أهداف إقليمية وثنائية... هل تحقق اللجنة المصرية المغربية نقلة نوعية في العلاقات بين البلدين

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
قصة إرادة تتحدى الإعاقة وتصنع المستحيل
08:28 GMT
32 د
من الملعب
منتخب العراق يتأهل للمونديال بعد 40 عاما.. ومصر تفاجئ إسبانيا وتفقدها صدارة التصنيف
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
موسيقى الـ"راب" العربية.. هل يحافظ "فن الشارع" على وفائه لجذوره؟
09:34 GMT
25 د
خطوط التماس
نضال بيروت ضد الانتداب حتى تحقيق الاستقلال
10:03 GMT
44 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
10:48 GMT
12 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
11:03 GMT
26 د
صدى الحياة
حين تحترق الكتب.. صمود الذاكرة في وجه آلة الحرب
11:29 GMT
29 د
مساحة حرة
زيادة رسوم العبور عبر معبر طابا المصري يربك خطط الإسرائيليين في السفر
12:03 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
الحرب على إيران: ما مسارات التصعيد العسكري بعد فشل جهود الوساطة
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
16:33 GMT
13 د
عالم سبوتنيك
تحذيرات من استهداف محطة بوشهر النووية.. وإيران تقول إنها لم ترفض المشاركة في مفاوضات باكستان
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي المعاصر وخصائصه المميزة وأهم رواده
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
بعد إعلان تحرير لوغانسك بالكامل، ماذا يبقي لإتمام العملية العسكرية في أوكرانيا؟ خبير يجيب
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
اكتشاف جمجمة عمرها مليون سنة، هل تعيد كتابة تاريخ الإنسان؟
08:30 GMT
19 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
08:49 GMT
11 د
صدى الحياة
تربية الأطفال على الحبلين: "الحزم" الذي يبني أو "العقاب" الذي يحطم
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"التعامد العظيم" تعامد الشمس على وجه رمسيس وأسرار المصريين القدماء
09:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
09:42 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يتعامل علم الاجتماع مع جدل الطبيعة مقابل التنشئة؟
10:03 GMT
9 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
10:12 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الرواية العربية في زمن وسائل التواصل
10:26 GMT
34 د
نبض افريقيا
"إعلان القاهرة" يؤكد على ضرورة توحيد الموقف الأفريقي في ملف الهجرة
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
مناقشة برلمانية مصرية حول إنشاء بنك الجلد الوطني: بين البعد الإنساني والاعتبارات الدينية والمجتمعية
11:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي المعاصر وخصائصه المميزة وأهم رواده
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
روسيا والعالم
مبادرة استراتيجية روسية لإنشاء مركز لوجستي للطاقة و الحبوب في مصر
16:03 GMT
29 د
بلا قيود
اقتصادي: العالم أمام تحول استراتيجي على مستوى الممرات البحرية قد ينهي عصر البترودولار
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: توغل القوات الإسرائيلية في الأراضي السورية يعتبر انتهاكا صارخا وفق القانون الدولي
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
مصر... شريحة محمول لحماية الأطفال من مخاطر الفضاء الرقمي
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260406/أهداف-إقليمية-وثنائية-هل-تحقق-اللجنة-المصرية-المغربية-نقلة-نوعية-في-العلاقات-بين-البلدين-1112339444.html
أهداف إقليمية وثنائية... هل تحقق اللجنة المصرية المغربية نقلة نوعية في العلاقات بين البلدين
سبوتنيك عربي
حصري
تقارير سبوتنيك
العالم العربي
أخبار المغرب اليوم
التعاون الاقتصادي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/0a/1098551310_0:138:1479:969_1920x0_80_0_0_92a656eef23657d3333ef3b6e922e461.jpg
قال عضو المجلس المغربي للشؤون الخارجية، أحمد نور الدين، حول أهمية الاتفاقيات الموقعة وإحداث اللجنة، إن إحداث لجنة التنسيق والمتابعة على مستوى رئاسة الحكومة بالبلدين، يعتبر دليلا آخر على رغبة البلدين في تعزيز رصيد التعاون والشراكة في عدة قطاعات حيوية بالنسبة لاقتصاد البلدين.وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن إحداث اللجنة هي آلية عملية لتنفيذ الاتفاقيات والتفاهمات من جهة، وآلية فعالة لحل كل الإشكالات التي قد تطفو من حين لآخر على السطح في المبادلات التجارية، كما لاحظنا في السنوات الأخيرة على مستوى تنفيذ بنود "اتفاقية أغادير" الرباعية للتبادل الحر، خاصة فيما يتعلق بقواعد المنشأ ونسب الإدماج المحلي وغيرها من التفاصيل التقنية التي استدعت زيارات متكررة لوزراء مغاربة ومصريين لرفع العراقيل.وأشار نور الدين إلى أن استحضار تجربة التبادل الحر بين الطرفين، واعتبارا أيضا للعوائق التي طفت في التطبيق على أرض الواقع، ونظرا للمخاطر المرتبطة بالحرب في الشرق الأوسط حاليا، يبدو أنّ التركيز سيكون على تسريع وتيرة الاستثمارات في الاتجاهين والتي تقدر حاليا بنحو 800 مليون دولار، ومضاعفة حجم المبادلات التجارية بين البلدين، مع مراعاة التوازن في المبادلات لامتصاص العجز في الميزان التجاري الذي يميل لفائدة مصر بفارق كبير.ويجد أن هناك طموحات كبيرة لدى الرباط والقاهرة لتحقيق رقم مبادلات بمبلغ سبع مليارات في أفق 2030، ما سيشكل نقلة نوعية في الاندماج الاقتصادي ويخلق تكاملا بين الجانبين في منطقة تحقق أضعف نسبة للاندماج الاقتصادي على الصعيد العالمي.فيما قال الدكتور أحمد الشامي، مستشار النقل البحري وأستاذ اقتصاديات النقل ودراسات الجدوى، إن تدشين اللجنة الاستراتيجية بين مصر والمغرب يمثل تحولا جوهريا في العلاقات العربية–العربية، مشيرا إلى أن هذا التوقيت ليس عشوائيا بل هو تحرك محسوب بدقة استجابة للتحولات العالمية في سلاسل الإمداد عقب جائحة كورونا، واضطرابات البحر الأحمر.وأضاف الشامي في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن مصر والمغرب يمثلان بوابتين استراتيجيتين لا غنى عنهما، حيث تسيطر مصر على ممر شرق المتوسط وقناة السويس، بينما يمثل المغرب بوابة الأطلسي نحو أوروبا وغرب أفريقيا. ولفت إلى أن نجاح الاتفاقيات الموقعة، ولا سيما "اتفاقية أغادير"، سينعكس بشكل مباشر على الانتقال من مفهوم "التجارة المحدودة" إلى "سلاسل القيمة المشتركة"، وهو ما يعني التحول نحو التصنيع التكاملي، بحيث يمكن تصنيع أجزاء في مصر واستكمالها في المغرب ثم تصديرها للأسواق الأوروبية.وشدد على أن اللجنة ستلعب دورا محوريا في تقليل العوائق غير الجمركية، وتوحيد المعايير، وتسهيل الإجراءات اللوجستية لتعزيز ثقة المستثمرين.واقترح الخبير الدولي فكرة إنشاء "شركة مصرية-مغربية" متخصصة لتنفيذ مشروعات البنية التحتية والمناطق اللوجستية في عمق القارة الأفريقية، مستفيدة من ميزة المغرب في غرب أفريقيا وميزة مصر في شرق القارة، فضلا عن تعزيز التعاون في ملف الأمن الغذائي والسياحة المتكاملة عبر باقات مشتركة تستهدف الأسواق البعيدة في آسيا وأمريكا اللاتينية.وشدد على أن هذه الشراكة إذا تم تفعيلها بشكل صحيح ستؤدي إلى زيادة ضخمة في التجارة البينية وتعزيز النفوذ العربي في أفريقيا، لكنه حذر في الوقت ذاته من أن التحدي الأكبر يظل في "التنفيذ الفعلي" على الأرض وإزالة البيروقراطية، مؤكدا أنه بدون تفعيل الربط اللوجستي وتسهيل حركة التجارة، ستظل النتائج "أقل من الإمكانات" الهائلة التي يمتلكها البلدان.وتم توقيع اتفاق تعاون في مجال الرياضة، وقعه من الجانب المصري جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، ومن الجانب المغربي ناصر بوريطة، وزير الشئون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج. كما تم توقيع اتفاق تعاون في مجال الشباب، وقعه من الجانب المصري جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، ومن الجانب المغربي محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل. كما تضمنت المراسم توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز العلاقات الاستثمارية الثنائية بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، وقعها من الجانب المصري محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ومن الجانب المغربي كريم زيدان، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المُكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية. وتم كذلك توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال مكافحة التصحر، وقعها من الجانب المصري علاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ومن الجانب المغربي أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
أخبار المغرب اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
محمد حميدة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106556774_0:0:864:864_100x100_80_0_0_0f15666bd44d52a86fd0d768da25e866.jpg
محمد حميدة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106556774_0:0:864:864_100x100_80_0_0_0f15666bd44d52a86fd0d768da25e866.jpg
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/0a/1098551310_0:0:1477:1108_1920x0_80_0_0_93b471fb2e7404e81b77e7a01b33af4b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
حصري, تقارير سبوتنيك, العالم العربي, أخبار المغرب اليوم, التعاون الاقتصادي
حصري, تقارير سبوتنيك, العالم العربي, أخبار المغرب اليوم, التعاون الاقتصادي

أهداف إقليمية وثنائية... هل تحقق اللجنة المصرية المغربية نقلة نوعية في العلاقات بين البلدين

© Photo / Unsplash/ Flo P مدينة الإسكندرية، مصر
مدينة الإسكندرية، مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 06.04.2026
© Photo / Unsplash/ Flo P
تابعنا عبر
- سبوتنيك عربي
محمد حميدة
مراسل وكالة "سبوتنيك" في مصر
كل المواضيع
اختتمت مساء اليوم الاثنين أعمال الدورة الأولى للجنة التنسيق والمتابعة المصرية المغربية، المُنعقدة في القاهرة، برئاسة مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ورئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش. وشهد رئيسا الوزراء مراسم توقيع عددٍ من الوثائق في عدة مجالات بهدف دعم وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.
قال عضو المجلس المغربي للشؤون الخارجية، أحمد نور الدين، حول أهمية الاتفاقيات الموقعة وإحداث اللجنة، إن إحداث لجنة التنسيق والمتابعة على مستوى رئاسة الحكومة بالبلدين، يعتبر دليلا آخر على رغبة البلدين في تعزيز رصيد التعاون والشراكة في عدة قطاعات حيوية بالنسبة لاقتصاد البلدين.
وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن إحداث اللجنة هي آلية عملية لتنفيذ الاتفاقيات والتفاهمات من جهة، وآلية فعالة لحل كل الإشكالات التي قد تطفو من حين لآخر على السطح في المبادلات التجارية، كما لاحظنا في السنوات الأخيرة على مستوى تنفيذ بنود "اتفاقية أغادير" الرباعية للتبادل الحر، خاصة فيما يتعلق بقواعد المنشأ ونسب الإدماج المحلي وغيرها من التفاصيل التقنية التي استدعت زيارات متكررة لوزراء مغاربة ومصريين لرفع العراقيل.

وشدد على أن اللجنة المستحدثة برئاسة رئيسي الحكومتين هي ذراع تنفيذية للجنة العليا المشتركة التي يرأسها الملك المغربي محمد السادس والرئيس السيسي، وهي إضافة نوعية لضمان انسيابية المبادلات التجارية والاستثمارات في الاتجاهين.

وأشار نور الدين إلى أن استحضار تجربة التبادل الحر بين الطرفين، واعتبارا أيضا للعوائق التي طفت في التطبيق على أرض الواقع، ونظرا للمخاطر المرتبطة بالحرب في الشرق الأوسط حاليا، يبدو أنّ التركيز سيكون على تسريع وتيرة الاستثمارات في الاتجاهين والتي تقدر حاليا بنحو 800 مليون دولار، ومضاعفة حجم المبادلات التجارية بين البلدين، مع مراعاة التوازن في المبادلات لامتصاص العجز في الميزان التجاري الذي يميل لفائدة مصر بفارق كبير.
ويجد أن هناك طموحات كبيرة لدى الرباط والقاهرة لتحقيق رقم مبادلات بمبلغ سبع مليارات في أفق 2030، ما سيشكل نقلة نوعية في الاندماج الاقتصادي ويخلق تكاملا بين الجانبين في منطقة تحقق أضعف نسبة للاندماج الاقتصادي على الصعيد العالمي.

يرى نور الدين، بشأن مجالات التعاون والاتفاقيات التي وقعت، أنه من خلال قائمة الوزراء المشاركين في هذا الاجتماع الأول من نوعه، يظهر جليا أن المجالات التي تحظى بالأولوية هي الصناعة والتجارة والاستثمارات المتبادلة، بالإضافة إلى قطاعات أخرى مثل الزراعة والثقافة والشباب والرياضة.

فيما قال الدكتور أحمد الشامي، مستشار النقل البحري وأستاذ اقتصاديات النقل ودراسات الجدوى، إن تدشين اللجنة الاستراتيجية بين مصر والمغرب يمثل تحولا جوهريا في العلاقات العربية–العربية، مشيرا إلى أن هذا التوقيت ليس عشوائيا بل هو تحرك محسوب بدقة استجابة للتحولات العالمية في سلاسل الإمداد عقب جائحة كورونا، واضطرابات البحر الأحمر.
وأضاف الشامي في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن مصر والمغرب يمثلان بوابتين استراتيجيتين لا غنى عنهما، حيث تسيطر مصر على ممر شرق المتوسط وقناة السويس، بينما يمثل المغرب بوابة الأطلسي نحو أوروبا وغرب أفريقيا.

وأكد أن التكامل الاقتصادي بينهما أصبح ضرورة تفرضها ضغوط التنافس الدولي المحموم على القارة الأفريقية من قبل قوى كبرى مثل أوروبا والصين وتركيا، ما يمنح التنسيق المصري-المغربي ثقلا تفاوضيا أعلى وقدرة أكبر على تنفيذ مشروعات مشتركة.

ولفت إلى أن نجاح الاتفاقيات الموقعة، ولا سيما "اتفاقية أغادير"، سينعكس بشكل مباشر على الانتقال من مفهوم "التجارة المحدودة" إلى "سلاسل القيمة المشتركة"، وهو ما يعني التحول نحو التصنيع التكاملي، بحيث يمكن تصنيع أجزاء في مصر واستكمالها في المغرب ثم تصديرها للأسواق الأوروبية.
وشدد على أن اللجنة ستلعب دورا محوريا في تقليل العوائق غير الجمركية، وتوحيد المعايير، وتسهيل الإجراءات اللوجستية لتعزيز ثقة المستثمرين.
وفيما يخص القطاعات الاستراتيجية، أوضح الشامي أن قطاع "النقل واللوجستيات" يأتي كأولوية قصوى من خلال ربط موانئ قناة السويس بميناء طنجة المتوسط عبر ممر تجاري، وخطوط ملاحية مباشرة، وأوضح أن مجالات التصنيع المشترك في السيارات ومكونات الطيران، بالإضافة إلى قطاع الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، تمثل ركائز أساسية لإنشاء "تحالف طاقة شمال أفريقي".
واقترح الخبير الدولي فكرة إنشاء "شركة مصرية-مغربية" متخصصة لتنفيذ مشروعات البنية التحتية والمناطق اللوجستية في عمق القارة الأفريقية، مستفيدة من ميزة المغرب في غرب أفريقيا وميزة مصر في شرق القارة، فضلا عن تعزيز التعاون في ملف الأمن الغذائي والسياحة المتكاملة عبر باقات مشتركة تستهدف الأسواق البعيدة في آسيا وأمريكا اللاتينية.
وشدد على أن هذه الشراكة إذا تم تفعيلها بشكل صحيح ستؤدي إلى زيادة ضخمة في التجارة البينية وتعزيز النفوذ العربي في أفريقيا، لكنه حذر في الوقت ذاته من أن التحدي الأكبر يظل في "التنفيذ الفعلي" على الأرض وإزالة البيروقراطية، مؤكدا أنه بدون تفعيل الربط اللوجستي وتسهيل حركة التجارة، ستظل النتائج "أقل من الإمكانات" الهائلة التي يمتلكها البلدان.

تضمنت المراسم الختامية توقيع بروتوكول للتعاون الصناعي بين حكومة جمهورية مصر العربية، وحكومة المملكة المغربية، وقعه من الجانب المصري خالد هاشم، وزير الصناعة، ومن الجانب المغربي رياض مَزُور، وزير الصناعة والتجارة.

وتم توقيع اتفاق تعاون في مجال الرياضة، وقعه من الجانب المصري جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، ومن الجانب المغربي ناصر بوريطة، وزير الشئون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
كما تم توقيع اتفاق تعاون في مجال الشباب، وقعه من الجانب المصري جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، ومن الجانب المغربي محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل.
وتم أيضاً توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي، وكذلك البرنامج التنفيذي للتعاون في هذا المجال؛ ووقعهما من الجانب المصري الدكتورة جيهان زكي، وزيرة الثقافة، ومن الجانب المغربي محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل.
كما تضمنت المراسم توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز العلاقات الاستثمارية الثنائية بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، وقعها من الجانب المصري محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ومن الجانب المغربي كريم زيدان، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المُكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية.
وتم كذلك توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال مكافحة التصحر، وقعها من الجانب المصري علاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ومن الجانب المغربي أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала