مصعب أبو طعيمة يتآكل جسده ببطء في انتظار أمل للعلاج خارج غزة

سبوتنيك عربي

يعاني القطاع الصحي في قطاع غزة من أزمة حادة ومتفاقمة، وشح شديد في الأدوية والمستهلكات الطبية، خاصة الأدوية المناعية التي تدخل في علاج الحالات المعقدة، وفي أزمة... 30.04.2026, سبوتنيك عربي

2026-04-30T12:35+0000

في زاوية ضيقة في مستشفى ناصر الطبي في خان يونس جنوبي قطاع غزة، وعلى سرير المرض يرقد النازح مصعب أبو طعيمة يراقب جسده الذي يتأكل أمام عينيه، ولا يستطيع معرفة السبب أو أن يجد سبيلا للعلاج.وأضاف: "أنا مريض سابقًا بجلطة، ومريض ضغط، حالتي ساءت في المستشفى، لأن الأطباء لا يستطيعون تشخَّيص مرضي، ولا نعرف السبب، هذه الفترة قصيرة، تقريبا 20 يومًا تغيرت حالتي الصحية بهذا الشكل، حتى أصبحت الأطراف كلها متضررة كما ترى".ويتابع: "العلاجات والأدوية التي أعطوني إياها لم تفدني، والمرضى ينظرون إلى حالتي ولم يتم تشخيصها، وجسدي يذوب كل يوم، لقد تأثرت أطرافي مرة واحدة، وأصبح الأمر واضحا للناس كلهم، ولا أستطيع تحمل ما يحدث لي".ويشير الطبيب في مستشفى ناصر والمشرف على حالة أبو طعيمة، محمد الشاعر، إلى أن "مصعب يعاني من مرض جلدي نادر يُعرف طبياً بآثاره التدميرية على الأنسجة، حيث يؤدي إلى تقرحات شديدة وعميقة تجعل الجلد يتساقط وكأنه يذوب عن العظم".ويضيف: "المريض مصعب جاء إلى المستشفى مصاب بإزرقاق في أصابع اليد، لكن حالته الصحية تطورت بشكل كبير جدا، وأدت إلى حدوث غرغرينا في أصابع اليدين كلتيهما، وفي كلتا القدمين".ويتابع الشاعر: "الأدوية التي يمكن استخدامها في هذه الحالات هي أدوية مناعية، وهذه غير متوفرة بشكل كبير في قطاع غزة، بالإضافة إلى المواد التشخيصية والفحوصات المخبرية التي تؤدي إلى تشخيص واضح ودقيق للحالة، وعلاج مناسب لها، كلها غير متوفرة، ويوجد أمراض كثيرة جدا لا تتوفر لها أساليب التشخيص أو أساليب العلاج".ويتابع: "نعاني من توقف التحويلات الطبية للخارج بشكل كبير، حيث نكتب للمريض تحويلًا، ثم تمضي فترة ينتظر فيها المريض السفر للعلاج في الخارج، رغم أننا نكتبها بشكل عاجل جدا لإنقاذ طرف أو إنقاذ حياة، فنجد أن إنقاذ الطرف ينتظر لمدة ستة أشهر والمريض لم يخرج بعد للعلاج، فتضيع فترة إنقاذ الحياة، ويخضع المريض للبتر، أو تؤدي إلى وفاة المريض".ولا يوجد من يعيل عائلة مصعب أبو طعيمة النازحة في خان يونس، مما كان له الأثر الكبير على نفسية مصعب، خاصة عندما يراه أطفاله الستة، وهو بحالة صحية صعبة.ويضيف: "عندي ستة أولاد وأنا معيلهم، وعمري 46 سنة، عاجز وجسدي يتآكل ومن المتوقع أن أكون معاقا، لكن ما يؤلمني أكثر هي وضع عائلتي في ظل حالتي الصحية الصعبة".ووفق الإحصائية الصادرة عن المكتب الحكومي بغزة، فقد دُمر أو تعطّل 38 مستشفى في أنحاء قطاع غزة، ويزداد الوضع الصحي خطورة في كافة أنحاء القطاع، ومن بقي من المستشفيات العاملة في غزة، لا تستطيع الاستمرار في تقديم الخدمة الصحية للمواطنين سوى بشكل جزئي.

أجود جرادات https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106563236_0:0:720:720_100x100_80_0_0_64ec09c7e467f5bbb3c91b60a1b28079.jpg

