الغاز المغربية "أومكو" (OMCO) أشارت الأسبوع الماضي إلى إبرام اتفاق حكومي دولي رسمي واتخاذ قرار الاستثمار النهائي بشأن خط الأنابيب هذا العام.
ويربط المشروع مكامن الغاز في نيجيريا والسنغال وموريتانيا بعشر دول أفريقية مجاورة، من بينها المغرب. ومن المُقرر أن يرتبط هذا الهيكل بخط أنابيب الغاز المغاربي-الأوروبي القائم، الذي يصل المغرب بإسبانيا.

ويريد المغرب، من خلال هذا المشروع، تحويل موقعه الجغرافي الاستراتيجي إلى نقطة عبور حيوية، تربط الغاز النيجيري بالأسواق الأوروبية، وهذا الطموح يعزز دوره في منظومة الطاقة الإقليمية ويمنحه مكانة تفاوضية أقوى أمام الشركاء الدوليين.

ويعتبر المشروع خطوة محورية، لا تقتصر على البنية التحتية فحسب، بل تمتد لتشمل تحولات اقتصادية واجتماعية عميقة في دول العبور، ومن المنتظر أن يوفر مشروع أنبوب الغاز الأطلسي آلاف فرص العمل ويعزز التكامل بين شمال وغرب أفريقيا.
ويمتد أنبوب الغاز المغربي النيجيري على طول 6 آلاف كيلومتر، لتصل احتياطات الغاز النيجيرية إلى المغرب، ومنه إلى أوروبا، ما يمنحه بعدًا قاريًا، ويحوّل خط الأنابيب إلى أداة للاندماج الاقتصادي الإقليمي، وتعزيز العلاقات بين الشمال والجنوب.
وصُمم أنبوب الغاز الأطلسي لنقل ما بين 15 و30 مليار متر مكعب من الغاز سنويا، وهو ما يعادل إمداد نحو 400 مليون شخص في 13 دولة أفريقية، وهو الرقم الذي يعكس الأهمية الاستراتيجية للمشروع في تلبية احتياجات الطاقة وتوسيع قاعدة المستفيدين.
