https://sarabic.ae/20260501/انطلاق-فعاليات-الدورة-الرابعة-من-ملتقى-أرتوداي-الفني-في-المتحف-المصري-الكبير-صور-1113047883.html

انطلاق فعاليات الدورة الرابعة من ملتقى "أرتوداي" الفني في المتحف المصري الكبير.. صور

سبوتنيك عربي

استضاف المتحف المصري الكبير، اليوم الجمعة، فعاليات الدورة الرابعة من ملتقى "أرتوداي" الدولي، تحت شعار "التمكين بالفن". 01.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-01T18:57+0000

مصر

أخبار مصر الآن

ثقافة

حصري

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/05/01/1113045770_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_8697999612b41439b0a5c3d0ed5b9dcd.jpg

وشهد الملتقى مشاركة 200 فنانة يمثلن 30 دولة حول العالم. ويسلّط الملتقى الضوء على قوة الإبداع النسائي، وتعزيز دور الفن كأداة للتمكين والتغيير المجتمعي، إلى جانب دعم الحوار الثقافي وتبادل الخبرات بين مختلف الشعوب. ويعقد الملتقى برعاية وزارات الثقافة، والتضامن الاجتماعي، والسياحة والآثار المصرية، إلى جانب الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، والمجلس القومي للمرأة، وبشراكة مع عدد من المنظمات الدولية والسفارات، بينها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة.

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

وائل مجدي

الأخبار

ar_EG

