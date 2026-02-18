دراسة: اللياقة البدنية تعزز قدرتك على مواجهة الضغوط النفسية

عربي
ميدينسكي: مفاوضات جنيف لم تكن سهلة لكنها اتسمت بالطابع العملي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
09:17 GMT
34 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
09:51 GMT
9 د
نبض افريقيا
جوتيريش يؤكد خلال القمة الافريقية أنه لا مبرر لغياب مقاعد أفريقية دائمة في مجلس الأمن
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
غزو الموز على الشاطئ
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:29 GMT
31 د
من الملعب
سقوط برشلونة في الكأس والضغط يزداد على آرسنال وجدلية التحكيم في إيطاليا
12:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
12:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
On air
13:03 GMT
20 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
13:23 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
13:52 GMT
8 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
كيف شكلت الحروب ملامح الأدب الروسي وكيف انعكست على صفحات الروايات والقصائد
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
17:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
17:50 GMT
10 د
بلا قيود
خبير: دول العالم العربي والإسلامي تفقد الثقة بحلفائها الغربيين بسبب إسرائيل
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ماذا وراء إعلان إسرائيل عن مهلة لحماس لتسليم سلاحها ؟!
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
بعد 70 عاماً من البحث.. دراسة تؤكد أن الصيام لا يؤثر على التركيز
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
صدى الحياة
هل العقلانية ذكر والعاطفة أنثى؟ العلم يحطم أقدم صورة نمطية
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
09:46 GMT
14 د
مساحة حرة
استرداد الآثار المنهوبة... استراتيجية مصرية لصون هويتها التاريخية
10:03 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
أوفيتشينيكيوف.. بين الإمبراطورية والأرض المقدسة.. معلم في مهمة سامية
17:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20260218/دراسة-اللياقة-البدنية-تعزز-قدرتك-على-مواجهة-الضغوط-النفسية--1110481113.html
دراسة: اللياقة البدنية تعزز قدرتك على مواجهة الضغوط النفسية
دراسة: اللياقة البدنية تعزز قدرتك على مواجهة الضغوط النفسية
سبوتنيك عربي
لا تقتصر فوائد ممارسة الرياضة على تقوية العضلات وتحسين صحة القلب، بل تمتد أيضًا إلى تحسين قدرة الفرد على التعامل مع الضغوط اليومية. 18.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-18T09:50+0000
2026-02-18T09:50+0000
مجتمع
منوعات
أخبار البرازيل
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/07/11/1090883526_0:0:2730:1537_1920x0_80_0_0_9d3ac933ba41ed2db8d6936f89e4c815.jpg
وأشارت دراسة حديثة نشرت في مجلة Acta Psychologica إلى أن الأشخاص ذوي اللياقة القلبية التنفسية العالية يكونون أقل عرضة للقلق والغضب، وأكثر قدرة على الحفاظ على هدوئهم في المواقف المجهدة، وفقا لموقع "ميديكال إكسبريس" العلمي. وأجرى الباحثون من الجامعة الفيدرالية في غوياس، في البرازيل، تجربة على 40 شابًا يتمتعون بصحة جيدة، قُسموا إلى مجموعتين: الأولى ذات اللياقة البدنية أعلى من المتوسط، والثانية أقل من المتوسط. وشارك المتطوعون في جلستين منفصلتين، شاهدوا خلالهما صورًا محايدة في أول مرة، وصورًا مزعجة في مرة أخرى، تضمنت مشاهد إصابات ومواقف تهديد، بهدف إثارة التوتر والمشاعر السلبية. وبحسب الدراسة، كان أفراد المجموعة المنخفضة اللياقة أكثر عرضة بنسبة كبيرة لانتقال مستوى القلق لديهم من متوسط إلى مرتفع بعد التعرض للمشاهد الضاغطة، وسجلوا ارتفاعًا أكبر في مشاعر الغضب مع قدرة أقل على التحكم فيها. في المقابل، بدا أن الأشخاص الأكثر لياقة يتمتعون بقدر أعلى من "المرونة العاطفية"، أي القدرة على امتصاص الصدمة النفسية والتعامل معها دون اندفاع أو توتر مفرط. لماذا تؤثر اللياقة في المشاعر؟ فالانضباط المطلوب للحفاظ على برنامج رياضي قد يسهم في بناء قدرة أفضل على ضبط النفس، وتحمل الضغوط، وتنظيم الانفعالات. كما ترتبط التمارين المنتظمة بتحسين وظائف القلب والدورة الدموية، ما ينعكس على استقرار الاستجابة الفسيولوجية للتوتر. ورغم النتائج اللافتة، أشار الباحثون إلى أن الدراسة شملت عددًا محدودًا من المشاركين، كما تم تقدير مستوى اللياقة عبر استبيانات وليس بقياسات مباشرة دقيقة، ولم تقاس مؤشرات بيولوجية للتوتر مثل هرمون الكورتيزول. لذلك، يؤكد الباحثون الحاجة إلى دراسات أوسع لتأكيد النتائج ومعرفة ما إذا كانت تنطبق على فئات عمرية وصحية مختلفة. ومع ذلك، تضيف الدراسة دليلًا جديدًا إلى فكرة متزايدة الانتشار بأن الحركة ليست فقط لصحة الجسد، بل قد تكون أيضًا درعًا نفسيًا يساعدنا على البقاء هادئين عند مواجهة الضغوط.
https://sarabic.ae/20260119/-التمارين-الرياضية-القصيرة-والمتقطعة-تحسن-اللياقة-البدنية-وصحة-القلب-والأوعية-1109404022.html
https://sarabic.ae/20260119/دراسة-اللياقة-البدنية-تبدأ-بالتراجع-في-منتصف-الثلاثينات-1109400377.html
https://sarabic.ae/20230119/مدرب-يخبر-عن-كيفية-تحسين-اللياقة-البدنية-في-5-دقائق-فقط-في-اليوم-1072469637.html
أخبار البرازيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/07/11/1090883526_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_fe3dcf5173a86eb4816af03a7e62fcfe.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
منوعات, أخبار البرازيل
منوعات, أخبار البرازيل

دراسة: اللياقة البدنية تعزز قدرتك على مواجهة الضغوط النفسية

09:50 GMT 18.02.2026
© Photo / unsplash/Kyle Kranzتمارين رياضية
تمارين رياضية - سبوتنيك عربي, 1920, 18.02.2026
© Photo / unsplash/Kyle Kranz
تابعنا عبر
لا تقتصر فوائد ممارسة الرياضة على تقوية العضلات وتحسين صحة القلب، بل تمتد أيضًا إلى تحسين قدرة الفرد على التعامل مع الضغوط اليومية.
وأشارت دراسة حديثة نشرت في مجلة Acta Psychologica إلى أن الأشخاص ذوي اللياقة القلبية التنفسية العالية يكونون أقل عرضة للقلق والغضب، وأكثر قدرة على الحفاظ على هدوئهم في المواقف المجهدة، وفقا لموقع "ميديكال إكسبريس" العلمي.
تمارين لياقة بدنية - سبوتنيك عربي, 1920, 19.01.2026
مجتمع
التمارين الرياضية القصيرة والمتقطعة تحسن اللياقة البدنية وصحة القلب والأوعية
19 يناير, 18:24 GMT
وأجرى الباحثون من الجامعة الفيدرالية في غوياس، في البرازيل، تجربة على 40 شابًا يتمتعون بصحة جيدة، قُسموا إلى مجموعتين: الأولى ذات اللياقة البدنية أعلى من المتوسط، والثانية أقل من المتوسط.
وشارك المتطوعون في جلستين منفصلتين، شاهدوا خلالهما صورًا محايدة في أول مرة، وصورًا مزعجة في مرة أخرى، تضمنت مشاهد إصابات ومواقف تهديد، بهدف إثارة التوتر والمشاعر السلبية.
وأظهرت النتائج أن جميع المشاركين شعروا بزيادة في التوتر بعد مشاهدة الصور المزعجة، لكن الفارق كان في شدة الاستجابة؛ حيث حافظ أصحاب اللياقة الأعلى على مستويات أقل من القلق والغضب مقارنة بالمجموعة الأقل لياقة.
وبحسب الدراسة، كان أفراد المجموعة المنخفضة اللياقة أكثر عرضة بنسبة كبيرة لانتقال مستوى القلق لديهم من متوسط إلى مرتفع بعد التعرض للمشاهد الضاغطة، وسجلوا ارتفاعًا أكبر في مشاعر الغضب مع قدرة أقل على التحكم فيها.
ممارسة الرياضة - سبوتنيك عربي, 1920, 19.01.2026
مجتمع
دراسة: اللياقة البدنية تبدأ بالتراجع في منتصف الثلاثينات
19 يناير, 15:49 GMT
في المقابل، بدا أن الأشخاص الأكثر لياقة يتمتعون بقدر أعلى من "المرونة العاطفية"، أي القدرة على امتصاص الصدمة النفسية والتعامل معها دون اندفاع أو توتر مفرط.
لماذا تؤثر اللياقة في المشاعر؟
يرجّح الباحثون أن الالتزام المنتظم بممارسة الرياضة لا يدرّب الجسد فقط، بل يدرّب العقل أيضًا.
فالانضباط المطلوب للحفاظ على برنامج رياضي قد يسهم في بناء قدرة أفضل على ضبط النفس، وتحمل الضغوط، وتنظيم الانفعالات.
تمارين الضغط - سبوتنيك عربي, 1920, 19.01.2023
مجتمع
مدرب يخبر عن كيفية تحسين اللياقة البدنية في 5 دقائق فقط في اليوم
19 يناير 2023, 12:05 GMT
كما ترتبط التمارين المنتظمة بتحسين وظائف القلب والدورة الدموية، ما ينعكس على استقرار الاستجابة الفسيولوجية للتوتر.
ورغم النتائج اللافتة، أشار الباحثون إلى أن الدراسة شملت عددًا محدودًا من المشاركين، كما تم تقدير مستوى اللياقة عبر استبيانات وليس بقياسات مباشرة دقيقة، ولم تقاس مؤشرات بيولوجية للتوتر مثل هرمون الكورتيزول.
لذلك، يؤكد الباحثون الحاجة إلى دراسات أوسع لتأكيد النتائج ومعرفة ما إذا كانت تنطبق على فئات عمرية وصحية مختلفة.
ومع ذلك، تضيف الدراسة دليلًا جديدًا إلى فكرة متزايدة الانتشار بأن الحركة ليست فقط لصحة الجسد، بل قد تكون أيضًا درعًا نفسيًا يساعدنا على البقاء هادئين عند مواجهة الضغوط.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала