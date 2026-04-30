دراسة: تناول الإفطار بانتظام يعزز المرونة النفسية
سبوتنيك عربي
كشفت دراسة علمية حديثة أن تناول وجبة الإفطار بانتظام قد يسهم في تعزيز المرونة النفسية لدى الأفراد، وهي القدرة على التفكير بهدوء واتخاذ قرارات متزنة في المواقف...
2026-04-30T16:48+0000
https://sarabic.ae/20260218/دراسة-اللياقة-البدنية-تعزز-قدرتك-على-مواجهة-الضغوط-النفسية--1110481113.html
https://sarabic.ae/20260204/دراسة-العلاج-النفسي-بالحوار-الأكثر-فاعلية-في-مواجهة-الحزن-وآلام-الفقد-1109979146.html
كشفت دراسة علمية حديثة أن تناول وجبة الإفطار بانتظام قد يسهم في تعزيز المرونة النفسية لدى الأفراد، وهي القدرة على التفكير بهدوء واتخاذ قرارات متزنة في المواقف المسببة للتوتر أو القلق.
ويعرّف العلماء المرونة النفسية بأنها قدرة الإنسان على إعادة تنظيم تفكيره والتعامل مع الضغوط النفسية بطريقة متزنة، بما يساعده على التحكم في الانفعالات والسلوكيات في الظروف الصعبة، وفقا لموقع
"نيوز ميديكال".
وأجرى فريق من الباحثين في الولايات المتحدة دراسة هدفت إلى تحديد العوامل المرتبطة باكتساب هذه المهارات، وشملت نحو 400 طالب جامعي، 58% منهم من الإناث، حيث جرى تحليل عاداتهم الغذائية وأنماط النوم ومستوى النشاط البدني، إلى جانب استهلاك الكحول أو المواد المخدرة.
وقالت الباحثة لينا بيجداش، أستاذة مساعدة في علوم الصحة بجامعة بينجهامتون في نيويورك، إن المرونة النفسية تعني "القدرة على تغيير طريقة التفكير في موقف معين، ثم استخدام الموارد العقلية للتغلب على التوتر
والقلق".
وأظهرت النتائج أن تناول الإفطار خمس مرات أسبوعياً أو أكثر، إلى جانب ممارسة النشاط البدني لمدة لا تقل عن 20 دقيقة يومياً، يرتبط بزيادة مستوى المرونة النفسية، في حين ارتبط تناول الوجبات السريعة والعمل لساعات متأخرة وتعاطي المواد المخدرة بانخفاضها.
كما أشارت الدراسة إلى أن تناول زيت السمك
أربع إلى خمس مرات أسبوعياً قد يساهم أيضاً في تعزيز المرونة النفسية.
ونقل موقع "هيلث داي" عن الباحثة قولها: "إذا كنت تبحث عن المرونة النفسية، فعليك تناول إفطار صحي، والنوم ست ساعات على الأقل ليلاً، وتناول القليل من زيت السمك".